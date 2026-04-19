नियंत्रणाबाहेर जात आहे AI चा वापर? भारत सरकारने तैनात केलेत 'स्पेशल एक्सपर्ट्स'; याचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल? एकदा बघाच

आजकाल एआय म्हणजे फक्त चॅट करणारा रोबो नाही, तर तो आपल्या फोनपासून ते देशाच्या सुरक्षा पर्यंत सर्वत्र पोहोचला आहे. पण याचबरोबर डीपफेक व्हिडिओ, डेटा चोरी आणि मनमानी अल्गोरिदम यांसारखे धोकेही वाढत आहेत. लोकांना भीती वाटू लागली आहे की, ही शक्ती एक दिवस मानवी नियंत्रणाबाहेर जाईल का?.या चिंतेला दूर करण्यासाठी भारत सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) 'तंत्रज्ञान आणि धोरण तज्ज्ञ समिती' (TPEC) स्थापन केली आहे. ही उच्चस्तरीय समिती एआयला सुरक्षित आणि जबाबदार रीतीने वापरण्यासाठी सरकारला सल्ला देईल.समितीचे अध्यक्षपद MeitY चे सचिव भूषवतील. यात आयआयटी मद्रासचे प्राध्यापक बी. रवींद्रन, प्राध्यापक रजत मूना, नास्कॉम, डेटा सिक्युरिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि कंप्यूटर उत्पादक संघटनेचे तज्ज्ञ सहभागी आहेत..शिक्षण, उद्योग आणि डिजिटल धोरण क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींचा समावेश आहे.ही समिती नव्याने स्थापन झालेल्या 'एआय गव्हर्नन्स आणि इकॉनॉमिक्स ग्रुप' (AIGEG) ला मदत करेल. TPEC जटिल तंत्रज्ञान समजावून सांगेल, धोके ओळखेल आणि त्यावर उपाय सुचवेल. जगभरात एआयसाठी नवे नियम आणि कायदे कसे बनत आहेत, यावर लक्ष ठेवून भारताच्या धोरणांना आधुनिक बनवेल. यामुळे सरकारचे निर्णय केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात यशस्वी होतील..सामान्य माणसावर याचा काय परिणाम होईल?तुमचे फोटो, व्हिडिओ डीपफेकने गैरवापर होणार नाहीत.वैयक्तिक डेटा चोरीपासून सुरक्षित राहील.ऑनलाइन सेवांमध्ये अधिक विश्वास वाढेल.भारतात एआय कंपन्या सुरक्षितपणे वाढतील, ज्यामुळे नोकऱ्या आणि नवीन संधी निर्माण होतील..सरकारचे म्हणणे आहे की, एआय विकास थांबवायचा नाही, पण तो सुरक्षित आणि नैतिक पद्धतीने व्हावा. जुने कायदे आता पुरेसे नाहीत म्हणून ही समिती धोरण आणि तंत्रज्ञान यांच्यात पूल बांधेल. यामुळे भारत जागतिक व्यासपीठावर एआय प्रशासनात मजबूत आवाज उठवू शकेल आणि एक जबाबदार राष्ट्र म्हणून ओळखले जाईल.भविष्यात एआय आपले जीवन सोपे करेल, पण त्याचवेळी आपली गोपनीयता आणि सुरक्षाही जपली जाईल. सरकारचा हा प्रयत्न सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासा देणारा आहे.