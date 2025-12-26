Cancer Medicine: बेडकाच्या आतड्यात सापडलं कॅन्सरवरील औषध! उंदरावर केलेला प्रयोग यशस्वी

Cancer cure discovery: एका विशिष्ट प्रकारच्या बेडकाच्या शरीरामध्ये चक्क कॅन्सरवरील औषध सापडलं आहे. जपान अॅडव्हान्स्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या संशोधकांनी यावरचं संशोधन केलं. बेडकाच्या आतड्यातील एका विशिष्ट बॅक्टेरियाने उंदरांमधील कर्करोगाच्या गाठी पूर्णपणे नष्ट केल्या. त्यामुळे हा यशस्वी प्रयोग समजला जातोय. जपानी ट्री फ्रॉग असं या बेडकाचं नाव आहे..उभयचर आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांना कर्करोग होण्याची शक्यता खूपच कमी असते ही बाब ध्यानात घेत वैज्ञानिकांनी बेडूक, न्यूट्स आणि पालींच्या शरीरातील बॅक्टेरिया उंदरांमध्ये टोचले. त्याचा कर्करोगावर काय परिणाम होतो, यावर सखोल संशोधन केलं. या संशोधनासाठी बेडूक आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांमधील एकूण ४५ वेगवेगळ्या बॅक्टेरियाच्या स्ट्रेन्सची चाचणी घेण्यात आली, त्यापैकी ९ स्ट्रेन्समध्ये ट्यूमरशी लढण्याची प्रभावी क्षमता दिसून आली..Pune Solapur Highway : कुरकुंभ हद्दीत प्रवाशांवर जीवघेणा हल्ला; सोन्याचे दागिने लुटल्याची धक्कादायक घटना!.संशोधनाअंती जपानी ट्री फ्रॉगमध्ये इविंगेला अमेरिकाना हा बॅक्टेरिया सापडला. जो सर्वात यशस्वी ठरला. अशा जीवांच्या आतड्यांच्या सुक्ष्मजीवसंस्थेत अनेक अज्ञात बॅक्टेरिया प्रजाती असू शकतात, असं संशोधकांनी त्यांच्या अभ्यासामध्ये म्हटलं आहे. बेडकाच्या आतड्यामध्ये आढळलेल्या बॅक्टेरियाने उंदराच्या शरीरातील ट्यूमर पूर्णपणे संपवल्याचंही शोधनिबंधामध्ये म्हटलं आहे..Solapur Farmer Protest : दामाजी कारखाना आर्थिक ताणातही शेतकऱ्यांना न्याय देत पुढे; अध्यक्ष पाटील यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले!.उंदराला पुन्हा कर्करोग झाला नाहीसंशोधकांनी ज्या उंदरावर हा प्रयोग केला होता, त्याच्या शरीरामध्ये ३० दिवसांनंतर पुन्हा कॅन्सरपेशी टाकण्यात आल्या. मात्र उंदराच्या शरीरात ट्यूमर विकसित झाला नाही. म्हणजे या ट्यूमरने दोन कामं केली. एक थेट ट्यूमरच्या पेशींवर हल्ला करणे आणि शरीरातील रोगप्रतिकारकशक्तींना बळ देणे. या बॅक्टेरियाची परिणामकारकता नवी उत्क्रांती घडवू शकते, असं शास्त्रांना वाटतं..निरोगी अवयवांना इजा नाहीहा बॅक्टेरिया कमी ऑक्सिजनमध्ये तग धरु शकतो. शिवाय शरीरातील निरोगी अवयवांना कुठलीही इजा पोहोचवीत नाही. इविंगेला अमेरिकाना या बॅक्टेरियाचे इंजेक्शन सध्या प्रचलित असलेल्या औषधांपेक्षा अधिक प्रभावी दिसून आले आहे. यासंबंधी आणखी बऱ्याच चाचण्या होणार असून त्यानंतर मानवावर याचा परिणाम काय होतो, हे बघितलं जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.