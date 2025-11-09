विज्ञान-तंत्र

AI Whatsapp Chatbot: आता व्हॉइस नोटद्वारे तक्रार करता येणार, दिव्यांगांसाठी ‘एआय व्हॉट्सॲप चॅटबॉट’ सेवा विकसित; कसं चालणार?

Meta AI On Whatsapp: दिव्यांग व्यक्तींना योजनांची माहिती मिळवताना किंवा तक्रारी दाखल करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी ‘एआय व्हॉट्सॲप चॅटबॉट' सेवा सुरू करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : दिव्यांग कल्याण विभागाकडून ‘एआय आधारित’ व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सुरू करण्यात आला आहे. दिव्यांग व्यक्तींना योजनांची माहिती मिळवताना किंवा तक्रारी दाखल करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या चॅटबॉटमध्ये ‘भाषिणी’ तंत्रज्ञानावर आधारित व्हॉइस नोटद्वारे तक्रार नोंदवण्याची व्यवस्था आहे, असे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

Technology
whatsapp
Disabled Person
AI and Creativity

