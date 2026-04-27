Amazon Refund Fraud : ॲमेझॉनकडून रिफंड मागून मागून लुटले 30 कोटी रुपये; पद्धत अशी की वाचून डोकं चक्रावेल

ॲमेझॉन कंपनीला एका ग्रुप फ्रॉडचा मोठा धक्का बसला आहे. साध्या रिफंड प्रक्रियेचा गैरवापर करून एका गटाने कंपनीला अंदाजे ३० कोटी रुपयांचे (४ दशलक्ष डॉलर) नुकसान केले. लॅपटॉप, ग्राफिक्स कार्ड, ड्रोनसारखी महागडी उत्पादने घेतली आणि पैसे परत घेतले पण वस्तू कधीही परत केल्या नाहीत. ही फसवणूक इतकी चतुर होती की, कंपनीला प्रथम लक्षातही आले नाही..घोटाळा कसा चालला?आरबीके (RBK) नावाच्या ग्रुपने टेलिग्राम अॅपवर चॅनल सुरू केले. तिथे ते 'रिफंड सेवा' देत असल्याचे जाहिरात करत. ग्राहक ॲमेझॉनवरून वस्तू खरेदी करायचा. नंतर आरबीकेला आपल्या खात्याचे लॉगिन तपशील द्यायचा. आरबीके खरेदीदार बनून ॲमेझॉनच्या ग्राहक सेवेशी बोलायचे आणि पॅकेज मिळालेच नाही किंवा रिकामे होते असा दावा करायचे. यात आणखी एक ट्विस्ट होता दावा अधिक खरा वाटावा म्हणून ते बनावट पोलीस अहवाल तयार करत. याला 'सोशल इंजिनिअरिंग' म्हणतात म्हणजे लोकांना आणि यंत्रणेला चतुराईने फसवणे. बदल्यात आरबीके ऑर्डरच्या मूल्यावर १५ ते ३० टक्के कमिशन घेत असे. उदाहरणार्थ, एक लाख रुपयांच्या लॅपटॉपसाठी १५ ते ३० हजार रुपये द्या आणि पूर्ण पैसे परत घ्या वस्तू तुमच्याकडेच राहील.ॲमेझॉनने कसे उघडकीस आणले?ॲमेझॉनच्या तपास अधिकाऱ्याने गुप्तपणे आरबीकेशी संपर्क साधला. त्याने १९९ डॉलरचा प्लेस्टेशन पोर्टल खरेदी केला आणि आरबीकेला बिटकॉइनमध्ये १०० डॉलर दिले. आरबीकेने दावा केला आणि पैसे परत मिळाले. यानंतर कंपनीने टेलिग्राम चॅनलचे व्हिडिओ आणि फोटो तपासले. त्यातून कझाकस्तानमधील डायस तेमिरबेकुल झुमानियाझ याचे नाव आणि पत्ता समोर आला. IP अॅड्रेस तपासून अनेक फसवणुकीशी जोडलेली खाती सापडली. यात AMD Radeon RX 7900 XT सारखी हाय-एंड उत्पादनेही होती..आरोपी आणि कंपनीची मागणीॲमेझॉनने डायस तेमिरबेकुल झुमानियाझ, मायकल बॉशेल्ट आणि अदनान इस्लाम या तीन जणांवर कोर्टात तक्रार दाखल केली आहे. आरबीके चॅनलवर १,००० पेक्षा जास्त सदस्य होते आणि २,१०० हून अधिक बनावट प्रशस्तिपत्रे पोस्ट झाली होती. फेब्रुवारी २०२३ पासून आजपर्यंत ३० कोटींपेक्षा जास्त फसवणूक झाली. ॲमेझॉनची मागणी आहे की पूर्ण नुकसान भरून द्या, तपास आणि कायदेशीर खर्च (७५,००० डॉलरपेक्षा जास्त) द्या आणि भविष्यात असे फ्रॉड करू नका असा आदेश द्या..भारतीय ग्राहकांसाठी धोकाआम्ही भारतात ॲमेझॉनवर खरेदी करतो. रिफंड प्रक्रिया विश्वासावर चालते. असे फ्रॉड वाढले तर कंपनी परतावा नियम अधिक कठोर करेल. याचा फटका प्रामाणिक ग्राहकांना बसू शकतो वेळ वाढेल, प्रक्रिया जटील होईल. ही बातमी आपल्याला सावध करते की ऑनलाइन विश्वास हा दोन्ही बाजूंनी असावा. फसवणूक करणारे जरी परदेशात असले तरी त्याचा परिणाम आपल्या सोयीवर होतो.