Amazon Great Indian Festival Sale 2025 : मिळणार 80% पर्यंत सूट, 'या' दिवसापासून अमेझॉन सेल डिस्काउंट ऑफर्सचा तडका

अमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल सेल 2025 मध्ये 80% पर्यंत सूट मिळेल.SBI बँक कार्डवर 10% सूट आणि नो-कॉस्ट EMI उपलब्ध आहे.प्राइम सदस्यांना सेलमध्ये 24 तास आधी प्रवेश मिळेल..Amazon Sale : अमेझॉनने यंदाच्या ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल सेल 2025 ची घोषणा करत देशभरातील ग्राहकांमध्ये उत्साह निर्माण केला आहे. दिवाळी आणि धनत्रयोदशीच्या खरेदीसाठी ही मेगा सेल उत्तम संधी ठरणार आहे. कंपनीने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर मायक्रोसाईट लाँच केली असून यातून सेलच्या आकर्षक ऑफर्सची माहिती समोर येत आहे..यंदाच्या सेलमध्ये ग्राहकांना स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, स्मार्ट टीव्ही, घरगुती उपकरणे आणि इतर उत्पादनांवर 80% पर्यंत सूट मिळणार आहे. सेलची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नसली तरी गेल्यावर्षीप्रमाणे (26 सप्टेंबर) ही सेल नवरात्रीनंतर आणि दिवाळीपूर्वी सुरू होण्याची शक्यता आहे..Vikramaditya Vedic Clock : भारतीय परंपरेला उजाळा! विक्रमादित्य वैदिक घड्याळाचे अनावरण, हे कसे काम करणार?.बँक ऑफर्स आणि विशेष सवलतीग्राहकांना या सेलमध्ये SBI बँकेच्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्डवर 10% त्वरित सूट मिळेल. याशिवाय नो-कॉस्ट EMI आणि अमेझॉन पे वापरल्यास 600 रुपयांपर्यंत रिवॉर्ड्स मिळण्याची सुविधा आहे. ब्लॉकबस्टर डील्स, ट्रेंडिंग डील्स आणि कॅन्टमिस प्राइस ड्रॉप डील्ससारख्या ऑफर्समुळे खरेदीचा आनंद द्विगुणित होणार आहे. प्राइम सदस्यांना सेलमध्ये 24 तास आधी खरेदीसाठी प्रवेश मिळेल ज्यामुळे त्यांना सर्वोत्तम डील्सचा प्रथम लाभ घेता येईल..Whatsapp New Feature : व्हॉट्सअॅपमध्ये झाली कलरफुल फीचरची एन्ट्री; कसं वापरायचं? पहा एका क्लिकवर.दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात घर सजवण्यापासून ते भेटवस्तू खरेदीपर्यंत सर्व काही स्वस्तात उपलब्ध होणार आहे. अमेझॉनच्या या सेलमध्ये इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स, होम अप्लायन्सेस आणि इतर श्रेणींवरील सवलती ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत. देशभरातील कोट्यवधी ग्राहक या सेलची आतुरतेने वाट पाहत आहेत..FAQs When will the Amazon Great Indian Festival Sale 2025 start?अमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल सेल 2025 कधी सुरू होईल?सेलची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही, पण नवरात्रीनंतर आणि दिवाळीपूर्वी सुरू होण्याची शक्यता आहे.What discounts can I expect in the Amazon Great Indian Festival Sale?अमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल सेलमध्ये कोणत्या सवलती मिळतील?स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, घरगुती उपकरणांवर 80% पर्यंत सूट मिळेल.Are there any special bank offers during the sale?सेल दरम्यान कोणत्या खास बँक ऑफर्स उपलब्ध आहेत?SBI क्रेडिट आणि डेबिट कार्डवर 10% त्वरित सूट आणि नो-कॉस्ट EMI उपलब्ध आहे.Will Amazon Prime members get early access to the sale?अमेझॉन प्राइम सदस्यांना सेलमध्ये लवकर प्रवेश मिळेल का?होय, प्राइम सदस्यांना सेलमध्ये 24 तास आधी प्रवेश मिळेल.Can I get rewards by using Amazon Pay during the sale?सेल दरम्यान अमेझॉन पे वापरल्यास रिवॉर्ड्स मिळतील का?होय, अमेझॉन पे वापरल्यास 600 रुपयांपर्यंत रिवॉर्ड्स मिळतील.