Aadhaar Card Tips : तुमचा आधार कार्ड नंबर तुमच्या व्यतिरिक्त आणखी कुणी वापरत आहे का? पाहा एका क्लिकवर

तुमचं आधार कार्ड हे केवळ एक कागदपत्र नाही, तर ती तुमची डिजिटल ओळख आहे. बँक खात्यापासून ते अगदी मोबाईल सिमकार्ड घेण्यापर्यंत प्रत्येक महत्त्वाच्या कामात आधार कार्ड अनिवार्य झाले आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, तुमच्या नकळत तुमच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या ओळखीचा गैरवापर तर होत नाहीये ना? आजच्या डिजिटल युगात सायबर गुन्हेगार नवनवीन ट्रिक्स शोधत असतात, त्यामुळे तुमची ही मौल्यवान माहिती सुरक्षित आहे की नाही, हे तपासणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे..एका साध्या चुकीमुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे तुमचे आधार कार्ड भलत्याच व्यक्तीच्या हातात पडू शकते. जर एखाद्याने तुमच्या आधार क्रमांकाचा वापर करून सिम कार्ड काढले किंवा कोणतीही आर्थिक देवाणघेवाण केली तर कायदेशीर कचाट्यात मात्र तुम्हाला सापडावे लागेल. त्यामुळे तुमचे आधार कार्ड तुमच्या व्यतिरिक्त आणखी कुठे आणि कोणी वापरले आहे का, हे जाणून घेणे ही काळाची गरज लवाट झाली आहे. ही माहिती मिळवणे वाटतं तितकं कठीण नाही, तर ते अगदी तुमच्या हातातील मोबाईलच्या एका क्लिकवर शक्य आहे..युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजेच UIDAI ने सर्वसामान्यांसाठी एक अत्यंत उपयुक्त आणि सोपी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. तुम्ही 'आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री' (Aadhaar Authentication History) या पर्यायाद्वारे गेल्या ६ महिन्यांचा संपूर्ण हिस्ट्री तपासू शकता. यामध्ये तुमचे आधार कार्ड कधी, कुठे आणि कोणत्या कामासाठी (उदा. बायोमेट्रिक, OTP किंवा डेमोग्राफिक) वापरले गेले, याची तारीख आणि वेळेसह सविस्तर नोंद पाहायला मिळते. यामुळे तुमच्या परवानगीशिवाय झालेल्या वापराचा तात्काळ छडा लागतो..Aadhaar History कशी चेक कराल?History पाहण्यासाठी तुम्हाला UIDAI च्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा Aadhaar ॲपवर जावे लागेल. तिथे 'My Aadhaar' अंतर्गत 'Aadhaar Authentication History' वर क्लिक करा. तुमचा आधार नंबर आणि कॅप्चा टाकून तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेला OTP टाका. त्यानंतर तुमच्यासमोर संपूर्ण यादी उघडेल. जर तुम्हाला त्यात एखादा संशयास्पद व्यवहार दिसला तर तुम्ही त्वरित १९४७ या हेल्पलाईन नंबरवर तक्रार करू शकता तुमचे बायोमेट्रिक्स ऑनलाईन लॉक करून तुमचे आधार कायमचे सुरक्षित करू शकता.