AI Superintelligence Race: AI माणसांना संपवू शकतो; Anthropic च्या संशोधकाने राजीनामा देत दिला गंभीर इशारा!

AI Safety: कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी 'अँथ्रॉपिक' (Anthropic) चे माजी संशोधक जॅकब कॉक्सन (Jacob Coxon) यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. राजीनामा देताना त्यांनी एआयच्या वेगाने होणाऱ्या विकासावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तंत्रज्ञान कंपन्या ज्या वेगाने स्वयं-सुधारणा करणाऱ्या 'सुपरइंटेलिजन्स' (Self-improving Superintelligence) कडे वाटचाल करत आहेत, ते मानवी अस्तित्वासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.२७ वर्षीय जॅकब कॉक्सन यांनी गेल्या तीन वर्षांत ओपनएआय (OpenAI) आणि अँथ्रॉपिक या दोन्ही दिग्गज कंपन्यांमध्ये 'प्रीट्रेनिंग रिसर्च' (Pretraining Research) क्षेत्रात कार्य केले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर केलेल्या पोस्ट्समधून त्यांनी या धोक्यांकडे लक्ष वेधले.."दशकाच्या अखेरपर्यंत मानवी प्रजाती धोक्यात!"जॅकब कॉक्सन यांनी दावा केला आहे की, एआय विकसित करणाऱ्या कंपन्यांमधील वरिष्ठ संशोधक आणि अधिकारी हे खासगीत स्वीकारतात की ही प्रणाली मानवी जीवनासाठी घातक ठरू शकते.सुपरइंटेलिजन्सची धोकादायक शर्यत: कॉक्सन यांच्या मते, कंपन्या स्पर्धेत मागे पडण्याच्या भीतीपोटी एआयची क्षमता वेगाने वाढवत आहेत. ही घाई मानवी सुरक्षेशी तडजोड करणारी आहे.स्वतःहून निर्णय घेण्याची क्षमता: भविष्यातील एआय प्रणाली मानवी हस्तक्षेपाशिवाय स्वतः निर्णय घेऊ शकतील, डिजिटल संसाधनांवर ताबा मिळवू शकतील आणि प्रत्यक्ष जगात स्वायत्तपणे कार्य करू शकतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली..iPhone 18 India Price: भारत ठरला iPhone 18 खरेदीसाठी जगातील दुसरा सर्वात महागडा देश! अमेरिकेपेक्षा तब्बल 50,000 रुपये जास्त! .'भविष्यातील AI' धोकादायककॉक्सन यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या एआय मॉडेलमुळे मानवी विनाशाचा कोणताही थेट धोका नाही. पण, ज्या वेगाने या प्रणाली स्वतः सुधारत आहेत, ते चिंताजनक आहे.कोडिंग आणि संशोधनात मानवी गरज संपणार: काही वर्षांपूर्वी एआय फक्त मानवाला मदत करत होते. पण आता ते मानवी जागा घेण्याच्या जवळ पोहोचले आहे. पुढील वर्षभरात अनेक संशोधन क्षेत्रांत मानवाची गरजच उरणार नाही, असे ते म्हणाले.जैविक शस्त्रे आणि सायबर हल्ले: जर भविष्यातील एआय मॉडेल अधिक बुद्धिमान झाले आणि त्यांच्याकडे स्वतंत्र इच्छाशक्ती (Independent Volition) आली, तर ते सायबर हल्ले, महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांवरील हल्ले आणि घातक जैविक शस्त्रांची निर्मिती यांसारखे मोठे धोके निर्माण करू शकतात..सिलिकॉन व्हॅली आणि जागतिक चिंताकॉक्सन यांचा राजीनामा हा एआय सुरक्षेबाबत सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये सुरू असलेल्या मोठ्या वादाचा एक भाग आहे.ओपनएआय प्रमुखांचा इशारा: ओपनएआयचे मुख्य वैज्ञानिक जॅकूब पाचोस्की यांनीही मान्य केले आहे की, एआयची क्षमता संशोधकांच्या देखरेख करण्याच्या क्षमतेपेक्षा अधिक वेगाने वाढत आहे.सॅम आल्टमन यांची प्रतिक्रिया: ओपनएआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सॅम आल्टमन यांनी एका पॉडकास्टमध्ये म्हंटले होते की, समाजाला या नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यासाठी एआय विकासाचा वेग नियंत्रित करण्याची आवश्यकता असू शकते..जागतिक समन्वयाची गरजकंपन्यांनी एकाधिकारशाहीने निर्णय न घेता एआयच्या विकासाला मर्यादा घालण्याची गरज कॉक्सन यांनी व्यक्त केली आहे. दोन प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी किंवा देशांनी एकमेकांच्या भीतीपोटी सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करू नये, यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कठोर नियम आणि एआयच्या क्षमतेतील वाढीवर तात्पुरती बंदी (Temporary Halt) घालण्यासारखे उपाय योजणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले..Ramp AI Index: नामांकित कंपन्यांमध्ये AI चा अतिवापर? ६ महिन्यांत खर्च तिप्पट; एका कर्मचाऱ्यामागे मोजावे लागतात ७ लाख? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.