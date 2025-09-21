London Cyber Hacking : कॉलेजला जायच्या वयात बनला गुन्हेगार! १८ वर्षाच्या मुलाने लंडनवर केला सायबर अटॅक; पण का? नेमकं प्रकरण जाणून घ्या

लंडनमध्ये TfL वर मोठा सायबर हल्ला ऑगस्ट २०२४ मध्ये झाला.दोन तरुणांवर आरोप असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.या हल्ल्यामुळे TfL च्या ग्राहकांची डेटाची सुरक्षा धोक्यात आली आहे..London transport attack : लंडनमध्ये गेल्या वर्षी घडलेल्या एका मोठ्या सायबर हल्ल्याने ट्रान्सपोर्ट फॉर लंडन (TfL) या संस्थेची अक्षरशः दाणादाण उडवली होती. आता या प्रकरणात दोन तरुणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यात एका १८ वर्षीय मुलाचाही समावेश आहे. हा हल्ला ऑगस्ट २०२४ मध्ये झाला होता आणि तब्बल काही महिने TfL चे कामकाज विस्कळीत झाले ..लाखो डॉलर्सचे नुकसान झाल्याने ही घटना यूकेच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांसाठी गंभीर ठरली. राष्ट्रीय गुन्हे संस्था (NCA) यांच्या तपासात ही कारवाई कुख्यात स्कॅटर्ड स्पायडर या हॅकिंग गटाशी जोडलेली असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात १९ वर्षीय थल्हा झुबेर (लंडन) आणि १८ वर्षीय ओवेन फ्लॉवर्स (वॉल्सॉल) यांना अटक झाली आहे. दोघांवर संगणक गैरवापर कायद्याअंतर्गत कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे..Oneplus Sale : चक्क 50% पर्यंत डिस्काउंट! वनप्लसचा सेल सुरू; 'या' 7 प्रीमियम स्मार्टफोनवर 12 हजारची सूट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टात त्यांना हजर करण्यात आले असून फ्लॉवर्सला आधीच जामीन मिळाला आहे. मात्र तपासात फ्लॉवर्सच्या ताब्यातून अमेरिकेतील काही आरोग्यसेवा कंपन्यांवर झालेल्या हल्ल्यांचे पुरावे देखील आढळले आहेत.NCA चे प्रमुख पॉल फोस्टर यांनी सांगितले की, "आज दाखल झालेले आरोप हे मोठे आणि गुंतागुंतीच्या तपासातील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या हल्ल्यामुळे TfL सारख्या महत्त्वाच्या संस्थेचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.".Google Chrome बनले सुपरब्राउजर; 10 AI फीचर्सची धमाकेदार एन्ट्री, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.त्यांनी यावर्षी सायबर गुन्ह्यांमध्ये झालेली चिंताजनक वाढही अधोरेखित केली. या हल्ल्यानंतर TfL ने आपल्या ५००० ग्राहकांना वैयक्तिक आणि बँकिंग डेटाच्या सुरक्षेबाबत इशारा दिला होता. आता ऑक्टोबरमध्ये या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून दोन्ही तरुणांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पण त्यांनी असे का केले यावरून अद्याप पडदा उठला नाहीये.FAQs Q: TfL वर झालेला सायबर हल्ला कधी झाला?A: हा हल्ला ऑगस्ट २०२४ मध्ये झाला होता.Q: या हल्ल्यात कोणकोणांना अटक झाली आहे?A: १९ वर्षीय थल्हा झुबेर आणि १८ वर्षीय ओवेन फ्लॉवर्स यांना अटक झाली आहे.Q: हल्ल्यामुळे TfL चा काय नुकसान झाला?A: लाखो डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान झाले आणि TfL ची कामकाजे विस्कळीत झाली.Q: हल्ला कोणत्या हॅकिंग गटाशी जोडलेला आहे?A: हा हल्ला कुख्यात स्कॅटर्ड स्पायडर हॅकिंग गटाशी जोडलेला आहे.Q: पुढील सुनावणी कधी होणार आहे?A: ऑक्टोबर २०२५ मध्ये या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.