Gmail ला विसरा, अमित शाह सुद्धा झाले Zoho Mail वर स्विच, जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप पद्धत

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी झोहो मेलवर स्विच केल्याने झोहो मेलची लोकप्रियता वाढली आहे. झोहो मेलच्या गोपनीयता, मोफत सेवा आणि व्यावसायिक वैशिष्ट्यांमुळे अनेक लोक जीमेलवरून स्विच करत आहेत. लहान व्यवसायांसाठी आणि व्यावसायिकांसाठी हे एक उत्तम पर्याय आहे. सोप्या पायऱ्यांद्वारे तुम्ही तुमचे ईमेल खाते झोहो मेलवर ट्रान्सफर करू शकता..Zoho ने अलिकडेच भारतात बरीच प्रसिद्धी मिळवली आहे. कंपनीचे लोकप्रिय मेसेजिंग अॅप, Arattai, आता व्हॉट्सअॅपचा एक मजबूत पर्याय मानले जाते. त्याचप्रमाणे, अनेक लोकांनी जीमेलवरून Zoho Mail वर स्विच केले आहे. कारण त्यांनी त्याची सुधारित गोपनीयता, मोफत सेवा आणि व्यावसायिक फिचर लाँच केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देखील X वर पोस्ट केले की त्यांनी Zoho Mail वर स्विच केले आहे आणि त्यांचा नवीन ईमेल पत्ता देखील शेअर केला आहे. ज्यांना कस्टम डोमेन सपोर्ट हवा आहे, त्यांच्या ईमेलवर अधिक नियंत्रण हवे आहे आणि त्यांची उत्पादकता वाढवायची आहे त्यांच्यासाठी Zoho Mail चांगले आहे. तुम्हालाही Gmail वरून Zoho Mail वर स्विच करायचे असेल तर पुढील स्टेप फॉलो करू शकता..Zoho Mail अकाउंट तयार करासर्वात पहिले अधिकृत Zoho Mail वेबसाइटवर जा आणि एक नवीन अकाउंट तयार करा. तुम्ही मोफत किंवा सशुल्क प्लॅनमधून निवडू शकता.Gmail मध्ये IMAP सक्रिय करातुमच्या Gmail अकाउंटवर जा, मग सेटिंग्जमध्ये जा, नंतर Forwarding आणि POP/IMAP वर क्लिक करा आणि Enable IMAP चालू करा. यामुळे Zoho ला तुमचा Gmail डेटा अॅक्सेस करता येईल..Zoho Mail मध्ये Import कराZoho Mail मधील सेटिंग्जमध्ये जा आणि Import Section निवडा. मायग्रेशन विझार्ड वापरून, तुम्ही तुमचे सर्व जीमेल संपर्क, फोल्डर आणि महत्त्वाचे ईमेल सहजपणे आयात करू शकता.Gmail वरून फॉरवर्डिंग सेट अप कराGmail मध्ये एक नवीन Zoho मेल Adress सेट अप करा आणि फॉरवर्डिंग चालू करा. यामुळे तुम्हाला कोणतेही नवीन ईमेल चुकणार नाहीत आणि ते थेट Zoho मेलवर पाठवले जातील..Zoho Mail सर्व वापरकर्त्यांना जाहिरातमुक्त अनुभव देते ज्यामुळे गोपनीयता सुधारते. याव्यतिरिक्त, प्लॅटफॉर्ममध्ये मजबूत एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल आहेत. म्हणूनच, ज्यांना त्यांच्या ईमेलवर अधिक नियंत्रण आणि सुरक्षितता हवी आहे त्यांच्यासाठी Zoho Mail हा एक चांगला पर्याय आहे.Zoho Mail हा जीमेलचा एक व्यावसायिक आणि गोपनीयता-अनुकूल पर्याय आहे. काही सोप्या स्पेट फॉलो करून तुम्ही तुमचे ईमेल खाते सहजपणे ट्रान्सफर करू शकता आणि सुरक्षित आणि जाहिरात-मुक्त ईमेल अनुभवाचा आनंद घेऊ शकता.