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Amazon Great Freedom Sale 2026 : 7 ऑगस्टपासून धमाकेदार सेल; 'या' 10 वस्तूंवर मिळणार 50% पर्यंत डिस्काउंट

Amazon Great Freedom Sale 2026 : अमेझॉन ग्रेट फ्रीडम सेल २०२६ हा 7 ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. iPhone, लॅपटॉप आणि इतर गॅजेट्सवर आकर्षक डिस्काउंट्स आणि HDFC बँक ऑफर्स मिळणार आहेत.
Amazon Great Freedom Sale 2026 iPhone deals HDFC Bank offers

Amazon Great Freedom Sale 2026 iPhone deals HDFC Bank offers

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

शॉपिंग प्रेमींसाठी एक आनंददायी बातमी आहे. अमेझॉनने Great Freedom Sale 2026 ची घोषणा केली आहे. 7 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या या सेलमध्ये स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टीव्ही आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्सवर आकर्षक डिस्काउंट्स मिळणार आहेत.

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