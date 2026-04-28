Android Virus Alert : तुमच्या अँड्रॉइड मोबाईलला व्हायरसचा धोका! सरकारने दिला इशारा; एक चूक अन् सगळं होईल हॅक, पाहा सुरक्षित कसे राहाल?

भारत सरकारने अँड्रॉइड फोन वापरणाऱ्या सर्व लोकांसाठी महत्वाची चेतावणी जारी केली आहे. एक नवीन आणि अत्यंत धोकादायक व्हायरस (मालवेअर) बाजारात आला आहे, जो सामान्य अॅप्स सारखा दिसतो आणि फोनमध्ये शिरतो .हा मालवेअर एकदा फोनमध्ये आला की तो चोरून तुमचे OTP, पासवर्ड, बँकिंग डिटेल्स, डेबिट-क्रेडिट कार्ड नंबर, पर्सनल मेसेज आणि कॉल लॉग्ससारखी संवेदनशील माहिती चोरतो. याशिवाय तो तुमच्या फोनवर पूर्ण नियंत्रण मिळवू शकतो आणि तुम्हाला कळण्याआधीच तुमचे बँक खाते रिकामे करू शकतो..हे मालवेअर कसे येते?हे व्हायरस कधीही Google Play Store वर उपलब्ध नसते. फसव्या मेसेज, व्हॉट्सअॅप लिंक्स, टेलिग्राम किंवा फेक कॉल्सद्वारे लोकांना APK फाइल डाउनलोड करण्यास सांगितले जाते. जेव्हा तुम्ही ही फाइल उघडता आणि त्याला 'Accessibility Permission' देता, तेव्हा हा व्हायरस तुमच्या फोनचा पूर्ण ताबा घेतो. तो बॅकग्राऊंडमध्ये लपून राहतो आणि तुम्हाला काहीही कळत नाही.भारतात लाखो लोक UPI, बँकिंग अॅप्स आणि डिजिटल वॉलेट वापरतात. त्यामुळे या मालवेअरचा धोका खूप मोठा आहे. बँक खात्यातील पैसे चोरले जाणे, ओळख चोरी होणे आणि पर्सनल माहिती लिक होणे यासारख्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात..स्वतःला कसे सुरक्षित ठेवाल?फक्त Google Play Store वरूनच अॅप्स डाउनलोड करा. कोणत्याही बाहेरच्या लिंक किंवा APK फाइल उघडू नका.WhatsApp, SMS किंवा टेलिग्रामवर येणारे संशयास्पद लिंक्स कधीही क्लिक करू नका.कोणत्याही अॅपला Accessibility Permission देण्यापूर्वी दोनदा विचार करा.फोनमध्ये अनोळखी अॅप दिसल्यास ताबडतोब डिलीट करा.बँक किंवा कस्टमर केअरच्या नावाने येणाऱ्या कॉल्सवर विश्वास ठेवू नका. माहिती सांगू नका.आपल्या अँड्रॉइड फोनचे सॉफ्टवेअर नेहमी अपडेट ठेवा..सरकारने सर्व नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. आजकाल डिजिटल पेमेंट्स खूप सोपे झाले आहेत, पण फसवणूक करणारेही जास्त चतुर झाले आहेत. म्हणून आपली माहिती आणि फोन दोन्ही सुरक्षित ठेवणे खूप गरजेचे आहे.थोड्या जागरूकतेने आणि सावधगिरीने आपण या धोक्यापासून स्वतःला वाचवू शकतो. आपला फोन, आपली माहिती, आपले पैसे हे सर्व आपल्या हातात आहे.