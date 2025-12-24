19 Minute 34 Second Viral Video पासून ते हसण्या-रडण्यापर्यंत..2025 वर्षांत व्हायरल झालेत हे टॉप 10 व्हिडिओ

Viral Videos : २०२५ हे वर्ष सोशल मीडियावरील अनेक खळबळजनक आणि भावूक व्हिडिओंमुळे चर्चेत राहिले. या वर्षात सर्वाधिक व्हायरल झालेल्या टॉप १० व्हिडिओंची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.१. १९ मिनिटांचा वादग्रस्त व्हिडिओ: नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ मध्ये एका १९ मिनिटे ३४ सेकंदांच्या व्हिडिओने इंटरनेटवर खळबळ उडवली. सायबर विभागाने स्पष्ट केले की, हा व्हिडिओ पूर्णपणे AI (Artificial Intelligence) द्वारे तयार केलेला डीपफेक होता यात अनेक प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर्सची नावे विनाकारण ओढली गेली, ज्यामुळे सायबर सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला.Blue Bird Block 2 : निघाला ISRO चा 'बाहुबली'! LVM3 रॉकेटने ब्लॉक-2 सॅटलाइट लॉन्च; अंतराळाशी डायरेक्ट कनेक्ट होणार मोबाईल, कसं? पाहा.२. महाराष्ट्रातील महापुराचे भीषण वास्तव२०२५ च्या सप्टेंबर महिन्यात मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात (बीड, अहमदनगर, सोलापूर) आलेल्या भीषण पुराचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. ड्रोनने टिपलेले पाण्याखालील गाव आणि वाहून जाणारी जनावरे पाहून अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली.Leopard Video : भर लग्नात घुसला बिबट्या! लोकांच्या अंगावर गेला धावून; जेवणाची केली नासधूस, धडकी भरवणारा व्हिडिओ व्हायरल.३. पुणे हायवेवरील थरारक अपघातपुणे-मुंबई आणि पुणे-सोलापूर हायवेवर अतिवेगामुळे झालेल्या अपघातांचे डॅशकॅम फुटेज व्हायरल झाले. विशेषतः पाऊस असताना हायवेवर पाणी साचल्यामुळे गाड्या घसरल्याचे दृश्य रस्ते सुरक्षेसाठी एक इशारा ठरले४. 'छावा' चित्रपटाचा प्रभाव: फेब्रुवारी २०२५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'छावा' चित्रपटातील काही महत्त्वाच्या दृश्यांचे आणि त्यातील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या शौर्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रेंड झाले. या चित्रपटाने मराठी सिनेसृष्टीत नवा इतिहास रचला..५. समृद्धी महामार्गावरील जलमय स्थितीपावसाळ्यात समृद्धी महामार्गालगतच्या भागांत पाणी साचल्याचे व्हिडिओ समोर आले, ज्यामुळे इंजिनिअरच्या त्रुटींवरून चर्चा रंगली होती ६. पंतप्रधान मोदींचा 'ओमान' दौरा व्हिडिओडिसेंबर २०२५ मध्ये ओमान भेटीदरम्यान पंतप्रधानांच्या कानात काहीतरी चमकत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. नंतर तो व्हिडिओ केवळ प्रकाशाचा भ्रम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.७. नमो भारत ट्रेनमधील अशोभनीय वर्तननमो भारत ट्रेनमध्ये एका जोडप्याने केलेल्या अयोग्य कृत्याचा सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल झाला, ज्याने सार्वजनिक ठिकाणच्या शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले८. पुणे आयटी हबमधील पूर (Hinjawadi Floods)जून २०२५ मध्ये पुण्याच्या हिंजवडी आयटी हबमध्ये पावसाचे पाणी शिरून आयटी कर्मचाऱ्यांच्या गाड्या वाहून जातानाचे व्हिडिओ आयटी जगतात खूप व्हायरल झाले९. वयोवृद्ध आजी आजोबांचा व्हिडिओआजोबांनी आज्जीला सोन्याची वस्तु खरेदी करून दिल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. या व्हिडिओने २०२५ मध्ये सर्वांचे लक्ष वेधून गेला.१०. कचरा उचलणारा हत्ती (Baby Elephant Viral Video)प्राणीप्रेमींमध्ये एका लहान हत्तीचा व्हिडिओ खूप शेअर झाला, ज्यात तो जमिनीवर पडलेला कचरा सोंडेने उचलून कचराकुंडीत टाकताना दिसला, ज्यामुळे स्वच्छतेचा एक सुंदर संदेश मिळालानोट : १९ मिनिटांच्या व्हायरल व्हिडिओसारखे आक्षेपार्ह किंवा बनावट व्हिडिओ शेअर करणे हा भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या (IT Act) कलम 67आणि 67A अंतर्गत गुन्हा आहे, ज्यासाठी ५ ते ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.V.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.