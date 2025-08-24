Google Update : अचानक फोनची कॉलिंग स्क्रीन वेगळी दिसतेय? पटकन जाणून घ्या तुमच्या मोबाईलला काय झालंय

गूगल फोन अॅपच्या मटेरियल 3 अपडेटमुळे अँड्रॉइड कॉलिंग स्क्रीनला नवे, आकर्षक स्वरूप मिळाले आहे.इनकमिंग कॉल्ससाठी आडव्या स्वाइपची सुविधा आणि कॉन्टॅक्ट कार्ड फीचरमुळे वापरकर्त्यांचा अनुभव सुधारला आहे.अँड्रॉइड क्लॉक अॅपमध्येही नवे डिझाइन, उंच बॉटम बार आणि रंगीत अलार्म फीचर्स जोडले गेले आहेत..भारतातील अँड्रॉइड वापरकर्त्यांमध्ये सध्या एकच चर्चा सुरू आहे त्यांच्या फोनच्या कॉलिंग स्क्रीनचे स्वरूप अचानक बदलले आहे. या बदलामुळे सोशल मीडियावर मीम्सचा पूर आला असून वापरकर्ते या नव्या अनुभवाबद्दल उत्सुकतेने बोलत आहेत. पण हा बदल नेमका कशामुळे झाला? चला जाणून घेऊया..गूगलच्या फोन अॅपमध्ये नुकत्याच आलेल्या अपडेटमुळे कॉलिंग स्क्रीनला नवे रूप मिळाले आहे. या अपडेटमध्ये मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव्ह डिझाइनचा समावेश आहे ज्यामुळे अॅपचे संपूर्ण स्वरूप अधिक आकर्षक आणि वापरकर्त्यासाठी सोपे झाले आहे. या नव्या बदलांमुळे कॉलिंगचा अनुभव जास्त सुटसुटीत होणार आहे..National Space Day : भारताची भविष्यातली अंतराळ झेप कशी असेल? इस्रोच्या महत्वाकांक्षी मोहिमांची A टू Z माहिती, वाचा एका क्लिकवर.काय आहेत नवे बदल?कॉन्टॅक्ट्स टॅब - आता तुमचे आवडते आणि अलीकडील कॉन्टॅक्ट्स एकाच टॅबमध्ये दिसतील. आवडते कॉन्टॅक्ट्स वरच्या बाजूला कॅरोसेल स्वरूपात दिसतील तर अलीकडील चॅट खालच्या बाजूला एका बॉक्समध्ये दिसतील. कीपॅड आता स्वतंत्र टॅबमध्ये हलवण्यात आला आहे आणि कॉन्टॅक्ट्स नव्या नेव्हिगेशन बारमध्ये उपलब्ध आहेत.इनकमिंग कॉल स्क्रीन - इनकमिंग कॉल्ससाठी स्वाइपचा नवीन नियम आहे. आता कॉल स्वीकारण्यासाठी किंवा नाकारण्यासाठी उभ्या ऐवजी आडव्या स्वाइपची गरज आहे. यामुळे खिशातून फोन बाहेर काढताना चुकून कॉल स्वीकारला किंवा नाकारला जाण्याची शक्यता कमी होईल. पण इच्छेनुसार टॅपचा पर्यायही उपलब्ध आहे.इन-कॉल बटणे - कॉल स्क्रीनवरील बटणे आता गोलाकार कोपऱ्यांसह येतात आणि कॉल कट करण्याचे बटन आता मोठे आणि जास्त स्पष्ट आहे..ChatGPT India : चॅटजीपीटी भारतात करणार मेगा भरती, 'या' शहरात सुरू होतंय ऑफिस! कसा करायचा अर्ज?.गूगल सध्या आणखी एका रोमांचक फीचरवर काम करत आहे कॉन्टॅक्ट कार्ड. यामुळे इनकमिंग कॉल स्क्रीनवर कॉन्टॅक्टचे फुल स्क्रीन फोटो दिसेल. हे फीचर सध्या बीटा टेस्टिंगमध्ये आहे. याशिवाय गूगलच्या क्लॉक अॅपलाही नवे मटेरियल 3 डिझाइन मिळत आहे ज्यामध्ये हाय बॉटम बार, चौकोनी फ्लोटिंग बटन आणि अलार्मसाठी वेगवेगळे रंग यांचा समावेश आहे..FAQsWhy has my Android calling screen changed suddenly?माझी अँड्रॉइड कॉलिंग स्क्रीन अचानक का बदलली?गूगलच्या फोन अॅपच्या नव्या मटेरियल 3 डिझाइन अपडेटमुळे कॉलिंग स्क्रीनचे स्वरूप बदलले आहे, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना अधिक सोयीस्कर अनुभव मिळेल.What is the new swipe feature for incoming calls?इनकमिंग कॉल्ससाठी नवीन स्वाइप फीचर काय आहे?आता कॉल स्वीकारण्यासाठी किंवा नाकारण्यासाठी उभ्या ऐवजी आडव्या स्वाइपची गरज आहे, ज्यामुळे चुकून कॉल स्वीकारण्याची शक्यता कमी होते.What is the contact card feature in the Google Phone app?गूगल फोन अॅपमधील कॉन्टॅक्ट कार्ड फीचर काय आहे?कॉन्टॅक्ट कार्ड फीचरमुळे इनकमिंग कॉल स्क्रीनवर कॉन्टॅक्टचे फुल-स्क्रीन छायाचित्र दिसेल, जे सध्या बीटा टेस्टिंगमध्ये आहे.How has the Android Clock app changed?अँड्रॉइड क्लॉक अॅपमध्ये काय बदल झाले आहेत?क्लॉक अॅपला नवे मटेरियल 3 डिझाइन मिळाले असून, यात उंच बॉटम बार, चौरस फ्लोटिंग बटन आणि सक्रिय अलार्मसाठी वेगवेगळे रंग आहेत.Can I revert to the old tap-to-answer feature for calls?कॉल्ससाठी जुन्या टॅप-टू-आन्सर फीचरवर परत जाऊ शकतो का?होय, तुम्ही सेटिंग्जमध्ये जाऊन आडव्या स्वाइपऐवजी टॅप-टू-आन्सर पर्याय पुन्हा निवडू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.