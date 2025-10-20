विज्ञान-तंत्र

ऐन दिवाळीत तंत्रज्ञानाचा फुसका बार! Canva अन् Amazon ची सेवा ठप्प; युजर्सला येतायेत अडचणी...

Amazon Web Services Down Worldwide : अॅनेझॉनच्यावतीने याची दखल घेण्यात आली असून लवकर या सेवा सुरळीत करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे या सेवा लवकर पूर्ववत होईल, अशी अपेक्षा युजर्सला आहे.
जगभरात अमेझॉन वेब सर्विस सेवा ठप्प झाली आहे. त्यामुळे युझर्सना अॅमेझॉनच्या सेवा वापरताना अडचणी येत आहेत. अनेकांनी सोशल मीडियावर यासंदर्भात तक्रार केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अॅनेझॉनच्यावतीने याची दखल घेण्यात आली असून लवकर या सेवा सुरळीत करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय ग्राफीक्ससाठी वापरलं जाणारं कॅनव्हादेखील ठप्प झालं आहे.

