Amazon Great Indian Festival Sale 2026: स्मार्टफोन, टीव्हीवर मोठा डिस्काउंट अन् SBI कार्डवर 10% सूट! पाहा कधीपासून सुरू होतोय सेल...

Amazon Sale 2026: येत्या सण-उत्सवांच्या काळात ऑनलाईन शॉपिंग करण्याची वाट पाहणाऱ्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ई-कॉमर्स क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी 'अमेझॉन' (Amazon) ने आपल्या वर्षातील सर्वात मोठ्या 'Amazon Great Indian Festival 2026' सेलच्या तारखेची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा बहुप्रतिक्षित सेल 8 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होणार आहे. या सेलदरम्यान स्मार्टफोन, टीव्ही, होम अप्लायन्सेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅशन आणि दैनंदिन गरजांच्या कोट्यवधी प्रॉडक्ट्सवर तुफान डिस्काउंट मिळणार आहे..SBI कार्ड धारकांना 10% इन्स्टंट डिस्काउंटया फेस्टिव्ह सेलमध्ये ग्राहकांची बचत दुप्पट करण्यासाठी बँक ऑफर्स जाहीर करण्यात आल्या आहेत.बँक ऑफर: SBI क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि EMI व्यवहारांवर ग्राहकांना 10% चा थेट इन्स्टंट डिस्काउंट दिला जाणार आहे.प्राइम मेंबर्ससाठी अतिरिक्त फायदा: अमेझॉन प्राइम (Amazon Prime) सदस्यांना काही निवडक डील्सवर अतिरिक्त 10% पर्यंतची विशेष बचत करण्याची संधी मिळणार आहे.नो-कॉस्ट EMI अन् एक्सचेंज: महागड्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि होम अप्लायन्सेसच्या खरेदीवर नो-कॉस्ट EMI (No-Cost EMI) आणि एक्सचेंज डिस्काउंटचाही फायदा घेता येईल..Realme Smartphone: हॅरी पॉटर चाहत्यांसाठी खूशखबर! Realme 16 Proचे लिमिटेड एडिशन Flipkartवर होणार लाँच; पाहा फीचर्स!.'या' डील्समध्ये तुफान बचतअमेझॉनच्या या महासेलमध्ये ग्राहकांना खरेदीचा उत्तम अनुभव देण्यासाठी विविध ऑफर्स उपलब्ध करून दिल्या जातील-टॉप डील्स: टॉप 100 डील्स (Top 100 Deals), मेगा डील्स (Mega Deals) आणि दररोज रात्रीच्या 8 PM Deals मधून सर्वात कमी किमतीत खरेदी करता येईल.इतर ऑफर्स: Buy More Save More, एक्सचेंज मेला (Exchange Mela), सॅम्पल मॅनिया (Sample Mania) आणि अमेझॉन कॉम्बो (Amazon Combos) यांसारख्या धमाकेदार योजनांचा यात समावेश आहे..स्मार्टफोन आणि इलेक्ट्रॉनिक्सवर सर्वात मोठ्या ऑफर्सगॅझेट्स अन् अप्लायन्सेस: स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीव्ही, लॅपटॉप्स, किचन अप्लायन्सेस आणि होम डेकोर प्रॉडक्ट्सवर वर्षातील सर्वात कमी किमती पाहायला मिळतील.नवीन लाँचिंग: सेलच्या पहिल्याच दिवशी अनेक ब्रँड्सचे नवे स्मार्टफोन्स आणि गॅझेट्स बाजारात लाँच होणार आहेत..AI-आधारित शॉपिंग अन् मिनिटांत डिलिव्हरीयंदा अमेझॉनने आपल्या ॲपमध्ये आधुनिक AI (Artificial Intelligence) तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.AI फीचर्स: या फीचर्समुळे ग्राहकांना दोन प्रॉडक्ट्सची तुलना करणे, प्रॉडक्ट्सच्या किमतीचा इतिहास (Price History) तपासणे आणि वैयक्तिक गरजेनुसार वस्तूंचे पर्याय शोधणे सोपे होणार आहे.Amazon Now डिलिव्हरी: Amazon Now द्वारे काही विशिष्ट शहरांमध्ये अवघ्या काही मिनिटांत किराणा आणि दैनंदिन वस्तूंची डिलिव्हरी केली जाईल. दिवाळीपूर्वी ही जलद सेवा 100 हून अधिक शहरांमध्ये विस्तारली जाणार आहे..Vivoचा मोठा धमाका! Vivo Y31t 5G ची किंमत झाली फक्त 24,695; Flipkart वर खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.