Akshay Kumar : अक्षय कुमारच्या मुलीकडून मागितले न्यूड फोटो; ऑनलाइन गेम खेळताना अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर....

Online Gaming Safety Tips : ऑनलाइन गेमिंगच्या जगात तर खूपच मजा आणि धमाल आहे..पण त्याचबरोबर धोकेही लपलेले आहेत. नुकताच बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारने त्याची मुलगी नितारासोबत, घडलेला एक धक्कादायक अनुभव सांगितला. एका ऑनलाइन गेमदरम्यान अनोळखी व्यक्तीने निताराला असभ्य मेसेज पाठवून तिच्याकडे न्यूड फोटो मागितले. सुदैवाने निताराने तात्काळ ही बाब आईला सांगितली आणि पुढील संकट टळले. पण अशा घटना सर्वांनाच सांगता येतात असे नाही. त्यामुळे ऑनलाइन गेम खेळताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे..आजकाल ऑनलाइन गेमिंग सर्व वयोगटात लोकप्रिय आहे. पण सायबर गुन्हेगार नवीन ट्रिक वापरून विशेषतः मुलींना लक्ष्य करतात. अक्षयने सांगितले की नितारा एका गेममध्ये अनोळखी प्लेयरसोबत प्लेयर होती, तेव्हा तिला तिचे जेंडर विचारणारा मेसेज आला. तिने 'मुलगी' असे उत्तर दिल्यावर त्या व्यक्तीने नग्न फोटो मागितले. अशा घटनांमुळे पालक आणि मुलांमध्ये भीती निर्माण होते..सायबर धोक्यांपासून वाचण्यासाठीच्या टिप्ससायबर सुरक्षेसाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा. पहिली गोष्ट म्हणजे तुमचे युजर आयडी आणि प्रोफाइल न्यूट्रल ठेवा. गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर पर्सनल माहिती, फोटो किंवा ओळख उघड करू नका. दुसरे म्हणजे अनोळखी व्यक्तींशी टेक्स्ट किंवा व्हॉइस चॅटदरम्यान पर्सनल चॅट टाळा. जर कोणी त्रास देत असेल तर त्यांना लगेच ब्लॉक किंवा म्यूट करा. गेमच्या गोपनीयता सेटिंग्जचा वापर करून अनोळखी व्यक्तींचे मेसेज, फ्रेंड रिक्वेस्ट नियंत्रित करा..सर्वात महत्त्वाचे जर कोणी त्रास देत असेल तर पालकांना किंवा विश्वासू व्यक्तीला सांगा.ऑनलाइन गेमिंग ही मनोरंजनाची उत्तम संधी आहे, पण सुरक्षितता सर्वांत आधी महत्वाची आहे.. अक्षयच्या अनुभवातून आपण शिकले पाहिजे की सतर्कता आणि जागरूकता ठेवल्यास सायबर गुन्ह्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकतो. तुम्हीही सावध रहा, सुरक्षितपणे गेम खेळा...FAQsHow can children stay safe while playing online games?मुलांनी ऑनलाइन गेम खेळताना सुरक्षित कसे राहावे?मुलांनी तटस्थ वापरकर्तानाव ठेवावे, वैयक्तिक माहिती शेअर करू नये आणि अनोळखी व्यक्तींना ब्लॉक करावे.What should kids do if someone harasses them in a game?गेममध्ये कोणी त्रास दिल्यास मुलांनी काय करावे?त्रास देणाऱ्या व्यक्तीला त्वरित म्यूट किंवा ब्लॉक करावे आणि पालकांना सांगावे.Why is it important to use privacy settings in online games?ऑनलाइन गेममध्ये गोपनीयता सेटिंग्ज का महत्त्वाचे आहेत?गोपनीयता सेटिंग्ज अनोळखी व्यक्तींचे मेसेज आणि फ्रेंड रिक्वेस्ट नियंत्रित करतात, ज्यामुळे सुरक्षितता वाढते.How can parents help protect their kids from cybercrime in gaming?पालक मुलांना गेमिंगमधील सायबर गुन्ह्यांपासून कसे वाचवू शकतात?पालकांनी मुलांच्या गेमिंग सवयींवर लक्ष ठेवावे आणि त्यांना सायबर सुरक्षेबद्दल शिकवावे.What kind of information should kids avoid sharing online?मुलांनी ऑनलाइन कोणती माहिती शेअर करू नये?नाव, पत्ता, फोटो, लिंग किंवा वैयक्तिक तपशील शेअर करणे टाळावे.