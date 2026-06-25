विज्ञान-तंत्र

Airplane Mode Myths : मोबाईल ऐरोप्लेन मोडवर ठेवला तरीही लोकेशन ट्रॅक होऊ शकते का? जाणून घ्या सिक्रेट फॅक्ट

airplane mode location tracking myths secret facts : मोबाईल फोन ऐरोप्लेन मोडवर ठेवला तरी तुमचे लोकेशन ट्रॅक होते का? जाणून घ्या
Complete Guide to Disable Location Tracking Effectively

Complete Guide to Disable Location Tracking Effectively

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

अनेकांना असे वाटते की ऐरोप्लेन मोड चालू करताच फोन जगाच्या नजरेतून पूर्णपणे गायब होतो परंतु हे अर्ध सत्य आहे. कारण हा मोड केवळ मोबाईल नेटवर्क बंद करतो, फोनचे अंतर्गत ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान नाही.

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