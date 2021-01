CoWIN App - लसीकरणासाठी नोंदणीसह सर्वकाही; जाणून घ्या कसं वापरायचं

नवी दिल्ली: देशभरात शनिवारपासून सर्वात मोठ्या कोरोना लसीकरण मोहिमेची (Corona Vaccination) सुरुवात झाली. सरकारने या महा अभियानाला यशस्वी करण्यासाठी अनेक गोष्टींची चाचपणी केली असून संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि योग्य समन्वय साधण्यासाठी CoWIN App विकसित केले आहे. लसीकरण मोहिमेत हे एप खूप महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. सध्याच्या घडीला CoWIN App (Covid Vaccine Intelligence Network) सर्व सामान्य नागरिकांसाठी खुले झाले नसले तरी लवकरच या App च्या माध्यमातून नागरिकांनाही नाव नोंदणी करता येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात देशभरातील 3 कोटी आरोग्य कर्मचारी, पोलिस, जवान या फ्रंटलाईनवर कार्यरत असलेल्या लोकांना प्राधान्याने लस टोचण्यात येणार आहे. सध्याच्या घडीला मोहिमेत कार्यरत अधिकारी CoWIN App चा वापर करत आहेत. ज्यांना प्राधान्याने लस देण्यात येणार आहे अशा लोकांची संपूर्ण माहिती यात आहे. Coronavirus Vaccination : सफाई कर्मचाऱ्याला देण्यात आली कोरोनाची पहिली लस CoWIN App ची प्रक्रिया नेमकी कशी असेल? CoWIN App लॉन्च झाल्यानंतर नाव नोंदणीसाठी तीन पर्याय उपलब्ध असतील. यात स्वत: नाव नोंदणी करणं, अधिकाऱ्यांकडे जाऊन नाव नोंदवणे आणि किंवा अधिकाऱ्याच्या मदतीने नागरिकांना नोंदणी करता येईल. या एपचे चार वेगवेगळे मॉड्यूल असतील. यूजर अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल, लाभार्थी नोंदणी, व्हॅक्सीननेशन आणि लाभार्थी नोंदणी मान्यता आणि लसीकरण स्टेटस याचा समावेश असेल.



आधार कार्डच्या माध्यमातून नोंदणी कोविन अ‍ॅप (CoWIN App) वर नाव नोंदणी करण्यासाठी आधार कार्ड (Aadhar Card) अनिवार्य असेल. लस देण्यापूर्वी 12 भाषेत नागरिकांना मेसेजच्या माध्यमातून सूचित करण्यात येईल. लसीकरण मोहिमेत कार्यरत असलेल्या कर्मचार्यांनाही याची माहिती मिळणार आहे. लसीकरणाचे दोन डोस घेणाऱ्यांना क्यूआर कोडच्या आधारावर प्रमाणपत्र देखील मिळणार आहे.

Web Title: all know about how to register on cowin app and special things Covid vaccination