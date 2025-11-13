Scam : जेवण देऊनही Swiggy, Zomato तुमच्या अकाऊंटमध्ये स्वतः टाकतय पैसे! नेमका काय आहे हा घोटाळा? ज्यात ऑर्डर करून पैसे मिळवतायत लोक

AI photo Food apps fraud : आजच्या डिजिटल युगात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सर्वकाही सोपे करत आहे. पण त्याच एआयचा गैरवापर करून काही चतुर ग्राहक Food Delivery कंपन्यांना (Food Delivery Companies) चकवत आहेत. अमेरिकेतील प्रसिद्ध कंपनी डोअरडॅश (DoorDash) च्या ग्राहकांनी एआयच्या मदतीने बर्गरचे फोटो एडिट करून ते कमी शिजलेले किंवा खराब दाखवले आणि कंपनीकडून पैसे परत (Refund) मागितले..ही धक्कादायक बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून भारतातील स्विगी (Swiggy) आणि झोमॅटो (Zomato) सारख्या कंपन्यांसमोरही हा गंभीर डिजिटल फसवणुकीचा (Digital Fraud) धोका निर्माण झाला आहे. पूर्वी फोटोशॉप सारखे अवघड सॉफ्टवेअर हवे होते, पण आता एआयमुळे हे काम अगदी सोपे झाले आहे. 'किंग सुकुना' नावाच्या एक्स (Twitter) अकाउंटवरून ही युक्ती उघडकीस आली..Recharge Plan : फक्त 7 रुपयांत 2GB डेटासह अनलिमिटेड कॉल; 50 दिवस वैधता, 'या' बड्या कंपनीने दिलं सरप्राइज, Jio-Airtel ला मोठा धक्का .चांगले जेवण 'खराब' कसे दाखवले जाते?या फसवणुकीची पद्धत अत्यंत सोपी आहे.ऑर्डर आणि डिलिव्हरी: ग्राहक जेवण मागवतो आणि त्याला चांगले जेवण मिळते.AI चा वापर: तो ग्राहक Generative AI टूल्स (जसे की Midjourney किंवा DALL-E 3) वापरतो.फोटो एडिटिंग: परिपूर्ण बर्गर, पिझ्झा किंवा अन्य डिशचा फोटो 'जळालेला' किंवा 'कुजलेला' दिसावा असे प्रॉम्प्ट (Command) दिल्यावर, एआय काही सेकंदात तो फोटो बनावट (Fake) पण उत्कृष्ट (Perfect) पद्धतीने तयार करतो.पैसे परत: हा बनावट फोटो 'पुरावा' म्हणून कंपनीला पाठवला जातो आणि ग्राहकाला लगेच पैसे परत (Full Refund) मिळतात..Zudio : आठवडा संपायला येताच झुडिओमध्ये खास सेल सुरू! कधीच आली नाही अशी ऑफर, वीकेंड स्टॉक क्लियर डिस्काउंट..खरेदीपूर्वी हे एकदा बघाच.कंपन्यांना लाखो रुपयांचा फटका! डोअरडॅश, झोमॅटो, स्विगी यांसारख्या कंपन्या सहसा ग्राहकांच्या तक्रारीवर विश्वास ठेवतात आणि फोटो पाहून त्या लगेच परतफेड करतात. पण आता खरे आणि खोटे ओळखणे कठीण झाले आहे. एआय जनरेटेड फोटो (AI-Generated Photos) इतके परफेक्ट असतात की मानवी डोळ्यांना (Human Eye) फरक कळत नाही. यामुळे फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे..ग्राहक आणि कंपन्यांनी काय करावे? एआय हे तंत्रज्ञान आहे.. पण त्याचा सदुपयोग की दुरुपयोग, हे आपल्यावर अवलंबून आहे. जेवण चांगले असले तरी एआयच्या मदतीने पैसे मिळवणे ही फसवणूकच (Fraud) आहे.ग्राहकांनो: तात्काळ फायद्यासाठी फसवणूक करू नका; पकडले गेल्यास कठोर कारवाई होऊ शकते.कंपन्यांनी: रिफंड पॉलिसी अधिक कठोर करा. एआय डिटेक्टिंग टूल्स (AI Detecting Tools) मध्ये गुंतवणूक करा.