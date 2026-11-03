Dinosaur blood cells: 11 कोटी वर्षांपूर्वीच्या डायनासोरच्या हाडांमध्ये सापडलं रक्त; महाकाय प्राणी पुन्हा जिवंत होणार?

fossilized red blood cells dinosaur bone: सुमारे ११.५ कोटी वर्षे जुन्या डायनासोरच्या हाडांमध्ये जीवाश्मीभूत झालेल्या तांबड्या रक्तपेशींचे अवशेष शास्त्रज्ञांना आढळले आहेत. या पेशींच्या अस्तित्वाची प्रथमच वैज्ञानिक पुष्टी झाली आहे. या शोधामुळे कोट्यवधी वर्षांपासून सुरक्षित राहिलेल्या आण्विक व जैविक खुणांचा शोध घेण्याच्या नव्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.ऑस्ट्रेलियातील कर्टिन विद्यापीठाच्या वैज्ञानिकांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या या संशोधनात 'अराटासॉरस म्युझिअमनासिओनाली' या थेरोपोड प्रजातीच्या डायनासोरच्या मागील पायाच्या हाडांचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले. हा डायनासोर आजच्या ब्राझीलच्या भूभागावर सुमारे ११५ दशलक्ष वर्षांपूर्वी वास्तव्य करत होता. यापूर्वीही काही अभ्यासांमध्ये जीवाश्मांमध्ये तांबड्या रक्तपेशींसारखी दिसणारी रचना आढळली होती; मात्र रासायनिक पुराव्यांअभावी त्याबाबत निश्चित निष्कर्ष काढता आले नव्हते..या वेळी संशोधन पथकाने विविध रासायनिक आणि सूक्ष्मदर्शक विश्लेषक तंत्रज्ञानाची मदत घेत तांबड्या रक्तपेशींच्या गोलाकार रचनेच्या आत 'हीम' अस्तित्वात असल्याचे शोधून काढले. या संदर्भातील वृत्त 'आयएफएलसायन्स'ने २ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केले. या प्रक्रियेत मास स्पेक्ट्रोमेट्रीसह उच्च-कार्यक्षमता लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीच्या साहाय्याने हीमचे अस्तित्व तपासण्यात आले..तसेच रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी आणि इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपीच्या माध्यमातून या रक्तपेशींच्या रचनेमध्ये हीमच्या उपस्थितीची खात्री करण्यात आली. हे हीम नैसर्गिकरित्या आढळणाऱ्या मँगनीज ऑक्साइडचे खनिज रूप असलेल्या 'हॉसमानाईट'मध्ये सुरक्षित संरक्षित राहिले होते. हा हीम घटक जीवाश्माभोवती असलेल्या सूक्ष्मजीव किंवा वनस्पतींमधून आला असण्याची शक्यताही संशोधकांनी पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे..Satara District Bank: जयकुमार गोरेंचा करिष्मा! ७५ पैकी ५३ मते घेत सातारा जिल्हा बँकेत दणदणीत विजय; अर्जुन काळेंचा दमदार प्रवेश, शेखर गोरेंना केवळ ७ मते.संशोधन पथकातील प्राध्यापिका क्लिती ग्राइस यांच्या मते, हे निष्कर्ष स्पष्ट करतात की रक्ताशी संबंधित आण्विक रचना आणि जैविक खुणा लाखो-कोट्यवधी वर्षांच्या जीवाश्मीकरण प्रक्रियेतही नष्ट न होता टिकून राहू शकतात. जरी हा शोध डायनासोरच्या रक्ताचा पूर्णतः शाबूत नमुना नसला, तरी 'प्रोसिडिंग्ज ऑफ द नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेस' या नामांकित वैज्ञानिक मासिकात प्रसिद्ध झालेला हा अभ्यास एक नवा मार्ग दाखवतो..जीवाश्म केवळ हाडे आणि खनिजांचे जतन करत नाहीत, तर त्यांच्यामध्ये प्राचीन सजीवांची महत्त्वाची रासायनिक माहितीही दडलेली असू शकते, हे यातून सिद्ध झाले आहे. या अत्याधुनिक विश्लेषक तंत्रज्ञानामुळे जगभरातील संग्रहालयांमध्ये असलेल्या जुन्या जीवाश्मांचे पुनर्विश्लेषण करणे शक्य होणार असून, पूर्वी दुर्लक्षित राहिलेल्या सूक्ष्म आण्विक खुणांचा शोध घेणे शास्त्रज्ञांना सोपे जाईल. यामुळे नामशेष झालेल्या प्राचीन प्राण्यांची जैविक वैशिष्ट्ये, त्यांची शरीरक्रियाशास्त्र आणि अधिवासाची अधिक अचूक माहिती मिळण्यास संशोधकांना मोठी मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.