Airtel Recharge : एअरटेलचा पुन्हा धक्का! 'या' रिचार्ज प्लॅनचे दर झाले कमी, पण ग्राहक का नाराज? जाणून घ्या कारण

Airtel New Recharge Plans : एअरटेलने 195 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये डेटा 15 जीबीवरून 12 जीबीवर कमी केला आणि 249 रुपयांचा प्लॅन बंद केला.
Summary

  • एयरटेलने त्यांच्या फेमस रिचार्ज प्लॅनमध्ये बदल केला आहे

  • हा बदल काय आहे जाणून घ्या सविस्तर

Airtel Recharge : टेलिकॉम क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी एअरटेलने पुन्हा एकदा ग्राहकांना धक्का दिला आहे. कंपनीने आपला लोकप्रिय 249 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन बंद केल्यानंतर आता 195 रुपयांच्या डेटा व्हाउचर प्लॅनमध्येही मोठी कपात केली आहे. या बदलांमुळे ग्राहकांमध्ये नाराजी पसरली आहे तरी कंपनीने काही नव्या ऑफर्स सुरू केल्या आहेत.

