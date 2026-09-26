Amazon Great Indian Festival sale 2026: स्मार्टफोन्सवर ऑफरचा पाऊस; मिळणार भरघोस डिस्काउंट! पाहा कोणत्या फोनची किंमत किती?

Amazon Great Indian Festival: ई-कॉमर्स क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Amazon ची वर्षातील सर्वात मोठा फेस्टिव्ह सेल 'Amazon Great Indian Festival 2026' अधिकृतपणे 8 ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. पण, सेल सुरू होण्यापूर्वीच प्लॅटफॉर्मने आपल्या ग्राहकांसाठी 'अर्ली डील्स' (Early Deals) लाईव्ह केल्या आहेत. या वार्षिक सेलमध्ये स्मार्टफोन्स, लॅपटॉप्स, टॅब्लेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि होम अप्लायन्सेसवर तब्बल 80 टक्क्यांपर्यंतची सवलत दिली जात आहे.याशिवाय, खरेदीदारांना बँक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI आणि एक्सचेंज बोनसचा फायदा घेऊन अत्यंत कमी किमतीत प्रीमियम उत्पादने खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे..स्मार्टफोन्स आणि ॲक्सेसरीजवरील प्रमुख डील्सOnePlus N6x: मूळ किंमत 19,999 रुपये असलेला हा फोन बँक ऑफर्ससह फक्त 18,499 रुपयांच्या इफेक्टिव्ह किमतीत उपलब्ध आहे.iQOO Z10 Lite 5G: 18,999 रुपयांचा हा 5G स्मार्टफोन बँक सवलतींनंतर 15,999 रुपयांना मिळत आहे.iQOO Neo 10: हा प्रीमियम फोन बँक ऑफर्सचा वापर करून 41,999 रुपयांना खरेदी करता येईल..Amazon Great Indian Festival Sale 2026: स्मार्टफोन, टीव्हीवर मोठा डिस्काउंट अन् SBI कार्डवर 10% सूट! पाहा कधीपासून सुरू होतोय सेल....Lava Bold N2: बजेट सेगमेंटमधील हा फोन 12,999 रुपयांऐवजी केवळ 8,729 रुपयांना लिस्ट करण्यात आला आहे.इतर ॲक्सेसरीज: OnePlus Watch 2R स्मार्टवॉच 9,999 रुपयांना, A18 Pro चिप असलेला Apple 2026 MacBook Neo 13 लॅपटॉप 71,990 रुपयांना आणि Marshall Acton III होम स्पीकर्स 27,999 रुपयांना मिळत आहेत..स्मार्ट टीव्ही आणि होम अप्लायन्सेसवर दणकेबाज सूटSamsung 55-इंच Mini LED 4K Vision AI TV: 53,900 रुपयांना उपलब्ध.TCL 55-इंच QD-Mini LED Google TV: 62,990 रुपयांना लिस्टेड.LG 55-इंच NU87 AI webOS TV: 45,990 रुपयांच्या सवलतीच्या दरात उपलब्ध.Asus Vivobook 15: Intel Core 3 100U प्रोसेसर, 8GB RAM आणि 512GB SSD असलेला लॅपटॉप 59,990 रुपयांना खरेदी करता येईल.Samsung 653L AI स्मार्ट रेफ्रिजरेटर: 82,990 रुपयांना लिस्ट झाला आहे, तर Bosch 8kg फ्रन्ट-लोड वॉशिंग मशीन 31,490 रुपयांना उपलब्ध आहे.Sony Alpha ILCE-6700 कॅमेरा: मिररलेस कॅमेरा 1,25,990 रुपयांना मिळत आहे..बँक ऑफर्स, डिस्काउंट अन् Amazon Pay चे फायदेSBI बँक ऑफर्स: SBI क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड (EMI व्यवहारांसह) वापरणाऱ्या ग्राहकांना खरेदीवर 10 टक्के इन्स्टंट डिस्काउंट दिला जात आहे.Amazon Pay ICICI Card: प्राइम मेंबर्सना अमर्यादित 5 टक्के कॅशबॅक आणि नॉन-प्राइम ग्राहकांना 3 टक्के कॅशबॅक मिळेल. सोबत 2,500 रुपयांपर्यंतचे वेलकम बेनिफिट्सही उपलब्ध आहेत..Vivo Smartphone: 10,000mAh बॅटरी आणि 1.5K AMOLED डिस्प्लेसह येतोय Vivo S2 FE 5G; पाहा दमदार फीचर्स अन् किंमत... .Amazon Pay Later: 1,500 रुपये किंवा त्याहून अधिकच्या ऑर्डरवर कोणत्याही प्रोसेसिंग फीशिवाय 3 महिन्यांची नो-कॉस्ट EMI आणि निवडक खरेदीवर 10 टक्के कॅशबॅकची सोय आहे.इतर कॅटेगरी: होम आणि किचन प्रॉडक्ट्सवर 60 टक्क्यांपर्यंत, तर ग्रॉसरी आणि रोजच्या गरजांच्या वस्तूंवर 50 टक्क्यांपर्यंत सूट दिली जात आहे. Prime मेंबर्सना सेलमध्ये अर्ली ॲक्सेस आणि अतिरिक्त फायदे मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.