सर्वांसाठी सुरू झाला Amazon-Flipkart सेल; निम्म्यापेक्षा कमी किंमतीत मिळतायत वस्तु, 50 ते 80% डिस्काउंट ऑफर्स, पाहा एका क्लिकवर

आज रात्री 12 वाजल्यापासून अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टचा सेल सुरू झालायया सेलमध्ये मोठ्या प्रमाणात डिस्काउंट मिळत आहे.Discount Offers : दिवाळीच्या तोंडावर अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टने वर्षातील सर्वात मोठ्या सेलची घोषणा केली आहे. अमेझॉनचा ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल सेल आणि फ्लिपकार्टचा बिग बिलियन डेज सेल सुरू झाला असून ग्राहकांसाठी आकर्षक डील्स आणि सवलतींची मेजवानी उपलब्ध आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅशन, घरगुती उपकरणे आणि बरेच काही निम्म्यापेक्षा कमी किमतीत खरेदी करण्याची ही सुवर्णसंधी आहे..स्मार्टफोन आणि अॅक्सेसरीजवर बंपर ऑफर्सया सेलमध्ये स्मार्टफोन प्रेमींसाठी खास ऑफर्स आहेत. आयफोन 16, ज्यामध्ये 48 एमपी ड्युअल रिअर कॅमेरा आणि अॅपल इंटेलिजन्स आहे, आकर्षक सवलतीत उपलब्ध आहे. याशिवाय, आयफोन 15, आयफोन 14 आणि नथिंग फोन 3 सारख्या लोकप्रिय स्मार्टफोन्सवर 50% पेक्षा जास्त सूट आहे. इअरफोन्स, TWS, चार्जर्स आणि इतर अॅक्सेसरीजवरही 80% पर्यंत सूट मिळत आहे ज्यामुळे खरेदी आणखी फायदेशीर ठरत आहे..Smartphone Discount Offer : 80 हजारचा iPhone 15 मिळतोय 40 हजारात; 50% डिस्काउंट ऑफर, पाहा एका क्लिकवर.घरगुती उपकरणांवर मोठ्या सवलतीस्वस्तात मस्त इलेक्ट्रॉनिक्स खरेदी करणाऱ्यांसाठी टीव्ही, एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर्स आणि रूम हिटर्सवर जबरदस्त डील्स आहेत. या सेलमध्ये घरगुती उपकरणे स्वस्त दरात खरेदी करण्याची संधी आहे. याशिवाय कपडे, फर्निचर आणि सजावटीच्या वस्तूंवरही आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध आहेत ज्यामुळे तुमच्या घराला नवीन लूक देणे सोपे होईल..Whatsapp AI Photos : गुगल जेमिनीचं काय कौतुक? व्हॉट्सअॅपमध्ये आलं Nano Banana फीचर; स्टाइलिश फोटो बनवा, एका क्लिकमध्ये.बँक ऑफर्सचा फायदाया सेलचा आनंद द्विगुणित करणाऱ्या बँक ऑफर्सही उपलब्ध आहेत. अमेझॉनवर SBI कार्डद्वारे आणि फ्लिपकार्टवर ICICI तसेच Axis बँक कार्डद्वारे 10% इन्स्टंट कॅशबॅक मिळेल. या ऑफर्समुळे खरेदी आणखी किफायतशीर होणार आहे.दिवाळीपूर्वी खरेदीची उत्तम संधीदिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात खरेदीची तयारी करणाऱ्यांसाठी हा सेल म्हणजे खजिना आहे. अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टच्या या मेगा सेलमध्ये तुमच्या आवडीच्या वस्तू स्वस्तात खरेदी करा आणि सणाचा आनंद वाढवा.