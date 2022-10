Airtel 5G Plus: आठ शहरांमध्ये लाँच झाली सेवा, येथे जाणून घ्या सर्वकाही

By

Airtel 5G Plus: एअरटेलने 1 ऑक्टोबर 2022 पासून भारतात आपले 5G मोबाइल नेटवर्क आणण्यास सुरुवात केली. आज, कंपनीने देशात आपल्या 5G सेवांची औपचारिक घोषणा केली. एअरटेलने आज जाहीर केले की दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, सिलीगुडी, नागपूर आणि वाराणसी येथील ग्राहक आजपासून Airtel च्या 5G Plus सेवांचा लाभ घेण्यास सुरुवात करतील. कंपनीने असेही म्हटले आहे की जोपर्यंत सेवा देशभरात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत ती देशभरातील शहरांमध्ये टप्प्याटप्प्याने आपली Airtel 5G Plus सेवा सुरू ठेवेल.

कंपनीने असेही म्हटले आहे की या वर्षाच्या अखेरीस, हे 5G+ सर्व प्रमुख महानगरांमध्ये उपलब्ध होईल आणि 2023 च्या अखेरीस त्याचे 5G नेटवर्क सर्व प्रमुख शहरांमध्ये उपलब्ध होईल. एअरटेलने मार्च 2024 पर्यंत देशभरात 5G नेटवर्क तैनात करण्याची योजना आखली आहे.

Airtel 5G Plus service च्या फायद्यांबद्दल बोलताना कंपनीने सांगितले की, ती सध्याच्या 4G नेटवर्कपेक्षा 20 ते 30 पट अधिक वेग देईल .एअरटेलने असेही म्हटले आहे की त्याचे 5G प्लस नेटवर्क त्यांच्या विशेष पॉवर रिडक्शन सोल्यूशनसह पर्यावरणासाठी सद्भावना बाळगणारे असेल आणि ग्राहकांना हाय डेफिनिशन व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, गेमिंग आणि व्हिडिओ आणि फोटो त्वरित अपलोड करता येतील. तुम्हाला स्मार्टवॉच, स्मार्ट होम सोल्यूशन्स, स्मार्ट अप्लायन्सेस, लोकेशन ट्रॅकर्स यांसारख्या उपकरणे कनेक्ट करणे शक्य होईल.

सिमकार्ड अपग्रेड करण्याची गरज नाही

भारती एअरटेलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ गोपाल विट्टल यांनी Airtel 5G Plus लाँच करताना सांगितले की, आमची 5G सेवा ग्राहकांकडे असलेल्या कोणत्याही 5G हँडसेट आणि सध्याच्या सिम कार्डवर काम करेल. वापरकर्त्याचा अनुभव आणखी वाढवण्यासाठी, आम्ही 5G सेवा सुरू केली आहे आणि ती पर्यावरणपूरक देखील आहे.

Airtel 5G Plus सेवा टॅरिफ प्लॅन्स

Airtel ने सध्या कोणत्याही 5G प्लॅनची ​​घोषणा केलेली नाही . तसेच Airtel ने कंन्फर्म केले आहे की 5G प्लॅन्स लॉन्च होईपर्यंत आणि 5G सेवा देशभर उपलब्ध होईपर्यंत वापरकर्ते त्यांच्या सध्याच्या डेटा प्लॅनवर Airtel 5G Plus चा आनंद घेऊ शकतात. कंपनीने असेही म्हटले आहे की वापरकर्त्यांचे 4G सिम कार्ड त्याच्या 5G नेटवर्कशी सुसंगत आहेत आणि त्यामुळे त्यांना 5G नेटवर्कमध्ये एक्सेस मिळविण्यासाठी त्यांचे सिम कार्ड अपग्रेड करण्याची आवश्यकता नाही. 20-30 पट अधिक गती मिळेल. Airtel ने दावा केला आहे की 5G Plus सह वापरकर्त्यांना सध्याच्या इंटरनेट स्पीडपेक्षा 20-30 पट जास्त स्पीड मिळेल.

