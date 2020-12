फोल्डेड फोननंतर आता येणार रोलेबल स्मार्टफोन!

LG Rollable कंपनी आता रोलेबल स्मार्टफोन बाजारात आणण्याची तयारी करत आहे. LG ने EUIPO (यूरोपियन यूनियन इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी ऑफिस) या साथीनं एक ट्रेडमार्क फाइल केलीय. LG 'Explorer Project' च्या माध्यमातून यापूर्वी कंपनीने LG Wing स्मार्टफोन लॉन्च केला होता. एवढेच नाही तर रोलेबल टीव्हीची निर्मिती केली होती. किमया तरुणींचे सौंदर्य खुलवणाऱ्या मोहरीची! नव्या उत्पादनासंदर्भात कंपनीने कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. पण पुढील वर्षात कंपनी नवा रोलेबल स्मार्टफोन लॉन्च करण्यास प्रयत्नशील असल्याची चर्चा रंगण्यास सुरुवात झाली आहे. एलजी द्वारे निवडलेले नाव स्ट्रेटफॉरवर्ड आणि सेल्फ-इक्स्प्लॅनटॉरी असल्याचे दिसून येते. नव्या उत्पादनासाठी केलेल्या अर्जात LG Rollable स्मार्टफोन असा उल्लेखही कंपनीने केलाय. हा फोन LG . LG 'Explorer Project मधील दुसरा स्मार्टफोन असेल. यापूर्वी कंपनीने सप्टेंबरमध्ये ड्युअल स्क्रीनवाला LG Wing स्मार्टफोन लॉन्च केला होता.

Web Title: after foldable phones we may get a rollable smartphone