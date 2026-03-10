Woman Farming Success Story: गुलाबशेतीत रमतेय शेतकऱ्याची लेक; सुवर्णा पवारांची किमयागिरी, शेतीत नवनवे प्रयाेग राबवून घेतात लाखोंचे उत्पन्न!

-संताेष साबळे वडूथ : पारंपरिक शेतीचे बाळकडू वडिलांकडून मिळाल्यानंतर विवाहानंतर आरफळ (ता. सातारा) येथेही पतीच्या घरी असणाऱ्या शेतीविषयक कामांमुळे नवनवीन उपक्रमांना चालना मिळाली. शेतीत नवनवे प्रयाेग करून आलेल्या अनुभवांती मनमाेहक गुलाब शेतीत सुवर्णा पवार यांनी केलेली किमयागिरी आज अनेकांना फुलशेतीसाठी प्रेरित करणारी ठरते आहे. .Women farmer Success: मुंबईकरीन झाली प्रयोगशील पशुपालक शेतकरीण; राणी सावंत यांनी कळसकरवाडीत फुलवला मळा, घेतलेल्या निर्णयाचं साेनं केलं...पूर्वीच्या काळी एकत्र कुटुंब पद्धती असल्यामुळे सर्वांनाच शेतात स्वतः काम करावे लागत होते. काम करत असतानाच ऊस, हळद, आले, ज्वारी, गहू यासारख्या नगदी पिकांना प्राधान्य दिले जायचे. त्यामुळे सुवर्णा पवार यांना शाळा शिकतानाच, घरात स्वयंपाकासाठी आणि गरजेनुसार शेतीकामाची मदत करावी लागत असे. हे करतानाच त्यांना शेतीची आवड निर्माण झाली आणि ती आवड पुढे जोपासावी, त्यामध्ये नवनवीन उपक्रम राबवावीत नवनवीन पिके घ्यावीत, असा मानस होता. त्यातच २००० मध्ये मामांनी उच्च शिक्षित आणि कृषी विभागाशी संबंधित असे आरफळ येथील मुलाचे स्थळ आणल्यानंतर विवाहयाेग जुळून आला..पती नितीन दिनकरराव पवार एमएस्सी ॲग्री असल्याने, शेतीमध्ये त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली त्यांच्याच खांद्याला खांदा लावून आज फूल शेतीच्या माध्यमातून लाखो रुपये उत्पन्न घेतले आहे. एआय टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून एक एकर क्षेत्रावर ऊस शेतीचा प्रयोग केला आहे. शेतीमध्ये गुलाबाच्या शेतीमध्ये आंतरपीक म्हणून भुईमूग, लसूण, बीट, मेथी, कोथिंबीर, कांदा, आल्यासारख्या पिकावर अभ्यास करून पूर्णतः जैविक स्वरूपाचे; पण कुटुंबाला वर्षभर पुरेल एवढे उत्पन्न घेऊन राहिलेला माल महिला बचत गटांच्या माध्यमातून मानिनी यात्रा सारख्या प्रदर्शनात विक्री करून आर्थिक भांडवल उभे करण्याची किमया करता आली..Organ Donation: आईचा मुलासाठी धाडसी निर्णय! जटिल किडनी प्रत्यारोपणातून मुलाला मिळाले नवजीवन; तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना आले यश...\rप्रतिवर्षी हळद, आले, ऊस भाजीपालाच्या माध्यमातून स्वतः शेतीमध्ये औषध फवारणी असेल किंवा शेतातील खुरपणीसारखी कामे वेळप्रसंगी पाठीवर पंप घेऊन कोरोनासारख्या काळामध्ये कुटुंबाची जबाबदारीही सुवर्णा पवार यांनी सांभाळत एक प्रेरणादायी कार्य सिद्ध करून दाखवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.