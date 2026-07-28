Amazon Great Freedom Sale 2026 : 7 ऑगस्टपासून धमाकेदार सेल; 'या' 10 वस्तूंवर मिळणार 50% पर्यंत डिस्काउंट

शॉपिंग प्रेमींसाठी एक आनंददायी बातमी आहे. अमेझॉनने Great Freedom Sale 2026 ची घोषणा केली आहे. 7 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या या सेलमध्ये स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टीव्ही आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्सवर आकर्षक डिस्काउंट्स मिळणार आहेत..iPhone वर मोठी सूट अपेक्षितiPhone प्रेमींसाठी ही सेल खास असेल. गेल्या वर्षी iPhone 16 आणि iPhone 15 सारख्या मॉडेल्सवर 10,000 रुपयांपर्यंत सूट मिळाली होती. यंदा देखील iPhone 17 सह विविध मॉडेल्सवर आकर्षक ऑफर्स येण्याची शक्यता आहे. एक्सचेंज बोनस आणि बँक ऑफर्सही उपलब्ध असतील..PM Modi Video Meta Apology : गलतीसे मिस्टेक! PM मोदींचा व्हिडिओ भारतात ब्लॉक, मेटाने चूक कबूल करत मागितली माफी.HDFC बँक ऑफर्सHDFC बँक क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना 10% इन्स्टंट डिस्काउंट मिळेल. Amazon Pay ICICI बँक कार्डधारकांना 5% अनलिमिटेड कॅशबॅक मिळणार आहे. No-cost EMI आणि एक्सचेंज ऑफर्स देखील उपलब्ध असतील..Power Bank Damage Signs : पॉवर बँक खराब होण्यापूर्वी देते 'हे' 5 इशारे; दुर्लक्ष करणे ठरू शकते धोकादायक.काय-काय मिळणार?Top 100 DealsBlockbuster DealsTrending DealsLimited Time Deals (रात्री 8 वाजता)Buy More Save MoreCombo DealsGift Card Discountsफ्लिपकार्ट आणि इतर प्लॅटफॉर्म्सशी स्पर्धा वाढल्याने अमेझॉन यंदा अधिक आकर्षक ऑफर्स देण्याची शक्यता आहे..Trending : सुप्रीम कोर्टाचा कडक निर्णय! कोर्टाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकल्यास होणार कारवाई, कोणती शिक्षा होऊ शकते? पाहा.कधी सुरू होणार सेल?Amazon Great Freedom Sale 7 ऑगस्ट रोजी सुरू होईल. प्री-सेल आणि प्री-ऑर्डर आधी सुरू होऊ शकतात. स्वातंत्र्यदिनच्या पार्श्वभूमीवर ही सेल खूप मोठी असणार आहे.जर तुम्ही नवीन स्मार्टफोन, लॅपटॉप किंवा टीव्ही घेण्याचा विचार करत असाल तर 7 ऑगस्टची वाट पाहणे फायद्याचे ठरेल. अमेझॉनने यापूर्वीही ग्राहकांना चांगले डील्स दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.