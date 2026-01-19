Karad News:‘यशवंत’च्या संशयितांना वाचविण्याचे प्रयत्न: ॲड. नीलेश जाधव; भाजपच्या बड्या नेत्यासह एका आमदारावर आरोप!

कऱ्हाड : फलटण येथील यशवंत सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यातील संशयितांना वाचविण्यासाठी राज्यातील भाजपचा माेठा नेता व जिल्ह्यातील आमदार प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे घोटाळ्याची सखोल व निष्पक्षपातीपणे चौकशी होऊन त्यातील संशयितांना लवकरात लवकर अटक करावी, अशी मागणी यशवंत बँक ठेवीदार व कर्जदार संघटनेतर्फे ॲड. नीलेश जाधव यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. घोटाळ्यातील काही संशयित जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत उमेदवारीची मागणी करत असून, त्यांना कोणत्याही पक्षाने उमेदवारी देऊ नये, असेही आवाहनही ॲड. जाधव यांनी केले..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.अपहार प्रकरणातील ज्या संशयितांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केलेला नाही. त्यांनी पोलिसांनी तत्काळ अटक करावी, अशी मागणी करून ॲड. जाधव म्हणाले, ‘‘यशवंत बँकेच्या घोटाळ्यातील ज्या संशयितांना अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज कऱ्हाडच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे त्यांना तत्काळ अटक करावी. ज्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केलेला नाही, त्यांना पोलिसांनी अटक का केली नाही? हेच समजत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासात सगळ्याच पातळीवर दबाव येत आहे. बँकेच्या दोन माजी अध्यक्षांना वाचविण्यासाठी भाजपचा राज्यातील एक बडा नेता व जिल्ह्यातील एक विद्यमान आमदार प्रयत्न करत आहे. .त्यामुळे या सर्व प्रकरणातील राजकीय हस्तक्षेप थांबावा, यासाठी प्रयत्न करत आहोत. या प्रकरणातील ५० पैकी केवळ एकच अटक आहे. तोही माजी अध्यक्षाचा भाऊ आहे. अन्य संशयित अद्यापही अटक नाहीत. त्यांना त्वरित अटक करावी. या प्रकरणाचा तपास ईडी, पोलिस व उपनिबंधक अशा स्तरावर सुरू आहे. ईडीच्या ३५ जणांना नोटिसा दिल्या आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेने एकास अटक केली आहे, तर १६२ कोटींच्या घोटाळ्यातील ५० संशयितांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी उपनिबंधक अपर्णा यादव यांनी नोटीस बजावल्या आहेत. तरीही, अद्याप या प्रकरणात गती आली नाही. केवळ कागदोपत्री खेळ सुरू आहेत.’’.कलमात वाढ...यशवंत बँकेच्या घोटाळ्याप्रकणी संशयितांच्या गुन्ह्यात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबधाचे वित्तीय संरक्षण अधिनियम कलमाची वाढ झाली आहे. त्यामुळे माजी अध्यक्षाचा भाऊ विठ्ठल कुलकर्णी याला अटक झाली. सध्या ताे न्यायालयीन कोठडीत आहे. ठेवीदारांच्या संरक्षण कायद्यानुसार कारवाई होणार असल्यानेच उर्वरित संशयित फरार झाले आहेत. काहींनी अटकपूर्व जामिनासाठी कोल्हापूर खंडपीठात अर्ज केला आहे. त्या संशयितांची सक्त वसुली संचालनालय (ईडी) यांनी नोटिसा काढल्या आहेत. त्यांची मुंबई येथे चौकशी सुरु असल्याचेही ॲड. जाधव यांनी स्पष्ट केले..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...यशवंत बँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणी कऱ्हाडच्या उपनिबंधकांनी गुन्ह्यातील ५० संशयितांना नुकसान भरपाई रक्कम १६८ कोटी पाच लाख ३८ हजारांच्या वसुलीसंदर्भात नोटीस बजावल्या आहेत. गुन्ह्यातील संशयितांची तीन ठिकाणी चौकशी सुरू आहे. असे असताना या बँकेच्या एका माजी अध्यक्षाने उंब्रज येथून भाजप जिल्हा परिषदेची उमेदवारी मागितली आहे. पक्षाने त्याला उमेदवारी देवू नये.- ॲड. नीलेश जाधव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.