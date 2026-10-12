विज्ञान-तंत्र

Phone मध्ये अचानक जाहिरातींचा भडिमार होतोय? वेळीच व्हा सावध! 'या' ५ उपायांनी शोधा फोनमधील बिघाड...

Phone Screen Flooded with Ads?: मोबाईल स्क्रीनवर सारखे पॉप-अप किंवा फुल-स्क्रीन जाहिराती येतात का? जाणून घ्या एडवेयर ओळखून सुटका मिळवण्याचे सोपे मार्ग!
Android Phone Showing Ads How to Identify Adware & Stop Pop-ups

Android Phone Showing Ads? How to Identify Adware & Stop Pop-ups

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Android Phone Showing Ads?: तुम्ही मोबाईल वापरत असताना अचानक स्क्रीनवर वारंवार जाहिराती (Ads) झळकतात का? अनेकदा कोणतेही ॲप ओपन नसतानाही होम स्क्रीनवर किंवा अचानक फुल-स्क्रीन ॲड्स येऊ लागतात. जर तुमच्याही स्मार्टफोनमध्ये अशी समस्या येत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. हा प्रकार कोणत्याही संशयास्पद ॲप, मालवेअर किंवा 'एडवेयर'चा (Adware) संकेत असू शकतो.

मोबाईलच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या या नको असलेल्या जाहिरातींपासून सुटका कशी मिळवायची आणि नेमकी गडबड कुठे आहे हे कसे ओळखायचे, याबाबतचे सविस्तर मार्गदर्शन खालीलप्रमाणे आहे.

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