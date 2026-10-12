Phone मध्ये अचानक जाहिरातींचा भडिमार होतोय? वेळीच व्हा सावध! 'या' ५ उपायांनी शोधा फोनमधील बिघाड...

Android Phone Showing Ads?: तुम्ही मोबाईल वापरत असताना अचानक स्क्रीनवर वारंवार जाहिराती (Ads) झळकतात का? अनेकदा कोणतेही ॲप ओपन नसतानाही होम स्क्रीनवर किंवा अचानक फुल-स्क्रीन ॲड्स येऊ लागतात. जर तुमच्याही स्मार्टफोनमध्ये अशी समस्या येत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. हा प्रकार कोणत्याही संशयास्पद ॲप, मालवेअर किंवा 'एडवेयर'चा (Adware) संकेत असू शकतो.मोबाईलच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या या नको असलेल्या जाहिरातींपासून सुटका कशी मिळवायची आणि नेमकी गडबड कुठे आहे हे कसे ओळखायचे, याबाबतचे सविस्तर मार्गदर्शन खालीलप्रमाणे आहे. .फोनमध्ये अचानक जाहिराती येण्याची मुख्य कारणे आणि ओळखण्याचे ५ मार्गकोणतेही ॲप न उघडता अचानक फुल-स्क्रीन ॲड्स येणेजर मोबाईल वापरत नसताना किंवा कोणतेही ॲप चालू नसताना अचानक स्क्रीनवर मोठ्या जाहिराती येत असतील, तर हे एखाद्या धोकादायक ॲपचे लक्षण आहे. तुम्ही अलीकडेच एखादे नवीन थर्ड-पार्टी ॲप डाउनलोड केले असेल, तर त्यामुळे हा त्रास सुरू होऊ शकतो. अशा वेळी नुकतीच इन्स्टॉल केलेली संशयास्पद ॲप लगेच डिलीट करा आणि फोन रीस्टार्ट करा..Samsung Smartphone: 6,000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेऱ्यासह Galaxy M08 आणि Galaxy F08 लाँच! पाहा काय आहेत फीचर्स... .नोटिफिकेशन पॅनमध्ये सतत जाहिरातींचा माराअनेकदा काही थर्ड-पार्टी वेबसाईट किंवा ॲप्स नोटिफिकेशनच्या माध्यमातून सतत कमर्शियल मेसेज आणि ॲड्स पाठवतात. तुमच्या मोबाईलच्या नोटिफिकेशन ट्रेमध्ये जर सतत अशा अनाहूत जाहिराती दिसत असतील, तर संबंधित नोटिफिकेशनवर काही वेळ बोट दाबून (Long Press) ठेवा. यामुळे ती जाहिरात नेमक्या कोणत्या ॲपवरून येत आहे हे समजेल. त्यानंतर त्या विशिष्ट ॲपचे नोटिफिकेशन पूर्णपणे बंद करून टाका..मोबाईलच्या होम स्क्रीनवर ॲड्स दिसणेफोनची होम स्क्रीन ऑन केल्यावर किंवा मुख्य पानावरच सतत जाहिराती पॉप-अप होत असल्यास, फोनमधील इन्स्टॉल केलेल्या ॲप्सची कसून चौकशी करा. मोबाईलच्या सेटिंग्समध्ये जाऊन 'ॲप मॅनेजर' तपासा. ज्या ॲपवर तुमचा संशय असेल किंवा ज्याचा वापर तुम्ही करत नाही, ती ॲप तात्काळ अनइन्स्टॉल करा.ब्राउजर स्वतःहून उघडणे आणि पेजेस बदलणे (Redirect)इंटरनेट ब्राउझर वापरताना जर पेज स्वतःहून ओपन होत असेल किंवा तुम्ही एका पेजवर असताना ब्राउजर तुम्हाला दुसऱ्याच अननोन वेबसाईटवर रीडायरेक्ट करत असेल, तर हे ब्राउजर मालवेअरचे लक्षण आहे. यासाठी ब्राउजरच्या साइट सेटिंग्स आणि नोटिफिकेशन परवानग्या तपासा. कोणत्याही संशयास्पद वेबसाईटला दिलेली परवानगी लगेच रद्द करा आणि ब्राउझिंग डेटा (Cache & History) क्लीन करा..सुरक्षिततेसाठी 'प्ले प्रोटेक्ट'चा वापर करागुगल प्ले स्टोअरमधील सुरक्षा फीचर्सचा वापर करून तुम्ही फोन सुरक्षित ठेवू शकता. प्ले स्टोअर उघडून 'Play Protect' द्वारे फोनमधील सर्व ॲप्सची स्कॅनिंग करा. तसेच, फोनचे सॉफ्टवेअर नेहमी अपडेट ठेवा.एडवेयर आणि नको असलेल्या ॲड्सपासून वाचण्यासाठी महत्त्वाच्या टिप्सकोणत्याही अज्ञात/अनोळखी किंवा असुरक्षित स्रोतातून (Third-party website) एपीके (APK) फाईल्स डाउनलोड करणे टाळा.फोनमधील कोणत्याही ॲपला गरज नसताना कॅमेरा, मायक्रोफोन किंवा स्टोरेजच्या अनावश्यक परवानग्या (Permissions) देऊ नका.मोबाईलमध्ये नेहमी विश्वासू आणि अपडेटेड सुरक्षा प्रणालीचा वापर करा..Phone चा कॅमेरा आधीसारखा फोटो का काढत नाही? ब्लरनेस का वाढतो? जाणून घ्या स्पष्ट फोटो न येण्यामागची ५ मुख्य कारणे...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.