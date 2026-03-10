सातारा

Woman Farming Success Story: गुलाबशेतीत रमतेय शेतकऱ्याची लेक; सुवर्णा पवारांची किमयागिरी, शेतीत नवनवे प्रयाेग राबवून घेतात लाखोंचे उत्पन्न!

Daughter of a Farmer Turns Rose Farming into Profitable Venture

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-संताेष साबळे

वडूथ : पारंपरिक शेतीचे बाळकडू वडिलांकडून मिळाल्‍यानंतर विवाहानंतर आरफळ (ता. सातारा) येथेही पतीच्‍या घरी असणाऱ्या शेतीविषयक कामांमुळे नवनवीन उपक्रमांना चालना मिळाली. शेतीत नवनवे प्रयाेग करून आलेल्‍या अनुभवांती मनमाेहक गुलाब शेतीत सुवर्णा पवार यांनी केलेली किमयागिरी आज अनेकांना फुलशेतीसाठी प्रेरित करणारी ठरते आहे.

Satara
village
district
flower
cultivation
Woman
Success story
Farming Technology

