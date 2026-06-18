विज्ञान-तंत्र

ऑनलाइन शॉपिंगला नवी गती! आता काही मिनिटांत घरपोच हजारो वस्तू मिळणार; अर्बन फुलफिलमेंट सेंटर्स उभारण्याचा अॅमेझॉनचा निर्णय

Amazon News: अॅमेझॉनकडून 'अॅमेझॉन नाऊ'च्या विस्तारासाठी मोठा पुढाकार घेण्यात आला आहे. केवळ काही मिनिटांत ४ पटीने अधिक उत्पादने पोहोचवणारे १०० हून अधिक अर्बन फुलफिलमेंट सेंटर्स सुरू करण्याची योजना आहे.
Amazon News

Amazon News

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अॅमेझॉनने १०० हून अधिक विशेष अर्बन फुलफिलमेंट सेंटर्स सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. हा एक महत्त्वपूर्ण विस्तार असून याद्वारे अॅमेझॉन नाऊवर आधीच उपलब्ध असलेल्या हजारो जीवनावश्यक वस्तूंच्या व्यतिरिक्त चार पटीने अधिक उत्पादनांचे पर्याय ग्राहकांना मिळतील. प्राइम डे २०२६ च्या आधी सुरू होणारे हे सेंटर्स ग्राहकांना किराणा माल, पर्सनल केअर, फॅशन व सौंदर्य उत्पादने, लहान घरगुती उपकरणे, लहान मुलांची उत्पादने (बेबी प्रॉडक्ट्स), पाळीव प्राण्यांचे साहित्य आणि हेल्थकेअर सप्लिमेंट्स यांसारख्या गोष्टींसोबत कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, दागिने, शूज, लगेज, घड्याळे, वायरलेस डिवाईसेस, म्‍युझिकल इन्स्ट्रूमेंट्स फर्निचर फक्त काही मिनिटांत घरपोच उपलब्ध करून देतील.

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