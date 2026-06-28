Amazon Prime Day 2026 : अर्ध्या किंमतीत मिळतायत 'हे' 5 प्रीमियम मोबाईल; सेल येण्याआधीच डील्स झाल्या लिक

स्मार्टफोनची किंमत सतत वाढत असताना, आता मोठी दिलासादायक बातमी आहे. फक्त काही दिवसांची वाट पाहिली तर तुमचा स्वप्नातील फोन निम्म्या किमतीत किंवा त्याहूनही स्वस्त मिळू शकतो..प्राइम डे सेलची तयारी पूर्णअॅमेझॉनने २०२६ च्या प्राइम डे सेलची घोषणा केली आहे. हा मेगा सेल ४ जुलैपासून सुरू होणार असून ६ जुलैपर्यंत चालेल. सेलपूर्वीच अनेक आकर्षक ऑफर्स जाहीर झाल्या आहेत. बजेट, मिडरेंज ते प्रीमियम फोनपर्यंत सर्व सेगमेंटमध्ये हजारो रुपयांची बचत होणार आहे. फोन प्रेमींसाठी हा सोनेरी संधीचा काळ ठरणार आहे..Samsung Discount Offer : चक्क 24 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट; सॅमसंगच्या 'या' प्रीमियम स्मार्टफोनवर बंपर सूट.बजेट फोन होतील आणखी स्वस्तजर तुम्ही किफायतशीर फोन शोधत असाल तर ही बातमी तुम्हाला खूप आवडेल. सॅमसंग गॅलेक्सी M07 (4GB+64GB) केवळ 9,999 रुपयांमध्ये मिळणार आहे. त्याच मालिकेतील दुसरा व्हेरिएंट 12,499 रुपयांना उपलब्ध होईल. गॅलेक्सी M17 5G (4GB+128GB) 14,499 रुपयांमध्ये आणि iQOO Z10 Lite 5G (4GB+64GB) जवळपास निम्म्या किमतीत म्हणजे 13,999 रुपयांमध्ये खरेदी करता येईल. छोट्या बजेटमध्ये चांगला फोन घेण्याची ही उत्तम संधी आहे..Jio, Airtel, Vi की BSNL...कोणतं सिमकार्ड आहे बेस्ट? 'ही' कंपनी देते जास्त ऑफर्स अन् जबरदस्त रिचार्ज प्लॅन्स, नेटवर्कही एकदम टॉप.मिड-रेंजमध्ये मोठ्या सूटमध्यम किमतीच्या फोनप्रेमींसाठीही आनंदाची बातमी आहे. मोटोरोला G57 पॉवर 5G, नथिंग फोन (3a) प्रो 5G आणि वनप्लस नॉर्ड CE6 सारख्या लोकप्रिय मॉडेल्सवर आकर्षक सवलती मिळतील. विशेष म्हणजे वनप्लस नॉर्ड CE6 (8GB+256GB) 36,999 रुपयांमध्ये मिळणार आहे. या सेगमेंटमध्ये १० ते ३० टक्के सवलतीसह अनेक पर्याय उपलब्ध होतील..TrashBot : बारावीच्या विद्यार्थिनीने बनवला अद्भुत 'ट्रॅशबॉट' रोबो; कचरा बघताच पळत जाऊन करतोय साफसफाई, पाहून तुमचं डोकं चक्रावेल.प्रीमियम फोनही होणार परवडणारेसगळ्यात थरारक ऑफर प्रीमियम सेगमेंटमध्ये आहे. नथिंग फोन (3) (12GB+256GB) ची किंमत ८४,९९९ रुपयांवरून फक्त ४०,९९९ रुपयांपर्यंत खाली येणार आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी S25 प्लस 5G ९९,९९९ रुपयांवरून ७२,९९९ रुपयांना मिळेल. वनप्लस 13 (स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट) ४९,९९९ रुपयांत उपलब्ध होईल. गॅलेक्सी S25 अल्ट्रावर किमान ४०,००० रुपयांची सूट मिळणार आहे. महागडे फोनही आता हाताशी येणार आहेत..Ayush Singh : फक्त 19 वर्षांचा मुलगा, AI वापरुन महिन्याला कमवतोय 1 कोटी रुपये, सोशल मीडियावर व्हायरल झाली ट्रिक.फ्लिपकार्टचीही जोरदार तयारीअॅमेझॉनच्या सेलला टक्कर देण्यासाठी फ्लिपकार्टनेही ४ जुलैपासून ‘GOAT सेल’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. अॅमेझॉनचा सेल प्राइम सदस्यांसाठी असला तरी फ्लिपकार्टवर कोणीही सहज खरेदी करू शकणार आहे. दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर फोन, लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्सवर भव्य सवलती मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.