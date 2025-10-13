Amazon Diwali Sale : वॉशिंग मशीन, फ्रीज, मायक्रोवेव्हपर्यंत सगळं स्वस्त! सेलमध्ये 70% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स, सर्व पाहा एका क्लिकवर

Top Discounts on in Amazon Diwali Sale 2025 : दिवाळीचा सण जवळ आलाय आणि त्यासोबतच आलाय अमेझॉन मेगा दिवाळी सेल २०२५..या सेलमध्ये तुमचे घर अधिक स्मार्ट आणि सोयीस्कर करण्यासाठी रेफ्रिजरेटर, मायक्रोवेव्ह, वॉशिंग मशीन आणि रोबोट व्हॅक्यूमसारख्या टॉप होम अप्लायन्सेसवर जबरदस्त सूट मिळत आहेत. जर तुम्ही किचन किंवा घरची साफसफाई करायचे प्लॅनिंग करत असाल तर ही सेल तुमच्यासाठी सुवर्ण संधी आहे. चला तर मग सर्व ऑफर्स पाहून घ्या...मायक्रोवेव्ह ओव्हनस्वयंपाकघरातील स्टार IFB 20 लिटर कन्व्हेक्शन मायक्रोवेव्ह ओव्हन. हा मायक्रोवेव्ह बेकिंगपासून ग्रिलिंगपर्यंत सर्व काही करतो. त्याचा टच कीपॅड वापरण्यास अत्यंत सोपा असून अँटीबॅक्टेरियल कॅव्हिटीमुळे स्वच्छतेची काळजीच करू नका. ऑटो डीफ्रॉस्ट, मल्टीस्टेज कुकिंग, ओव्हरहीटिंग प्रोटेक्शन आणि चाइल्ड लॉकसारखी सिक्युरिटी फीचर्समुळे कुटुंबासाठी परफेक्ट आहे. दिवाळी सेलमध्ये फक्त 9990 रुपयांत खरेदी करू शकता...WhatsApp चं सीक्रेट फीचर! डिलीट झालेले सगळे मेसेज करू शकता रिकवर, सोप्या स्टेप्स फॉलो करून मिनिटात परत मिळवा तुमचा डेटा.ग्रिल मायक्रोवेव्ह ओव्हनत्याचबरोबर LG 20 लिटर ग्रिल मायक्रोवेव्ह ओव्हनही चमकतोय. हा ग्रिलिंग, रीहीटिंग आणि डीफ्रॉस्टिंगसाठी बनावट आहे. क्वार्ट्ज हीटरने फास्ट हीटिंग आणि i Wave तंत्रज्ञानाने चांगली कुकिंग क्वालिटी मिळते. 52 ऑटो कुक मेनूमध्ये भारतीय डिशेस आणि फास्ट स्नॅक्सचा समावेश आहे. स्टीम क्लीनिंग आणि अँटीबॅक्टेरियल कॅव्हिटीमुळे देखभाल सोपी. सेल प्राइस फक्त 7490 रुपये आहे...DMart Sale : वीकेंड संपताच डीमार्टमध्ये नवा सेल; 'या' वस्तू झाल्या आणखी स्वस्त, 70% पेक्षा जास्त डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.रेफ्रिजरेटरकिचनमधला सर्वात महत्वाचा आणखी एक मेंबर म्हणजे फ्रिज..Haier Smartchoice 596 लिटर फ्रॉस्ट फ्री साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर हा स्मार्ट चॉइस आहे. 392 लिटर फ्रीज आणि 204 लिटर फ्रीजर क्षमता आहे आणि Wi-Fi कनेक्टिव्हिटीने फोनवरून तापमान कंट्रोल करता येईल... Deo Fresh तंत्रज्ञान असल्याने येत दुर्गंधी नाही आणि डिजिटल डिस्प्लेने अचूक सेटिंग करते. 3 स्टार रेटिंग आणि स्मार्ट इन्व्हर्टर कॉम्प्रेसर वीज वाचवतो. सेलमध्ये 64990 रुपयांत हा फ्रीज मिळत आहे...वॉशिंग मशीनकपडे धुवायचा त्रास एकदमच कमी करण्यासाठी Whirlpool 7 किलो मॅजिक क्लीन 5 स्टार टॉप लोड वॉशिंग मशीन बेस्ट आहे. Zero Pressure Fill तंत्रज्ञानाने कमी प्रेशर मध्येही चालते. 12 वॉश प्रोग्राम्स, हार्ड वॉटर वॉश आणि मॅजिक लिंट फिल्टरमुळे कपडे चकचकीत होतील. स्टेनलेस ड्रम आणि 360W मोटर एकदम सॉफ्टली कपडे धुते. याची किंमत फक्त 14940 रुपये आहे...घरातील कचरा साफ करण्यासाठी Dream X40 Ultra रोबोटिक व्हॅक्यूम क्लीनर बेस्ट पर्याय आहे. 8 इन 1 बेस स्टेशनने सेल्फक्लीनिंग, वॉटर रिफिल आणि कचरा डिस्पोजल ऑटो मोड आहेत. स्लिम डिझाइन फर्निचरखाली सहज जाते, मोठी बॅटरी आणि स्मार्ट नेव्हिगेशनसुद्धा आहे. सेलमध्ये याची किंमत 79999 रुपये आहे..हा सेल मर्यादित काळासाठी आहे म्हणून खरेदीसाठी जरा घाईच करा.. अमेझॉनवर EMI ऑप्शन्स आणि फास्ट डिलिव्हरीसह खरेदी करा. यंदाची दिवाळी एकदम खास बनवा.FAQsWhat appliances are available at a discount in the Amazon Diwali Sale 2025?अमेझॉन दिवाळी सेल २०२५ मध्ये कोणत्या उपकरणांवर सूट मिळते?मायक्रोवेव्ह, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आणि रोबोट व्हॅक्यूमवर सूट मिळते.What are the key features of the IFB 20 Liter Convection Microwave Oven?IFB २० लिटर कन्व्हेक्शन मायक्रोवेव्ह ओव्हनचे प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?Answer: बेकिंग, ग्रिलिंग, ऑटो-डीफ्रॉस्ट, मल्टी-स्टेज कुकिंग आणि चाइल्ड लॉक सारखी वैशिष्ट्ये आहेत.How much does the Haier Smartchoice 596L Refrigerator cost during the sale?हायर स्मार्टचॉइस ५९६L रेफ्रिजरेटरची सेलमधील किंमत किती आहे?सेलमध्ये हा रेफ्रिजरेटर ६४,९९० रुपयांना उपलब्ध आहे.व्हर्लपूल ७ किलो वॉशिंग मशीनमध्ये काय खास आहे?झिरो प्रेशर फिल तंत्रज्ञान, १२ वॉश प्रोग्राम आणि मॅजिक लिंट फिल्टर खास आहे.What is the price of the Dream X40 Ultra Robotic Vacuum Cleaner in the sale?ड्रीम X40 अल्ट्रा रोबोटिक व्हॅक्यूम क्लीनरची सेलमधील किंमत किती आहे?हा व्हॅक्यूम क्लीनर सेलमध्ये ७९,९९९ रुपयांना उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.