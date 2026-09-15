Satara Water Crisis: मायबाप सरकार... येरळवाडीला संजीवनी द्या...; खटाव तालुक्यातील जनतेचा टाहो; तलावाने गाठला तळ

वडूज : या वर्षी पावसाने दिलेल्या हुलकावणीमुळे खटाव तालुक्यातील शेती पाणी परिस्थिती कमालीची अडचणीत आली आहे. तालुक्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या येरळवाडी मध्यम प्रकल्पाच्या पाणी पातळीनेही तळ गाठला आहे. त्यामुळे येरळवाडी तलावामध्ये उरमोडी, जिहे- कठापूर योजनेतून तातडीने पाणी सोडण्याची गरज आहे. मायबाप सरकार... येरळवाडीला संजीवनी द्या, असा आर्त टाहो तालुक्यातील जनतेकडून फोडला जात आहे..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.येरळवाडी तलावातून तालुक्यातील बहुतांशी भागाला पाणीपुरवठा होतो. परिसरात पडणाऱ्या पावसावर व येरळा नदी प्रवाहित झाल्यावर येरळवाडी तलावात पाणीसाठा होतो. गेल्या वर्षी मे महिन्याच्या अखेरीलाच येरळवाडी तलाव पूर्ण क्षमतेने भरून सांडव्यावरून पाणी वाहत होते. यावर्षी मात्र तालुक्यात अद्यापही पावसाने दडी मारली आहे. तालुक्यातील बहुतांश पाझर तलाव पाण्याअभावी कोरडे पडले आहेत. .येरळा नदीवर देखील बांधण्यात आलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांतील पाणी वगळता येरळा नदी पाण्याअभावी कोरडीच आहे. येरळवाडी तलावात येरळा नदी प्रवाहित झाल्यावर, तसेच परिसरात समाधानकारक पाऊस झाल्यावर पाणीसाठा होतो. मात्र, यंदा अद्यापही पावसाने हुलकावणी दिल्याने येरळवाडी तलावात पुरेशा प्रमाणात पाणीसाठा होऊ शकला नाही. त्यामुळे सध्या येरळवाडी तलावातील पाणी पातळीने तळ गाठला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून तलावातील पाणी पातळी घटली, की उरमोडी, जिहे- कठापूर योजनेतून तलावात पाणी सोडले जाते. यावर्षी मात्र अद्यापही हे पाणी सोडले न गेल्याने तलावातील पाणी पातळी तळाशी गेली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेती पाणी परिस्थिती अडचणीत आली आहे..मृत पाणीसाठा पिण्यासाठीतलावावर अवलंबून असलेल्या गावोगावच्या पाणी योजनांचे जॅकवेल, इंटेक उघडे पडले आहेत. त्यामुळे तलावामध्ये गाळयुक्त मृत पाणीसाठा शिल्लक आहे. पाणी योजनांद्वारे येणारे हेच पाणी नागरिकांना नाइलाजाने प्यावे लागत आहे..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.सध्या खटाव तालुक्यात पावसाच्या पाण्याअभावी दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेती पिकेही धोक्यात आहेत. येरळवाडी धरणातील पाणी पातळीही तळाशी गेल्याने वडूज शहरासह तलावावर अवलंबून असलेल्या गावांत पाणी परिस्थिती बिकट झाली आहे. अशा परिस्थितीत अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष द्यावे. अन्यथा पाणी प्रश्नासाठी तालुक्यातील शेतकरी व सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून आंदोलन छेडले जाईल.- विजय शिंदे, उपसभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वडूज .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.