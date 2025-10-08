विज्ञान-तंत्र

Gmail ला विसरा, अमित शाह सुद्धा झाले Zoho Mail वर स्विच, जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप पद्धत

Gmail वरून Zoho Mail वर स्विच होण्यासाठी सोप्या पद्धतीचा वापर करू शकता. तसेच हे वापरणे देखील सोयीस्कर आहे.
Gmail ला विसरा, अमित शाह सुद्धा झाले Zoho Mail वर स्विच, जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप पद्धत

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी झोहो मेलवर स्विच केल्याने झोहो मेलची लोकप्रियता वाढली आहे. झोहो मेलच्या गोपनीयता, मोफत सेवा आणि व्यावसायिक वैशिष्ट्यांमुळे अनेक लोक जीमेलवरून स्विच करत आहेत. लहान व्यवसायांसाठी आणि व्यावसायिकांसाठी हे एक उत्तम पर्याय आहे. सोप्या पायऱ्यांद्वारे तुम्ही तुमचे ईमेल खाते झोहो मेलवर ट्रान्सफर करू शकता.

Zoho ने अलिकडेच भारतात बरीच प्रसिद्धी मिळवली आहे. कंपनीचे लोकप्रिय मेसेजिंग अॅप, Arattai, आता व्हॉट्सअॅपचा एक मजबूत पर्याय मानले जाते. त्याचप्रमाणे, अनेक लोकांनी जीमेलवरून Zoho Mail वर स्विच केले आहे. कारण त्यांनी त्याची सुधारित गोपनीयता, मोफत सेवा आणि व्यावसायिक फिचर लाँच केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देखील X वर पोस्ट केले की त्यांनी Zoho Mail वर स्विच केले आहे आणि त्यांचा नवीन ईमेल पत्ता देखील शेअर केला आहे. ज्यांना कस्टम डोमेन सपोर्ट हवा आहे, त्यांच्या ईमेलवर अधिक नियंत्रण हवे आहे आणि त्यांची उत्पादकता वाढवायची आहे त्यांच्यासाठी Zoho Mail चांगले आहे. तुम्हालाही Gmail वरून Zoho Mail वर स्विच करायचे असेल तर पुढील स्टेप फॉलो करू शकता.

Loading content, please wait...
Social Media
Amit Shaha
Twitter
gmail account
Gmail
Science and Technology
Amit Shah

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com