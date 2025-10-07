विज्ञान-तंत्र

Akshay Kumar : अक्षय कुमारच्या मुलीकडून मागितले न्यूड फोटो; ऑनलाइन गेम खेळताना अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर....

Akshay Kumar Shares Daughter’s Cybercrime Experience Safety Tips :ऑनलाइन गेमिंगमधील धोके टाळण्यासाठी आम्ही काही टिप्स सांगणार आहोत.. अभिनेता अक्षय कुमारच्या मुलीला न्यूड फोटो मागितले गेले. यातून कळते सायबर क्राइमचे प्रमाण किती वाढले आहे
esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Online Gaming Safety Tips : ऑनलाइन गेमिंगच्या जगात तर खूपच मजा आणि धमाल आहे..पण त्याचबरोबर धोकेही लपलेले आहेत. नुकताच बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारने त्याची मुलगी नितारासोबत, घडलेला एक धक्कादायक अनुभव सांगितला. एका ऑनलाइन गेमदरम्यान अनोळखी व्यक्तीने निताराला असभ्य मेसेज पाठवून तिच्याकडे न्यूड फोटो मागितले. सुदैवाने निताराने तात्काळ ही बाब आईला सांगितली आणि पुढील संकट टळले. पण अशा घटना सर्वांनाच सांगता येतात असे नाही. त्यामुळे ऑनलाइन गेम खेळताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.

