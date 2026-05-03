AC मुळे भीषण आग! ९ जणांचा गुदमरून मृत्यू; बंद खोलीतल्या 'या' ५ चुका मृत्यूला देतायत आमंत्रण, सुरक्षेसाठी काय करायचं पाहा

दिल्लीतील विवेक विहार परिसरात आज पहाटे भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत एकाच घरातील नऊ जणांचा गुदमरून मृत्यू झाला. प्राथमिक तपासात एअर कंडिशनर (AC) च्या स्फोटामुळे आग लागल्याचे समोर आले आहे. ही घटना पुन्हा एकदा बंद खोल्यांतील एसी वापराच्या धोक्याकडे लक्ष वेधते आहे..आगीची तीव्रता इतकी होती की अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. तरीही नऊ जिवांचा बळी गेला. स्थानिक रहिवाशांनुसार रात्री उशिरा एसीमध्ये अचानक स्फोट झाला आणि क्षणार्धात संपूर्ण घर धुराने भरले. बंद खोलीत झोपलेल्या कुटुंबाला बाहेर पडण्याची संधीही मिळाली नाही..एसीमुळे अशा घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. बहुतेक लोक जास्त थंड हवा मिळावी म्हणून खिडक्या-दारे पूर्ण बंद करतात. यामुळे एसीमध्ये आग लागल्यास धूर बाहेर जाऊ शकत नाही. एसीच्या आत असलेले प्लास्टिक, तारा आणि इतर भाग जळतात तेव्हा कार्बन मोनोऑक्साइडसह विषारी वायू पसरतात. या वायूंमुळे ऑक्सिजनची पातळी कमी होते व्यक्ती बेशुद्ध होते आणि वेळेवर मदत न मिळाल्यास मृत्यू होतो..जीव वाचवण्यासाठी काय कराल?एसीजवळ किंवा घरात पोर्टेबल फायर अलार्म लावा. धूर ओळखल्यावर लगेच इशारा मिळेल.अग्निसुरक्षा गोळे (Fire Safety Balls) घरात ठेवा. आगीच्या संपर्कात आल्यावर हे गोळे आपोआप फुटतात आणि कोरडी पावडर पसरवून आग विझवतात.रात्री झोपताना एक खिडकी किंवा दार थोडे उघडे ठेवा जेणेकरून धूर बाहेर जाऊ शकेल.एसीची नियमित सर्व्हिसिंग करा आणि जुन्या युनिटचा वापर टाळा..एसी ही घरातील सामान्य वस्तू झाली आहे मात्र त्याच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केल्याने जीव गमावण्याची शक्यता निर्माण होते. जुन्या एसी, ओव्हरलोडिंग किंवा वायरिंग प्रॉब्लेममुळे असे स्फोट होऊ शकतात. ही दुर्घटना केवळ दिल्लीपुरती मर्यादित नाही, तर प्रत्येक घरासाठी इशारा आहे. थंडीचा आनंद घेताना सुरक्षेची काळजी घ्या. छोट्या चुका आणि दुर्लक्ष जीवघेणे ठरू शकतात.