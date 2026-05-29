AI Travel: एआय युगातील ट्रॅव्हल टेक्नॉलॉजीला नवी दिशा मिळणार! प्रवास बुकिंगचा अनुभव बदलणार; तीन दिग्गज कंपन्यांची भागीदारी

कॉग्निझंट (NASDAQ: CTSH) ट्रॅव्हलपोर्टसह धोरणात्मक एआय परिवर्तनावर काम करीत आहे जे ट्रॅव्हलपोर्ट तयार करते. त्या मार्गाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी अँथ्रोपिकच्या क्लॉडला तैनात करेल, सॉफ्टवेअरची चाचणी आणि देखरेख करते प्रवासाचे रिटेलिंग आणि प्लॅटफॉर्मवर वितरण करते. ट्रॅव्हलपोर्टच्या मंचामध्ये एआय वैशिष्ट्ये अंतर्भूत करताना जगभरातील विमान कंपन्या, हॉटेल व्यावसायिक, प्रवास व्यवस्थापन कंपन्या आणि ऑनलाइन प्रवासी संस्थांना एआय-नेतृत्वाखालील नवकल्पनांच्या वितरणास गती देणे हे या सहकार्याचे उद्दिष्ट आहे. .एआय दाखल होण्यापूर्वी असलेल्या युगासाठी तयार केलेल्या आरक्षण प्रणालीवर आता ताण येत आहेः मानवी एजंट अधिकाधिक गुंतागुंतीच्या प्रवासाचे मार्ग मानवी हाताळणीद्वारे एकत्र करत असल्याने एजन्सीच्या खर्चात वाढ झाली आहे. तसेच प्रवासी आता एआय साधनांचा वापर करून शोध घेऊ शकतात, सध्याचे प्लॅटफॉर्म अर्थ लावू शकतात आणि प्रक्रिया पूर्ण करू शकत असल्याने गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमधील अंतर कमी झाले आहे. हे सहकार्य एआय-आधारित प्रवासाचा हेतू आणि पुष्टी केलेले आरक्षण यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी तयार केलेल्या बुद्धिमान पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून या संरचनात्मक आव्हानांचे निराकरण करेल..ट्रॅव्हल एजन्सी आणि ट्रॅव्हल मॅनेजमेंट कंपन्यांसाठी (टीएमसी) ट्रॅव्हलपोर्टचा मंच सध्या स्वहस्ते (मॅन्यूअली) संज्ञानात्मक कार्य करत असलेल्या एजंटपेक्षा अधिक कार्यशील असेल, ज्यात संबंधित पर्याय जलदपणे समोर आणणे, स्वयंचलित देवाणघेवाण आणि रीबुकिंग आणि वर्कफ्लोमध्ये व्यत्यय बुद्धिमत्ता एम्बेड करणे यांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, व्यवसायाकरिता प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाचे व्यवस्थापन करणारा एजंट सांख्यिकीयदृष्ट्या कमी व्यत्यय जोखीम असलेले मार्ग उघड करू शकतो. ट्रॅव्हलपोर्टचे ग्राहक असे सूचित करतात की मोठ्या ट्रॅव्हल मॅनेजमेंट कंपन्यांसाठी (टीएमसी)मध्ये दररोज प्रति एजंट एक तास बचत देखील वार्षिक उत्पादकता सुधारण्यात लाखो डॉलर्समध्ये रूपांतरित होते. .ऑनलाइन प्रवासी संस्थांसाठी, आव्हान संरचनात्मक आहेः प्रवासी सहलीचे नियोजन करण्यासाठी एआय साधनांचा अधिकाधिक वापर करतात, परंतु व्यवहार प्रणाली त्यांच्या हेतूचा बारकाईने अर्थ लावू शकत नाहीत. ट्रॅव्हलपोर्टची एमसीपी-आधारित रचना संवादात्मक प्रवासी विनंत्यांना थेट उपलब्धतेसह पुष्टी केलेल्या बुकिंगमध्ये थेट रूपांतरित करण्यास अनुमती देईल, त्या क्षमतेच्या अंतराला वास्तविक व्यावसायिक संधीमध्ये रूपांतरित करेल..कॉग्निझंटचे सीईओ रवी कुमार एस म्हणाले, "पर्यटन उद्योग जगातील काही सर्वात गुंतागुंतीच्या तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांवर चालतो आणि ज्या कंपन्या त्याचे नेतृत्व करतील तेच आता त्या पायाभूत सुविधा कशा तयार केल्या जातात यासाठी गुंतवणूक करतील." त्यांनी पुढे माहिती देताना सांगितले की "हे सहकार्य ट्रॅव्हलपोर्टला वेगाने पुढे जाण्यासाठी आणि बदलत्या प्रवास वितरण लँडस्केपच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उच्च दर्जाची साधने देण्याबद्दल आहे. त्यासाठीच एआय बिल्डर मॉडेलची रचना करण्यात आली आहे." .