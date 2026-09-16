Solar Panel: 5kW सोलर पॅनलवरून महिन्यात किती युनिट वीज तयार होते? सबसिडी किती मिळते? पाहा संपूर्ण गणित!

Solar Energy: सातत्याने वाढणाऱ्या वीज बिलांमुळे त्रस्त झालेले नागरिक आता वेगाने सौर ऊर्जेचा (Solar Energy) पर्याय निवडत आहेत. मध्यम आकाराच्या आणि मोठ्या कुटुंबांसाठी 5kW क्षमतेची रूफटॉप सोलर सिस्टीम लोकप्रिय ठरत आहे. ही सिस्टीम घरातील एकापेक्षा जास्त एसी (AC), फ्रीज, गीझर आणि वॉटर पंप यांसारखी मोठी उपकरणे सहज चालवू शकते.पण, 5kW चा सोलर प्रोजेक्ट बसवल्यानंतर महिन्यात नेमकी किती युनिट वीज तयार होते आणि त्याचा हिशोब कसा केला जातो, असा प्रश्न अनेक ग्राहकांना पडतो. याचे संपूर्ण गणित खालीलप्रमाणे आहे- .वीज निर्मितीचे गणित कसे काढले जाते?सोलर पॅनल किती युनिट वीज तयार करेल हे प्रामुख्याने तीन घटकांवर अवलंबून असते-सिस्टीमची क्षमता (System Capacity): 5kWसूर्यप्रकाशाचे तास (Peak Sun Hours): महाराष्ट्रासह भारतात बहुतांश शहरांमध्ये दररोज सरासरी 4 ते 5 तास चांगला आणि तीव्र सूर्यप्रकाश मिळतो.परफॉर्मन्स रेशिओ (Performance Ratio): सोलर सिस्टीमची कार्यक्षमता ही 0.75 ते 0.80 (75% ते 80%) धरली जाते..Premium| PM Surya Ghar Yojana : घरावर सोलर बसवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ७८ हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान; महाराष्ट्र सरकारकडून BPL, SC, ST, EWS वर्गासाठी विशेष सवलती!.दररोजचे युनिट काढण्याचे सूत्र-सिस्टीम क्षमता (5kW) × सूर्यप्रकाशाचे तास (4.5 ते 5 तास) × परफॉर्मन्स रेशिओ (0.80) = दररोजची वीज निर्मितीया गणितानुसार 5kW ची सिस्टीम दररोज सरासरी 20 ते 24 युनिट वीज तयार करते..महिना आणि वर्षाला किती युनिट वीज मिळणार?दरमहा वीज निर्मिती: दररोज तयार होणाऱ्या युनिट्सला 30 दिवसांनी गुणल्यास, 5kW चा सोलर प्लांट एका महिन्यात 600 ते 700 युनिट वीज सहज तयार करतो.वार्षिक वीज निर्मिती: वर्षभराचा विचार केल्यास ही निर्मिती सुमारे 7,000 ते 7,250 युनिट पर्यंत पोहोचते.ज्या घरांचे मासिक वीज बिल 400 ते 600 युनिटच्या दरम्यान येते, जिथे 2 ते 3 एसी आणि इतर उपकरणे दररोज वापरली जातात, अशा कुटुंबांसाठी 5kW चा सोलर प्लांट योग्य पर्याय मानला जातो..वीज निर्मितीवर परिणाम करणारे घटकप्रत्येक घरात सोलर पॅनलद्वारे होणारी वीज निर्मिती अगदी एकसारखी नसते. खालील घटकांमुळे युनिट्समध्ये तफावत येऊ शकते-दिशा आणि कोन (Tilt Angle): सोलर पॅनल दक्षिण दिशेला योग्य कोनात बसवले असल्यास जास्तीत जास्त सूर्यप्रकाश शोषला जातो.सावलीचा प्रभाव: छतावर आजूबाजूच्या इमारतींची किंवा झाडांची सावली पडत असल्यास वीज निर्मिती कमी होते.धूळ आणि स्वच्छता: पॅनलवर साचलेली धूळ किंवा माती नियमित साफ न केल्यास कार्यक्षमता घटते.हवामान आणि गुणवत्ता: पावसाळी किंवा ढगाळ वातावरणात युनिट्स कमी बनतात. तसेच पॅनल आणि इन्व्हर्टरची गुणवत्ता निर्मिती निश्चित करते..खर्च आणि सरकारी सबसिडी (PM Surya Ghar Subsidy)केंद्र सरकारच्या 'पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजने' (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) अंतर्गत रूफटॉप सोलर बसवण्यासाठी मोठी आर्थिक मदत दिली जाते-सबसिडीची रक्कम: 5kW क्षमतेच्या सिस्टीमवर सरकारकडून सुमारे 78,000 रुपयांपर्यंत सबसिडी दिली जाते (ही रक्कम राज्य आणि वीज वितरण कंपनीनुसार थोडी बदलू शकते).पैशांची वसुली (ROI): सबसिडीनंतर उरलेला मूळ खर्च पुढील 3 ते 4 वर्षांत वीज बिलात होणाऱ्या बचतीतून पूर्णपणे वसूल होतो. त्यानंतर पुढील 25 वर्षांपर्यंत घराला एकप्रकारे मोफत वीज मिळत राहते..Smartwatch Technology: हाताची हालचाल की चालणे? स्मार्टवॉचला कसे कळते तुम्ही किती चाललात? पाहा इनबिल्ट सेन्सर्सचे तंत्रज्ञान....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.