Digital Minister: मंत्रिपदाची जबाबदारी 'एआय'वर; टेंडर्सवर ठेवणार नजर, भ्रष्टाचाऱ्यांचे धाबे दणाणले

तिराना: जगभरात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (AI) चर्चा अजूनही टेक कंपन्या आणि रिसर्च लॅबपर्यंत मर्यादित आहे. अल्बानियाने मात्र या तंत्रज्ञानाला थेट राजकारणाच्या खुर्चीवर बसवले आहे. पंतप्रधान एडी रामा यांनी घोषणा केली आहे की, त्यांच्या नवीन मंत्रिमंडळात एक व्हर्च्युअल मंत्री असेल, ज्याचे नाव आहे 'डिएला'. अल्बानियन भाषेत 'डिएला'चा अर्थ 'सूर्य' असा होतो. डिएला ही कोणतीही व्यक्ती नसून, ती पूर्णपणे AI वर आधारित एक डिजिटल मंत्री आहे..या व्हर्च्युअल मंत्र्याचे काम सरकारी प्रकल्पांच्या निधीवर नजर ठेवणे आणि विशेषतः सार्वजनिक निविदांमध्ये (पब्लिक टेंडर्स) होणारा भ्रष्टाचार रोखणे हे असेल. रामा यांनी म्हटले आहे की, "आतापासून आमचे सर्व टेंडर्स १०० टक्के भ्रष्टाचारमुक्त असतील."'डिएला'ची ओळख काही महिन्यांपूर्वीच झाली होती, जेव्हा तिला 'e-Albania' नावाच्या सरकारी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एक व्हर्च्युअल असिस्टंट म्हणून लॉन्च करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, ही AI प्रतिमा पारंपरिक अल्बानियन लोक पोशाख घालून वापरकर्त्यांना सरकारी सेवांबद्दल माहिती देते..Dhananjay Munde: ''ओबीसींचा कट-ऑफ बघा अन् EWSचा बघा...'', धनंजय मुंडे मराठा आरक्षणावर बोलले.AI मंत्र्याला मिळेल का संवैधानिक मान्यता?अल्बानियाच्या सत्ताधारी सोशलिस्ट पार्टीने नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत १४० पैकी ८३ जागा जिंकून सलग चौथ्यांदा सत्ता मिळवली आहे. मात्र, संविधान बदलण्यासारखी मोठी पावले उचलण्यासाठी त्यांना ९३ जागांची आवश्यकता आहे. पक्षाने २०२७ पर्यंत अल्बानियाला युरोपियन युनियनचे सदस्यत्व मिळेल, असे आश्वासन दिले आहे, परंतु विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टीला हा दावा केवळ गप्पा वाटतात. माजी पंतप्रधान साली बेरिशा यांच्या नेतृत्वाखालील डेमोक्रेटिक पार्टीने निवडणूक निकालांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असले तरी, त्यांचे खासदार संसदेच्या उद्घाटन सत्रात उपस्थित होते..Central Railway: मध्य रेल्वेकडून दिवाळीचा धमाका! उत्सवकाळात सोडणार तब्बल १,१२६ विशेष गाड्या, पाहा वेळापत्रक.'हा' अनोखा प्रयोग काय काम करेल?कायदेशीर तज्ज्ञांनुसार, AI मंत्री 'डिएला'चा अधिकृत दर्जा आणि संवैधानिक स्थान यावर अद्याप अनेक प्रश्न बाकी आहेत. मात्र, रामा सरकारचा दावा आहे की हा प्रयोग केवळ भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणणार नाही, तर अल्बानियाला डिजिटल प्रशासनात एक नवी ओळख देईल.१९९० मध्ये कम्युनिस्ट राजवटीच्या पतनानंतर भ्रष्टाचार ही अल्बानियासाठी सर्वात मोठी समस्या राहिली आहे. आता हे पाहणे महत्त्वाचे आहे की, ही व्हर्च्युअल मंत्री 'डिएला' खरोखरच 'सूर्या'सारखा प्रकाश पसरवेल की केवळ राजकीय शोभेची वस्तू बनून राहील..