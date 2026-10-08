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Amazon Great Indian Festival Sale आजपासून सुरू; iPhone अन् OnePlus सह 'या' 5 स्मार्टफोन्सवर मिळणार बंपर डिस्काउंट!

Amazon Sale Smartphone Deals: सॅमसंग, ॲपल, वनप्लस अन् रेडमीच्या फ्लॅगशिप स्मार्टफोन्सवर बँक ऑफर्स आणि एक्सचेंज बोनसचा मोठा धमाका..पाहा किती मिळणार डिस्काउंट...
Amazon Great Indian Festival Sale Top 5 Smartphone Deals & Offers

Amazon Great Indian Festival Sale: Top 5 Smartphone Deals & Offers

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Amazon Festival Sale 2026: फेस्टिव्ह सीजनच्या पार्श्वभूमीवर बहुप्रतिक्षित 'अमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल' (Amazon Great Indian Festival Sale) आजपासून (8 ऑक्टोबर) सुरू झाला आहे. नवीन स्मार्टफोन खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा सेल एक मोठी संधी ठरत आहे. या सेलमध्ये ॲपल (Apple), सॅमसंग (Samsung), वनप्लस (OnePlus), रेडमी (Redmi) आणि लावा (Lava) यांसारख्या प्रमुख ब्रँड्सच्या लोकप्रिय स्मार्टफोन्सवर भरघोस डिस्काउंट दिला जात आहे.

थेट किमतीतील डिस्काउंटशिवाय ग्राहकांना स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) क्रेडिट कार्डवर इन्स्टंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट ईएमआय (No-Cost EMI) आणि जुन्या फोनवर मोठी एक्सचेंज व्हॅल्यू (Exchange Bonus) देखील मिळत आहे. या सेल मधील टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन डील्सची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे-

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