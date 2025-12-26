विज्ञान-तंत्र

Cancer Medicine: बेडकाच्या आतड्यात सापडलं कॅन्सरवरील औषध! उंदरावर केलेला प्रयोग यशस्वी

Scientists Discover Powerful Anti-Cancer Bacteria in Japanese Tree Frog: जपानमधील बेडकाच्या आतड्यामध्ये एक बॅक्टेरिया सापडला आहे. हा बॅक्टेरिया कॅन्सरवर रामबाण औषध ठरु शकतो, असं वैज्ञानिकांना वाटतंय.
Cancer Medicine

Cancer Medicine

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Cancer cure discovery: एका विशिष्ट प्रकारच्या बेडकाच्या शरीरामध्ये चक्क कॅन्सरवरील औषध सापडलं आहे. जपान अ‍ॅडव्हान्स्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या संशोधकांनी यावरचं संशोधन केलं. बेडकाच्या आतड्यातील एका विशिष्ट बॅक्टेरियाने उंदरांमधील कर्करोगाच्या गाठी पूर्णपणे नष्ट केल्या. त्यामुळे हा यशस्वी प्रयोग समजला जातोय. जपानी ट्री फ्रॉग असं या बेडकाचं नाव आहे.

Loading content, please wait...
Cancer
medicine
Japan
Research

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com