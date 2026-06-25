Airplane Mode Myths : मोबाईल ऐरोप्लेन मोडवर ठेवला तरीही लोकेशन ट्रॅक होऊ शकते का? जाणून घ्या सिक्रेट फॅक्ट

अनेकांना असे वाटते की ऐरोप्लेन मोड चालू करताच फोन जगाच्या नजरेतून पूर्णपणे गायब होतो परंतु हे अर्ध सत्य आहे. कारण हा मोड केवळ मोबाईल नेटवर्क बंद करतो, फोनचे अंतर्गत ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान नाही..सुरक्षेचा खोटा आभासऐरोप्लेन मोड चालू करताच नेटवर्क गायब होते आणि आपण सुरक्षित झालो असा भास होतो. परंतु हा मोड प्रामुख्याने विमानातील यंत्रणेला अडथळा न होण्यासाठी बनवला आहे, तुमच्या गोपनीयतेसाठी नाही. त्यामुळे पडद्यामागे अनेक ट्रॅकिंग सिस्टीम्स सुरूच असतात..Whatsapp Scam : बॉसच्या नंबरवरून मेसेज अन् बँक अकाऊंट रिकामं! भारतात नव्या व्हॉट्सॲप स्कॅमचा सुळसुळाट, 'या' लोकांना केलं जातय टार्गेट.उपग्रहांची छुपी नजरयाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे फोनमधील GPS तंत्रज्ञान. ऐरोप्लेन मोडमध्ये सिम नेटवर्क बंद होते, पण GPS रिसीव्हर चालूच राहतो. हे तंत्रज्ञान थेट अंतराळातील उपग्रहांकडून सिग्नल घेत असल्याने, इंटरनेटशिवायही तुमची अचूक लोकेशन नोंदवली जात असते..ऑफलाईन ट्रॅकिंगचे जाळेइंटरनेट बंद असले तरी फोन इंटरनल मेमरीमध्ये तुमचा मार्ग सेव्ह करून ठेवतो. तुम्ही पुन्हा ऑनलाइन येताच ही माहिती सर्व्हरकडे जाते. तसेच Apple चे 'Find My' आणि Google चे नेटवर्क आजूबाजूच्या इतर फोनच्या ब्लूटूथद्वारे ऑफलाईन फोनलाही शोधू शकतात.Internet Tricks : मोबाईलचं 4G नेटवर्क पळेल 5G सारखं; सुपरफास्ट इंटरनेटसाठी वापरुन बघा 'ही' सिक्रेट ट्रिक, खूप कमी लोकांना आहे माहिती.जर तुम्हाला ट्रॅकिंग पूर्णपणे थांबवायचे असेल, तर केवळ ऐरोप्लेन मोड पुरेसा नाही. त्यासाठी फोनच्या सेटिंग्जमध्ये जाऊन 'Location Services' (GPS) मॅन्युअली बंद करणे गरजेचे आहे. हे दोन्ही पर्याय एकत्र बंद केल्यावरच फोन पूर्णपणे ट्रॅक फ्री होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.