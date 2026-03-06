Social Media Ban For Kids : कर्नाटक, आंध्रप्रदेशमध्ये १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी, महाराष्ट्रात काय निर्णय होणार ?

सोशल मीडियाच्या वाढत्या व्यसनामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षेवर होणाऱ्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी कर्नाटक सरकारने क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज (शुक्रवार) विधानसभेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा ४.४८ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करताना घोषणा केली की, १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल. कर्नाटकप्रमाणेच आंध्रप्रदेश सरकारने देखील हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकार या दोन्ही राज्याप्रमाणे निर्णय घेणार का? अशी चर्चा सुरु झाली आहे. .मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, "वाढत्या मोबाइल आणि सोशल मीडिया वापरामुळे मुलांवर होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुलांच्या मानसिक आरोग्य, झोपेच्या पद्धती आणि एकूण विकासावर याचा विपरीत परिणाम होत असल्याने हे पाऊल आवश्यक ठरले आहे." अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञान-आधारित शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासोबतच मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी नियामक उपायांचाही समावेश करण्यात आला आहे..हे नियमन लागू झाल्यास कर्नाटक हे भारतातील पहिले राज्य ठरेल जिथे १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, टिकटॉक इत्यादी) वापरण्यावर कायदेशीर बंदी येईल. अंमलबजावणीसाठी प्लॅटफॉर्म्सवर वय सत्यापन,पालक नियंत्रण (parental controls) आणि Aadhaar-लिंक्ड यंत्रणा लागू करण्याची शक्यता आहे. तसेच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर दंड किंवा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते..Latest Marathi News Updates : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या त्रिभाषिक धोरणाच्या समर्थनार्थ तामिळनाडू भाजपने स्वाक्षरी मोहीम सुरू.कर्नाटक हायकोर्टाने केली होती सूचनाजागतिक पातळीवर सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मुलांमध्ये चिंता, नैराश्य, झोपेच्या समस्या आणि सायबर बुलिंगसारख्या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त होत आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्येच याबाबत सूचना दिली होती. न्यायमूर्ती जी. नरेंद्र आणि न्यायमूर्ती विजयकुमार पाटील यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, मद्यपानासाठी जशी वयोमर्यादा आहे, तशीच सोशल मीडियासाठीही निश्चित करावी. शाळकरी मुलांमध्ये व्यसनाची समस्या गंभीर असल्याने केंद्र सरकारने यावर विचार करावा, असे त्यांनी सुचवले होते. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा करून या प्रस्तावावर मत मागितले होते. अनेक शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालक संघटनांनीही याला पाठिंबा दिला आहे, जरी काही संघटनांनी पूर्ण बंदीऐवजी नियंत्रित वापर सुचवला आहे. .देशभरात चर्चाहा निर्णय लागू झाल्यास इतर राज्ये आणि केंद्र सरकार याकडे लक्ष देतील, अशी शक्यता आहे. आंध्र प्रदेश आणि गोवा यांसारख्या राज्यांमध्येही यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि काही युरोपीय देशांप्रमाणे भारतातही मुलांसाठी डिजिटल संरक्षण कायदे मजबूत होण्याची ही सुरुवात ठरू शकते..आंध्रप्रदेशमध्येही बंदी कर्नाटकप्रमाणेच आंध्रप्रदेशात १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडियावरील वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्याची योजना मांडण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी शुक्रवारी घोषणा केली की पुढील ९० दिवसांत १३ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घातली जाईल. विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ही बंदी १३ ते १६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी वाढवायची की नाही यावर ते चर्चा करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.