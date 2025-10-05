Smartphone Tips: तुमचा जुना स्मार्टफोन पुन्हा येईल उपयोगी, 'या' आहेत वापरण्याच्या 5 पद्धती, अनेक कामे होतील सोपी

जुना स्मार्टफोन फक्त ड्रॉवरमध्ये ठेवण्याऐवजी, तो घराच्या सुरक्षेसाठी किंवा मुलांच्या मनोरंजनासाठी वापरता येऊ शकतो. योग्य वापर केल्यास, तो अनेक नवीन कामांसाठी उपयुक्त ठरू शकतो..old smartphone as security camera: अनेक लोक जूना फोन खराब झाला की लगेच फेकून देतात. तसेच काही जण ड्रॉवरमध्ये किंवा कमी किमतीमध्ये विकतात. पण तुम्हाला माहिती आहे की तुमचा जूना फोन अनेक कामांसाठी उपयोगी येऊ शकतो. ज्यामुळे अनेक कामे कमी खर्चात होऊ शकतात. .सिक्योरिटी कॅमेरा तुम्ही तुमच्या जुन्या फोनला सहजपणे सीसीटीव्ही किंवा सुरक्षा कॅमेऱ्यात बदलू शकता. तुमच्या घराचे किंवा ऑफिसचे रिअल टाइम निरीक्षण करण्यासाठी अल्फ्रेड किंवा मॅनथिंग सारखे अॅप्स इन्स्टॉल करा. फक्त ते इंटरनेटशी कनेक्ट करा आणि ते २४/७ कॅमेऱ्यासारखे काम करेल..स्मार्ट होम कंट्रोलरआजकाल घरांमध्ये स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट प्लग आणि वाय-फाय कॅमेरे सामान्य झाले आहेत. तुम्ही तुमचा जुना फोन स्मार्ट होम डिव्हाइस कंट्रोलर म्हणून वापरू शकता. यामुळे सतत नवीन फोन वापरण्याची गरज दूर होईल..Explained: सूर्यग्रहण दर महिन्याला का नसते? ग्रहणाचे प्रकार कोणते? वैज्ञानिक अन् धार्मिक महत्व काय? सविस्तर माहिती जाणून घ्या.मीडिया प्लेअरतुम्ही तुमचा जुना फोन तुमच्या म्युझिक सिस्टीमशी कनेक्ट करू शकता आणि तो मिनी-स्ट्रीमिंग डिव्हाइसमध्ये बदलू शकता. Spotify, Gaana किंवा JioSaavn सारखे अॅप्स इंस्टॉल करा, त्यांना ब्लूटूथ स्पीकरशी कनेक्ट करा आणि पार्टी किंवा रिलॅक्सेशन मोडमध्ये संगीत प्ले करा..वाय-फाय हॉटस्पॉटप्रवास करताना जुना स्मार्टफोन वाय-फाय हॉटस्पॉट म्हणून वापरता येतो. ऑफिसच्या कामासाठी, कागदपत्रे स्कॅन करण्यासाठी किंवा ईमेल तपासण्यासाठी सेंकड उपकरण म्हणून देखील वापरता येतो..मुलांचे मनोरंजनाचे साधनतुमचा जुना फोन मुलांसाठी गेम, कार्टून आणि शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी वापरू शकता. यामुळे दुसरा नविन फोन घेण्याची गरज भासणार नाही. तसेच तो वाय-फायशी कनेक्ट करून, तुम्ही YouTube Kids किंवा इतर शैक्षणिक अॅप्स चालवू शकता. यामुळे तुमच्या मुलांना नवीन फोन देण्याची चिंता दूर होईल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.