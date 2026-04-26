Rahul Korde कुस्तीसाठी जाताना चक्कर आली, २० वर्षीय पैलवानाचं निधन; महाराष्ट्र केसरीत पटकावलेलं सुवर्णपदक

मायणीतील एका कुस्तीपटूचा काल कन्हाड येथील खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ऐन उमेदीच्या वयात विसाव्या वर्षी पैलवान राहुल कोरडे याचे निधन झाल्याने कुस्ती क्षेत्रात व मायणी परिसरात शोककळा पसरली आहे. घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, की पैलवान राहुल यास लहानपणापासूनच कुस्तीची आवड होती. त्याची कौटुंबिक परिस्थिती हालाखीची असताना वडील मोलमजुरी, आई सूप दुरडी तयार करून त्याची कुस्तीची आवड जोपासत होते. Maharashtra Kesari Medalist Dies Young.इंदिरानगरमधील समर्थ व्यायाम शाळेत कुस्तीचे धडे गिरवले. त्यानंतर सांगलीतील भोसले व्यायाम मंदिरात तो सराव करून लागला. कुटुंबाच्या जिद्दीवर राहुलने महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेमध्ये पहिल्या वर्षी सुवर्णपदक व पुढील दोन वर्षे तृतीय क्रमांक, शिवाजी विद्यापीठांतर्गत झालेल्या कुस्ती स्पर्धेत चॅम्पियनशिप, अकलूज येथे झालेल्या त्रिमूर्ती केसरी स्पर्धेत प्रथम क्रमांक व माण खटावचा केसरी आदी अनेक पुरस्कार त्याने प्राप्त केले होते..भावाच्या कुस्ती शौकाच्या पूर्ततेसाठी थोरल्या भावाने मजुरी करून त्याला पैसे उपलब्ध करून दिले. नुकत्याच निमसोड यात्रेनिमित्त आयोजित कुस्तीचा आखाड्यात राहुल कुस्ती जिंकून तो तडवळे येथील कुस्तीच्या आखाड्यात खेळण्यासाठी निघाला असता वाटेतच त्याला चक्कर आली. त्याला तातडीने मायणी येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करून पुन्हा कन्हाड येथील रुग्णालयात उपचार सुरू होते..आपल्या लाडक्या मित्राच्या उपचारासाठी मायणीतील युवकांनी धनगर विठोबा मंदिरात केवळ फोनवर एका तासात दोन लाख ८० हजारांचा निधी जमा केला. मात्र उपराचारादरम्यान राहुलचा मृत्यू झाला. काल अत्यंत शोकाकुल वातावरणात त्याच्यावर मायणीकर ग्रामस्थ, सातारा, सांगली व कोल्हापूर येथील कुस्तीशौकीन, राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.