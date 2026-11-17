अमेरिकेतील ई-कॉमर्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी ॲमेझॉनने भारतातील अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनी 2030 पर्यंत भारतातील सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये अतिरिक्त 7 अब्ज डॉलर (सुमारे 65,393 कोटी रुपये) गुंतवणार आहे. यापूर्वी कंपनीने भारतातील अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी 4 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करारबद्ध केली आहे. वाढत्या वीज गरजा पूर्ण करणे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणे हा या गुंतवणुकीमागील उद्देश आहे..ॲमेझॉनने नव्याने चार पवन आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पांची घोषणा केली असून त्यांची एकत्रित क्षमता 934 मेगावॅट आहे. यामध्ये कर्नाटकमध्ये 234 मेगावॅट क्षमतेचा पवन ऊर्जा प्रकल्प आणि 200 मेगावॅट क्षमतेचा सौर-पवन संयुक्त प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय मध्य प्रदेशात 300 मेगावॅट क्षमतेचा, तर राजस्थानमध्ये 200 मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. कर्नाटकातील 234 मेगावॅटचा पवन ऊर्जा प्रकल्प हा आशियातील ॲमेझॉनचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा करारबद्ध पवन ऊर्जा प्रकल्प ठरणार आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी वीज खरेदी करार (Power Purchase Agreements - PPAs) करण्यात आले आहेत..Cyber Attack: 178 कंपन्यांच्या वेबसाइटवर मालवेअर हल्ला; BBC, CNN, Zoomसह अनेक मोठ्या ब्रँड्सना फटका.हे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर भारतातील ॲमेझॉनच्या करारबद्ध अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांची एकूण क्षमता 2 गिगावॅटपेक्षा अधिक होईल. या प्रकल्पांमधून निर्माण होणारी वीज 35 लाखांहून अधिक भारतीय कुटुंबांच्या वार्षिक विजेच्या गरजेइतकी असेल, असा कंपनीचा अंदाज आहे. सध्या भारतात अॅमेझॉनचे 14 मोठे पवन आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प आहेत. याशिवाय कंपनीच्या विविध सुविधांमध्ये 43 ठिकाणी छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यरत आहेत. या प्रकल्पांमधून निर्माण होणारी कार्बनमुक्त वीज देशाच्या वीज वितरण यंत्रणेला पुरवली जाते..ॲमेझॉनने 2030 पर्यंत आपल्या कामकाजासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेमुळे होणारी कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता 2019 च्या तुलनेत 65 टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. कंपनीच्या 'द क्लायमेट प्लेज' या जागतिक उपक्रमांतर्गत 2040 पर्यंत संपूर्ण कामकाजातून निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याचे लक्ष्य आहे. अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीमुळे वीज निर्मिती वाढण्यासोबतच वीज वितरण यंत्रणेचे आधुनिकीकरण, वीजपुरवठ्याची विश्वासार्हता आणि रोजगारनिर्मितीलाही मदत होऊ शकते, असे कंपनीने म्हटले आहे..Outlook ३६ तास ठप्प, आता Microsoft देणार भरपाई; कोणत्या युजर्सना मिळणार पैसे? .जागतिक स्तरावर ॲमेझॉनचे 700 हून अधिक पवन आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प आहेत. त्यांची एकत्रित क्षमता 40 गिगावॅटपेक्षा जास्त आहे. भारतातील नव्या गुंतवणुकीमुळे देशाच्या अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील कंपनीचा सहभाग आणखी वाढणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.