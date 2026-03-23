सातारा : साबळेवाडी (ता. सातारा) येथील उरमोडी धरणाच्या कालव्याच्या पाण्यामध्ये बुडून माजगावकर माळ झोपट्टीतील एका युवकाचा मृत्यू झाला. रात्री उशिरापर्यंत शाेधकार्य केल्यावर त्याचा मृतदेह आढळून आला. प्रेम सुनील मोरे (वय १८, रा. माजगावकर माळ झोपडपट्टी) असे त्याचे नाव आहे. .प्रेम माेरे हा त्याच्या तीन मित्रांसह आज दुपारी साबळेवाडी हद्दीतील उरमोडी धरणाच्या कालव्यामध्ये पोहायला गेला होता. आज कालव्याला पाणी जास्त होते. त्यामुळे प्रवाहाला वेगही होता. त्यामुळे संबंधित २१ वर्षाचा युवक पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहून गेला. याबाबातची माहिती त्याच्या मित्रांनी स्थानिकांना सांगितली. .त्यांनी याबाबत पोलिसांना माहिती दिली. त्यानंतर पोलिस व बचाव पथकाचे युवक तातडीने तेथे गेले. नगरसेविका अर्चना कांबळे यांचे पती सचिन कांबळे हेही तातडीने घटनास्थळी गेले. त्यांनी तसेच अन्य युवकांनी कालव्याच्या पुढील परिसरामध्ये प्रेमचा शोध घेतला. .तसेच त्यांनी कालव्याचे पाणी बंद करण्याबाबत मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना माहिती दिली. त्यानंतर कालव्याचे पाणी बंद करण्यात आले. रात्री उशिरापर्यंत शोधमोहीम राबविण्यात आल्यानंतर त्याचा मृतदेह आढळून आला.