Amazon Great Indian Festival Sale आजपासून सुरू; iPhone अन् OnePlus सह 'या' 5 स्मार्टफोन्सवर मिळणार बंपर डिस्काउंट!

Amazon Festival Sale 2026: फेस्टिव्ह सीजनच्या पार्श्वभूमीवर बहुप्रतिक्षित 'अमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल' (Amazon Great Indian Festival Sale) आजपासून (8 ऑक्टोबर) सुरू झाला आहे. नवीन स्मार्टफोन खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा सेल एक मोठी संधी ठरत आहे. या सेलमध्ये ॲपल (Apple), सॅमसंग (Samsung), वनप्लस (OnePlus), रेडमी (Redmi) आणि लावा (Lava) यांसारख्या प्रमुख ब्रँड्सच्या लोकप्रिय स्मार्टफोन्सवर भरघोस डिस्काउंट दिला जात आहे.थेट किमतीतील डिस्काउंटशिवाय ग्राहकांना स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) क्रेडिट कार्डवर इन्स्टंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट ईएमआय (No-Cost EMI) आणि जुन्या फोनवर मोठी एक्सचेंज व्हॅल्यू (Exchange Bonus) देखील मिळत आहे. या सेल मधील टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन डील्सची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .Samsung Galaxy S25 Ultra 5Gसॅमसंगचा हा प्रीमियम फ्लॅगशिप स्मार्टफोन अमेझॉन सेलमध्ये अत्यंत आकर्षक किमतीत उपलब्ध झाला आहे.मूळ किंमत: 1,29,999 रुपयेसेल मधील ऑफर किंमत: 94,999 रुपयेअतिरिक्त सूट: कंपनी या फोनवर 10,000 रुपयांचे कूपन डिस्काउंट देत आहे, ज्यामुळे या फोनची किंमत फक्त 84,999 रुपये होते. याशिवाय जुन्या फोनच्या बदल्यात तब्बल 70,000 रुपयांपर्यंतचा एक्सचेंज बोनस मिळवू शकता..Amazon ने भारतात लाँच केले AI-powered 'Alexa+!' हिंदी आणि हिंग्लिश सपोर्टसह सर्व युजर्ससाठी मोफत उपलब्ध....Apple iPhone 16ॲपलचा लेटेस्ट आयफोन 16 खरेदी करण्याची ही सर्वोत्तम वेळ मानली जात आहे.मूळ किंमत: 89,900 रुपयेसेल मधील ऑफर किंमत: 76,999 रुपयेबँक ऑफर: SBI क्रेडिट कार्ड ईएमआय पर्यायाचा वापर केल्यास ग्राहकांना 1,250 रुपयांचा अतिरिक्त डिस्काउंट मिळणार आहे, ज्यामुळे आयफोनची किंमत आणखी कमी होते..OnePlus Nord 6मध्यम बजेटमध्ये प्रीमियम फीचर्स शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी वनप्लसचा हा फोन एक उत्तम पर्याय आहे.मूळ किंमत: 52,999 रुपयेसेल मधील ऑफर किंमत: 44,999 रुपयेबँक अन् एक्सचेंज ऑफर: या फोनवर SBI क्रेडिट कार्ड ईएमआयवर 1,250 रुपयांचा डिस्काउंट दिला जात आहे. तसेच जुना फोन एक्सचेंज केल्यास 42,000 रुपयांपर्यंतची कमाल व्हॅल्यू मिळू शकते..Redmi 15C 5G Prime Edition (Moonlight Blue)बजेट सेगमेंटमध्ये रेडमीचा हा 5G फोन मोठ्या सवलतीसह सादर करण्यात आला आहे.मूळ किंमत: 29,999 रुपयेसेल मधील ऑफर किंमत: फक्त 15,999 रुपयांमध्ये हा 5G स्मार्टफोन ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे..Lava Bold N4 Pro 5Gभारतीय ब्रँड 'लावा'चा हा शक्तिशाली 5G स्मार्टफोन 15,000 रुपयांच्या खालील सेगमेंटमध्ये उत्तम पर्याय ठरत आहे.मूळ किंमत: 21,999 रुपयेसेल मधील ऑफर किंमत: 14,999 रुपयेबँक अन् एक्सचेंज ऑफर: या फोनवरही SBI क्रेडिट कार्ड ईएमआयवर 1,250 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळत असून, 14,200 रुपयांपर्यंतचा एक्सचेंज बोनस उपलब्ध आहे..Vivo Smartphone: 10,000mAh बॅटरी आणि 1.5K AMOLED डिस्प्लेसह येतोय Vivo S2 FE 5G; पाहा दमदार फीचर्स अन् किंमत... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.