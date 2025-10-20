ऐन दिवाळीत तंत्रज्ञानाचा फुसका बार! Canva अन् Amazon ची सेवा ठप्प; युजर्सला येतायेत अडचणी...

जगभरात अमेझॉन वेब सर्विस सेवा ठप्प झाली आहे. त्यामुळे युझर्सना अॅमेझॉनच्या सेवा वापरताना अडचणी येत आहेत. अनेकांनी सोशल मीडियावर यासंदर्भात तक्रार केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अॅनेझॉनच्यावतीने याची दखल घेण्यात आली असून लवकर या सेवा सुरळीत करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय ग्राफीक्ससाठी वापरलं जाणारं कॅनव्हादेखील ठप्प झालं आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, सर्वाधित युझर्स अमेरिकेत प्रभावित झाले आहेत. याशिवाय युरोप आणि आशियातही मोठ्या प्रमाणात तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, अमेझॉन डॉट कॉमवर १४ हजाराहून अधिक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. यापैकी ५३ टक्के युजर्सना मोबाइल ॲप वापरताना, २६ टक्के युजर्सना होमपेज वापरताना आणि २२ टक्के युजर्सना शॉपिंग कार्ट वापरताना अडचणी आल्या आहेत..Amazon Diwali Sale : वॉशिंग मशीन, फ्रीज, मायक्रोवेव्हपर्यंत सगळं स्वस्त! सेलमध्ये 70% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स, सर्व पाहा एका क्लिकवर.डाउनडिटेक्टरनुसार, अमेरिकेतील सेवा सर्वाधिक प्रभाविक झाल्या आहेत. ८१ टक्के तक्रारी यूएस-ईस्ट-१ भागातून, १४ टक्के तक्रारी यूएस-वेस्ट-१ भागातून तर ५ टक्के तक्रारी एपी-ईस्ट-१ भागातून आल्या आहेत. अमेझॉनच्या आउटेजमुळे अमेरिकेतील बँकिंग, गेमिंग आणि सोशल मीडिया सेवांवर मोठा परिणाम झाला आहे. स्नॅपचॅटसारखे अॅप वापरताना अडचणी येत असल्याची युजर्सचं म्हणणं आहे..Amazon Great Indian Festival 2025: अॅमेझॉनवर टीव्ही, एसीसह हजारो वस्तूंवर जीएसटी बचत आणि जबरदस्त सूट; जाणून घ्या ऑफर्स.या आउटेजचा फटका भारतातही बसला आहे. भारतातही अनेकांनी अमेझॉनच्या सेवा वापरताना अडचणी येत असल्याचं म्हटलं आहे. याशिवाय ग्राफिकसाठी वापरलं जाणारं कॅनव्हा ही वेबसाईटदेखील बंद पडली आहे. डाउनडिटेक्टरनुसार, गेल्या तासाभरात कॅनव्हा बंद पडल्याच्या ५०० हून अधिक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात बोलताना, कॅनव्हा बंद पडल्याच्या तक्रारी आमच्यापर्यंत आल्या आहेत. आम्ही याची दखल घेतली असून लवकरच सुविधा सुरळीत करण्यात येईल, असं त्यांनी म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.