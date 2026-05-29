AI Travel: एआय युगातील ट्रॅव्हल टेक्नॉलॉजीला नवी दिशा मिळणार! प्रवास बुकिंगचा अनुभव बदलणार; तीन दिग्गज कंपन्यांची भागीदारी

AI Travel Technology: ट्रॅव्हलपोर्ट, कॉग्निझंट आणि अँथ्रॉपिक हे प्रवास तंत्रज्ञानाची निर्मिती, चाचणी आणि देखभाल कशी केली जाते यासंबंधी आधुनिकीकरण करण्यासाठी एआय प्रवास परिसंस्था तयार करत आहेत.
Vrushal Karmarkar
Updated on

कॉग्निझंट (NASDAQ: CTSH) ट्रॅव्हलपोर्टसह धोरणात्मक एआय परिवर्तनावर काम करीत आहे जे ट्रॅव्हलपोर्ट तयार करते. त्या मार्गाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी अँथ्रोपिकच्या क्लॉडला तैनात करेल, सॉफ्टवेअरची चाचणी आणि देखरेख करते प्रवासाचे रिटेलिंग आणि प्लॅटफॉर्मवर वितरण करते. ट्रॅव्हलपोर्टच्या मंचामध्ये एआय वैशिष्ट्ये अंतर्भूत करताना जगभरातील विमान कंपन्या, हॉटेल व्यावसायिक, प्रवास व्यवस्थापन कंपन्या आणि ऑनलाइन प्रवासी संस्थांना एआय-नेतृत्वाखालील नवकल्पनांच्या वितरणास गती देणे हे या सहकार्याचे उद्दिष्ट आहे.

