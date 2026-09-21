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Amazon Great Indian Festival Sale 2026: स्मार्टफोन, टीव्हीवर मोठा डिस्काउंट अन् SBI कार्डवर 10% सूट! पाहा कधीपासून सुरू होतोय सेल...

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Amazon Great Indian Festival Sale 2026: Start Date, SBI Offers, and Top Deals

Amazon Great Indian Festival Sale 2026: Start Date, SBI Offers, and Top Deals

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Amazon Sale 2026: येत्या सण-उत्सवांच्या काळात ऑनलाईन शॉपिंग करण्याची वाट पाहणाऱ्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ई-कॉमर्स क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी 'अमेझॉन' (Amazon) ने आपल्या वर्षातील सर्वात मोठ्या 'Amazon Great Indian Festival 2026' सेलच्या तारखेची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा बहुप्रतिक्षित सेल 8 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होणार आहे. या सेलदरम्यान स्मार्टफोन, टीव्ही, होम अप्लायन्सेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅशन आणि दैनंदिन गरजांच्या कोट्यवधी प्रॉडक्ट्सवर तुफान डिस्काउंट मिळणार आहे.

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