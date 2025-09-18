सुरू होतोय Amazon Great Indian Festival 2025 Sale; स्मार्टफोन, लॅपटॉपसह 'या' २० वस्तूंवर ८०% पर्यंत डिस्काउंट

जर तुम्हालाही स्वस्तात मस्त शॉपिंग करायला आवडत असेल तर तुमच्यासारख्या शॉपिंग प्रेमींसाठी मोठी खुशखबर आहे. याचे कारण आहे अॅमेझॉनचा ग्रेट इंडियन फेस्टिवल २०२५ सेल.लोक या सेलची वर्षभर वाट पाहतात. कारण या सेलमध्ये मोठ्या प्रमाणात डिस्काउंट मिळतो. तुम्ही म्हणाल हा डिस्काउंट १०-१५% टक्के असेल, पण नाही. या सेलमध्ये ५०% पासून ८०% पर्यंतही डिस्काउंट मिळतो..वाचून आश्चर्य वाटले ना? पण हे खर आहे. या सेलमध्ये कपडे, मेकअप ब्रँड, मोबाईल, लॅपटॉपसह इलेक्ट्रोनिक्स सारख्या अनेक वस्तूंवर ही सूट मिळते. अनेकजन अशा प्रकारच्या वस्तु ऑनलाइन खरेदी करताना थोडा विचार करतात की वस्तु कशी येईल खरेदी केली आणि वस्तु खराब निघाली तर काय करायचे? पण अॅमेझॉनवरून ऑनलाइन खरेदी करताना चिंता करायची गरज नाही. कारण ओपन बॉक्स डिलिव्हरीचा पर्याय असल्याने तुम्ही आलेली ऑर्डर तपासून घेऊ शकता आणि काही त्रुटी आढळल्यास ती वस्तु परतही देऊ शकता..Gemini वाचवणार प्री-वेडिंग शूटचे पैसे; कपल्स स्वतः बनवू शकतात खास फोटो, हे घ्या 10 बेस्ट प्रॉम्प्ट अन् कॉपी-पेस्ट करा.आता तुम्ही विचार करत असाल की हा सेल कधीपासून सुरू होईल? तर हा सेल २३ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या सेलमध्ये कोणकोणत्या डिस्काउंट ऑफर्स आहेत. प्रीमियम मेंबर्ससाठी २२ सप्टेंबरपासून डील ओपन होतील. या सेलमध्ये स्मार्टफोन,टॅब्लेट, हेडफोन, ऑडिओ सिस्टमसह अनेक वस्तु मोठ्या डिस्काउंटसह मिळतील. यामध्ये सॅमसंगपासून ते आयफोन १५, रेडमी, रियलमी स्मार्टफोन, प्रीमियम लॅपटॉप जे HP, ASUS सारख्या मोठ्या ब्रँडचे आहेत.Discount Offers : फक्त डीमार्ट नाही, तर स्टार बाजार अन् रिलायन्स मार्टमध्ये वस्तु मिळतात खूप स्वस्त, पण कुठे किती डिस्काउंट? एकदा बघाच.मोबाइल ॲक्सेसरीज आणि ऑडिओ डील्सवनप्लस बड्स 4 4,769 रुपये, सॅमसंग गॅलक्सी बड्स3 प्रो 10,999 रुपये आणि boAt एअरडोप्स 311 फक्त 895 रुपयांपासून उपलब्ध आहेत. चार्जर, केबल्स आणि कव्हर्स 99 रुपयांपासून मिळतील.लॅपटॉप, टॅबलेट आणि गॅजेट्सवर सवलतHP 15 Ryzen 7 लॅपटॉप 58,990 रुपये, ASUS TUF A16 87,990 रुपये आणि सॅमसंग गॅलक्सी टॅब S9 FE 26,999 रुपयांपासून उपलब्ध आहे. सॅमसंग गॅलक्सी वॉच 6 क्लासिक 15,999 रुपये आणि boAt आवांते प्राइम 5.1 साउंडबार 11,999 रुपयांपासून मिळेल.SBI बँक आणि Amazon Pay ऑफर्सSBI डेबिट/क्रेडिट कार्ड्सवर 10% झटपट सूट आणि Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्डवर प्राइम मेंबर्सना 5% कॅशबॅक मिळेल. Amazon Pay Later वर नो कॉस्ट EMI चा पर्यायही आहे..FAQs When does the Amazon Great Indian Festival Sale start?अमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल सेल कधी सुरू होतो?सेल 23 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होईल, तर प्राइम मेंबर्ससाठी 22 सप्टेंबरला 24 तासांचा अर्ली ॲक्सेस आहे.What are the benefits for Prime members in this sale?या सेलमध्ये प्राइम मेंबर्सना काय फायदे मिळतील?प्राइम मेंबर्सना अर्ली ॲक्सेस, जलद डिलिव्हरी आणि Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्डवर 5% कॅशबॅक मिळेल.Are there any bank offers available during the sale?सेलदरम्यान कोणत्या बँक ऑफर्स उपलब्ध आहेत?SBI डेबिट/क्रेडिट कार्ड्सवर 10% झटपट सूट आणि Amazon Pay Later वर नो-कॉस्ट EMI उपलब्ध आहे.What are the best smartphone deals in the sale?सेलमध्ये स्मार्टफोनवर कोणत्या सर्वोत्तम ऑफर्स आहेत?सॅमसंग गॅलक्सी S24 अल्ट्रा 71,999 रुपये, iPhone 15 45,249 रुपये आणि रेडमी A4 5G 7,499 रुपयांपासून उपलब्ध आहे.Can I get discounts on mobile accessories during the sale?सेलमध्ये मोबाइल ॲक्सेसरीजवर सवलत मिळेल का? होय, चार्जर, केबल्स 99 रुपयांपासून आणि boAt एअरडोप्स 895 रुपयांपासून उपलब्ध आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.