AI च्या हल्ल्याने २ वर्षांत उपग्रह हायजॅक? GPS-इंटरनेट होऊ शकते ठप्प; तज्ञांकडून भीषण आपत्तीची चेतावणी, नेमकं प्रकरण काय पाहा

एकेकाळी अवकाशातील उपग्रह हे फक्त विज्ञानाची कमाल वाटायचे, पण आता ते आपल्या दैनंदिन जीवनाचा आधार बनले आहेत. GPS, हवामान अंदाज, इंटरनेट, टेलिव्हिजन सगळं काही या उपग्रहांवर अवलंबून आहे. पण आता एक भीषण धोका डोकं वर काढत आहे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) मदतीने हॅकर्स हे उपग्रह हायजॅक करू शकतात.एस्टोनियातील CR14 सायबरसुरक्षा केंद्रातील तज्ज्ञांनी सांगितलं की, पुढील दोन वर्षांत AI इतकी प्रगत होईल की, ती स्वतंत्रपणे योजना आखून उपग्रहांवर हल्ला करू शकेल. याला 'एजेंटिक AI' म्हणतात ही AI मानवी मदतीशिवाय निर्णय घेते, विश्लेषण करते आणि नवीन हल्ल्याचे मार्ग शोधते. विशेष म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत ८,००० नवीन उपग्रह अवकाशात पाठवले गेले आहेत. फक्त एकाच उपग्रहावर नियंत्रण मिळालं तरी तो दुसऱ्या उपग्रहाशी टक्कर घडवू शकतो. आणि मग एका टक्करमुळे साखळीप्रमाणे अनेक उपग्रह नष्ट होऊन अवकाश कचऱ्याने भरून जाईल याला 'केसलर सिंड्रोम' म्हणतात. यानंतर वर्षानुवर्षे अवकाशातून नवीन उपग्रह पाठवणं अशक्य होईल.आजकालचे AI मॉडेल्स, जसे chatgpt किंवा जेमिनी, गुन्हेगारांसाठी सोपे साधन बनले आहेत. पूर्वी उपग्रहांच्या सिग्नल समजण्यासाठी हजारो पानांची तांत्रिक माहिती वाचावी लागे, आता AI ला फक्त सांगितलं की तो स्वतः पार्सर बनवतो आणि कमकुवत जागा शोधतो. रशियन हॅकर्सनीही २०२४ मध्ये AI चा वापर करून उपग्रह संवाद आणि रडार सिस्टम्सचा अभ्यास केल्याची माहिती आहे. यामुळे हल्ले अधिक वेगवान आणि अचूक झाले आहेत. युरोपमध्ये फिशिंग हल्ले ५००% वाढले आहेत आणि AI हे आणखी धोकादायक बनवत आहे.जुण्या उपग्रहांमध्ये तर सायबरसुरक्षेची कुठलीच व्यवस्था नाही ते हॅकर्ससाठी सोपे शिकार आहेत. तज्ज्ञ म्हणतात, "AI च्या वेगवान विकासामुळे दोन वर्षांतच अवकाशात मोठी आपत्ती येऊ शकते."आता प्रश्न असा आहे आपण तयार आहोत का? उपग्रह कंपन्या, सरकारे आणि तज्ज्ञांनी तातडीने मजबूत सायबर संरक्षण तयार करायला हवं. नाहीतर आपलं डिजिटल जीवन एका क्लिकवर उद्ध्वस्त होऊ शकतं. अवकाशातील शांतता आता धोक्यात आहे वेळीच जागरूकता आणि कृती गरजेची आहे.