ट्रॅव्हलपोर्टचे सीईओ जॉन मंगेलार्स म्हणाले, "एआय हा भविष्यातील विचार नसून तो वर्तमानात आकाराला येतो आहे आणि ज्या कंपन्या सर्वात वेगाने तसेच सर्वात हुशारीने पुढे जातात त्या कंपन्या प्रवास तंत्रज्ञानाच्या पुढील युगाची व्याख्या करतील." ते पुढे म्हणाले "कॉग्निझंट आणि अँथ्रोपिक यांच्या भागीदारीने आम्हाला एक अस्सल एआय महासत्ता मिळते. अँथ्रोपिक सर्वात सक्षम एआय मॉडेल्स आणि साधने आणते; कॉग्निझंट त्यांना मोठ्या प्रमाणात तैनात करण्यासाठी अभियांत्रिकी प्रतिभा आणि विकास क्षमता जोडते; आणि ट्रॅव्हलपोर्ट प्रवास पायाभूत सुविधा आणि भागीदार नेटवर्क आणते जे हे सर्व वितरण आणि बुकिंगच्या वास्तविक जगाशी जोडते.". कधी होणार मॉन्सूनची एन्ट्री, शास्त्रज्ञांनी सांगितलं...."अँथ्रोपिकने एमसीपी हा प्रोटोकॉल देखील विकसित केला आहे, जो एआय एजंट्सना बाह्य प्रणाली आणि डेटाशी थेट संवाद साधू देतो", मंगेलार्स अधिक माहिती देताना म्हणाले. "त्या प्रोटोकॉलचा शोध लावणाऱ्या संस्थेची निवड करणे हा एक सरळ निर्णय होता. सुरक्षितता, विश्वासार्हता आणि नियंत्रण क्षमतेबद्दलचा त्यांचा दृष्टीकोन तितकाच महत्त्वाचा आहेः प्रवास हे एक उच्च-विश्वासार्ह वातावरण आहे जेथे डेटा संवेदनशील असतो आणि त्रुटींचे परिणाम वास्तविक असतात.".हा मर्यादित पायलट नाही. ट्रॅव्हलपोर्टला मोठ्या प्रमाणावर निर्मितीत बदल घडविण्यासाठी कॉग्निझंट आणि अँथ्रोपिकसोबत काम करण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. सुरुवातीचे लक्ष ट्रॅव्हलपोर्ट ट्रिप सर्व्हिसेसवर आहे, जे आरक्षण, देवाणघेवाण, परतावा आणि सेवा हाताळणारा प्लॅटफॉर्म आहे, ज्याच्या वर एमसीपी-आधारित इंटरफेस स्तर आहे. हे काम ट्रॅव्हलपोर्टच्या क्लाऊड-नेटिव्ह प्लॅटफॉर्मवर बांधले जात असून ज्याचे मोठे प्रकाशन लवकरच होणार आहे. ग्राहकांना सामोरे जाणारी पहिली क्षमता या वर्षी बाजारात येण्याची अपेक्षा आहे.."ट्रॅव्हलपोर्टचा कॉग्निझंटशी काय संबंध आहे हे गुंतागुंतीच्या उद्योगात आधुनिकीकरण कसे दिसू शकते हे प्रतिबिंबित करते. मोठ्या, गुंतागुंतीच्या कोडबेसेसवर तर्क करणे हेच क्लॉडचे सर्वोत्तम स्थान आहे-आणि प्रवासाच्या पायाभूत सुविधांची नेमकी हीच मागणी आहे. क्लॉडला अधिक उद्योगांमध्ये आणण्यासाठी एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून कॉग्निझंटला पाठिंबा देण्याचा आम्हाला अभिमान आहे", असे अँथ्रोपिकचे अलायन्सेसचे प्रमुख रिच ओ 'कॉनेल म्हणाले..कॉग्निझंट क्लॉडला त्याच्या अभियांत्रिकी प्लॅटफॉर्म्स आणि वितरण प्रक्रियांमध्ये समाकलित करते, ज्यात कॉग्निझंटच्या न्यूरो एआय मल्टी-एजंट प्रवेगकामागील ओपन-सोर्स लायब्ररी Neuro-sanचा समावेश आहे. क्लॉड एआय-सहाय्यित कोड विकास, चाचणी निर्मिती आणि पुल-विनंती पुनरावलोकनास शक्ती देईल. त्याची फोनमध्ये लपलेली 'ही' सेटिंग वाचवेल तुमचं इंटरनेट, पूर्ण दिवस चालेल सुपरफास्ट.ट्रॅव्हलपोर्टबरोबरचे काम कॉग्निझंटच्या एआय बिल्डर धोरणाला प्रतिबिंबित करतेः उद्योग संदर्भ, एंड-टू-एंड सिस्टम इंटिग्रेशन आणि दैनंदिन ऑपरेशनल उत्तरदायित्व आणणे जेणेकरून उद्योगांना एआय प्रयोगापासून मोठ्या प्रमाणात उत्पादनाकडे जाण्यास मदत होईल. एंथ्रोपिक हा कॉग्निझंटच्या जागतिक एआय परिसंस्थेतील एक नोडल भागीदार आहे आणि हे काम कॉग्निझंट आणि अँथ्रोपिक यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी वाढवते जी नोव्हेंबर 2025 मध्ये घोषित करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 