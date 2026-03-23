Aadhaar App Preload : "ही जबरदस्ती कशासाठी?" नवीन मोबाईलमध्ये आधार ॲप सक्तीचे; पण ॲपल-सॅमसंगचा सरकारला विरोध का? जाणून घ्या

Government Aadhaar App : नवीन स्मार्टफोनमध्ये आधार अॅप आधीच असेल असा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. पण ॲपल, सॅमसंग आणि गुगल यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे.सरकार आणि आधार कार्डची जबाबदार संस्था UIDAI सांगत आहेत की, हे अॅप फोनमध्ये प्रीलोड केल्याने सर्वसामान्य माणसाला आधार सेवा खूप सोपी होईल. नवीन फोन घेताच चालू केल्यावरच अॅप दिसेल. डाउनलोड करावी लागणार नाही..१३० कोटी लोक आधीच आधार वापरतात. हे अॅप वापरून लोक आपली माहिती अपडेट करू शकतात, कुटुंबातील सदस्यांची प्रोफाइल हाताळू शकतात आणि बायोमेट्रिक डेटा लॉक करून सुरक्षितता वाढवू शकतात. सरकारला वाटते की, अॅप सहज उपलब्ध झाल्याने जास्त लोक त्याचा फायदा घेतील.पण मोबाइल बनवणाऱ्या कंपन्यांना हे मान्य नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, फक्त भारतासाठी उत्पादन प्रक्रिया बदलावी लागेल. यामुळे खर्च वाढेल आणि गोंधळ होईल. गोपनीयतेचा प्रश्नही खूप मोठा आहे..TRAI SMS Codes : SMS च्या शेवटी P, G, T, S अक्षरांचा अर्थ काय? आत्ताच समजून घ्या नाहीतर होईल हजारो रुपायांची फसवणूक.आधार अॅपमध्ये बोटांचे ठसे, डोळ्यांची स्कॅन यांसारखी खासगी माहिती असते. यापूर्वी आधार डेटा लीक झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. अॅप फोनमध्ये आधीच असेल तर लोकांना आपली माहिती धोक्यात वाटू शकते, असा कंपन्यांचा कळजीचा मुद्दा आहे.हे पहिल्यांदाच घडत नाही. काही काळापूर्वी 'संचार साथी' अॅप फोनमध्ये प्रीलोड करण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण वापरकर्त्यांना निवड नसल्याने खूप विरोध झाला. लोकांनी अॅप डिलीट करून टाकले..AI च्या हल्ल्याने २ वर्षांत उपग्रह हायजॅक? GPS-इंटरनेट होऊ शकते ठप्प; तज्ञांकडून भीषण आपत्तीची चेतावणी, नेमकं प्रकरण काय पाहा.आता आधारसाठी सरकार फक्त 'विनंती' करत आहे, सक्ती नाही. त्याचबरोबर आपत्तीच्या वेळी सूचना देणारे 'सचेत' अॅपही प्रीलोड करण्याचा विचार आहे.आता सरकारला दोन गोष्टींचा समतोल साधावा लागेल. एकीकडे सेवा सोपी करणे आणि दुसरीकडे गोपनीयता व सुरक्षिततेची काळजी घेणे. कंपन्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेला किती त्रास होईल हेही पाहावे लागेल. हा निर्णय झाला तर भारतीय लोक आपल्या फोनवर सरकारी सेवा कशा वापरतात यात मोठा बदल दिसेल. काही वर्षांत हे नेहमीचे होईल की नाही, हे पाहण्यासारखे आहे.