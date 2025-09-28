Sam Altman AI : सॅम ऑल्टमनच्या स्टेटमेंटने वाढवलं टेन्शन! 2030 पर्यंत 40% नोकऱ्यांवर एआय करणार कब्जा, पण हे कितपत खरं? जाणून घ्या

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) क्षेत्रात क्रांती घडवणाऱ्या ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी नुकतेच एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. 2030 पर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपरइंटेलिजन्सच्या पातळीवर पोहोचेल जी मानवाच्या बुद्धिमत्तेला मागे टाकेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. यामुळे एकीकडे वैज्ञानिक शोधांचे नवे दालन उघडेल, तर दुसरीकडे सुमारे 40% नोकऱ्या धोक्यात येतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. ऑल्टमन यांच्या मते कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवाच्या क्षमतेपेक्षा अधिक वेगाने प्रगती करत आहे आणि येत्या काही वर्षांत अर्थव्यवस्थेतील 30-40% कामे स्वयंचलित होऊ शकतात..ऑल्टमन यांनी असे भाकीत केले की, दशकाच्या अखेरीस कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा गोष्टी करू शकेल, ज्या मानवाला स्वतंत्रपणे शक्य नाहीत. “ChatGPT 5 आधीच माझ्यापेक्षा आणि अनेकांपेक्षा हुशार आहे,” असे ते म्हणाले. मात्र यासोबतच मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या जाण्याचा धोका आहे. तरीही नव्या नोकऱ्या निर्माण होतील आणि ‘शिकण्याचे कौशल्य’ हा सर्वात महत्त्वाचा गुण असेल, असे त्यांनी नमूद केले..Google Pixel 9 Pro Fold स्मार्टफोनवर 73 हजारचा डिस्काउंट; दर अचानक उतरले, ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर...कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रगतीमुळे मानव अप्रासंगिक होईल अशी भीती ऑल्टमन यांनी फेटाळली. मात्र ही तंत्रज्ञान मानवी मूल्यांशी सुसंगत राहील याची काळजी घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला. नव्या उपकरणांचा शोधओपनएआय आता नव्या हार्डवेअर उपकरणांच्या निर्मितीकडे वळत आहे. अॅपलच्या एका डिझायनरला सामील करून घेत कंपनी लहान उपकरणांची मालिका विकसित करत आहे, जी संगणक वापराची पद्धत बदलू शकते..Recharge Plan : अनलिमिटेड कॉलिंग-डेटा अन् फ्रीमध्ये 300 OTT चॅनेल, रिचार्जचा दर फक्त 485 रुपये, अडीच महिने वैधता, बड्या कंपनीने आणली ऑफर.ऑल्टमन यांच्या मते, येत्या काही वर्षांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योग, दैनंदिन जीवन आणि कामाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलेल. ओपनएआय ही तंत्रज्ञान सुरक्षित, नैतिक आणि मानवकेंद्रित ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. राजकारणातही याचा वापर वाढेल, पण अंतिम निर्णय मानवच घेतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.