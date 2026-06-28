विज्ञान-तंत्र

Amazon Prime Day 2026 : अर्ध्या किंमतीत मिळतायत 'हे' 5 प्रीमियम मोबाईल; सेल येण्याआधीच डील्स झाल्या लिक

How to Grab Best Mobile Offers in Prime Day Sale : अ‍ॅमेझॉन प्राइम डे २०२६: स्वप्नातील स्मार्टफोन निम्म्या किमतीत मिळत आहे
Amazon Prime Day 2026 : अर्ध्या किंमतीत मिळतायत 'हे' 5 प्रीमियम मोबाईल; सेल येण्याआधीच डील्स झाल्या लिक

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

स्मार्टफोनची किंमत सतत वाढत असताना, आता मोठी दिलासादायक बातमी आहे. फक्त काही दिवसांची वाट पाहिली तर तुमचा स्वप्नातील फोन निम्म्या किमतीत किंवा त्याहूनही स्वस्त मिळू शकतो.

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