Anti mosquito racket TV damage : क्षणात तुमचा टीव्ही खराब करू शकते डास मारायचे रॅकेट; अजिबात करू नका 'या' 5 चुका

आजकाल प्रत्येक घरात स्मार्ट टीव्ही आहे आणि डासांच्या त्रासाने सर्व हैराण होतात. पण लक्षात ठेवा, डास मारण्यासाठी वापरला जाणारा तो साधा इलेक्ट्रिक रॅकेट तुमच्या टीव्हीला क्षणार्धात बिघडवू शकतो. या छोट्याशा गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्याने हजारो रुपयांचे नुकसान होऊ शकते..टीव्ही आणि डास रॅकेटची धोकादायक जवळीकभारतीय घरांमध्ये डास प्रतिबंधक रॅकेट खूप लोकप्रिय आहे. बॅटरीवर चालणारे हे रॅकेट डासाला स्पर्श झाल्यावर लगेच मारते. मात्र टीव्हीच्या स्क्रीनसमोर डास घिरट्या घालत असतील तर रॅकेट वापरण्याची घाई करू नका. टीव्हीजवळ हे रॅकेट आणणे अतिशय धोकादायक आहे..E-Scooter : 7 लाख लोकांनी खरेदी केली 'ही' इलेक्ट्रिक स्कूटर; एकदम कमी बजेट अन् 153 कि.मी. जबरदस्त रेंज, पाहा किंमत किती?.रॅकेटमुळे टीव्हीला काय होऊ शकते?एलईडी किंवा ओएलईडी टीव्हीच्या पॅनलजवळ हाय व्होल्टेज रॅकेट वापरल्याने इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पल्स तयार होतो. हा पल्स टीव्हीच्या संवेदनशील भागांना पूर्णपणे खराब करू शकतो. रॅकेटमधून येणाऱ्या छोट्याशा ठिणग्या दिसायला निरुपद्रवी वाटतात, पण त्या महागडी होम एंटरटेनमेंट सिस्टीमला नेस्तनाबूत करू शकतात.रॅकेट टीव्हीला स्पर्शही न करता हवेतून ऊर्जा जाते आणि टीव्हीच्या अंतर्गत वायरिंगपर्यंत पोहोचते. आधुनिक टीव्हीमध्ये अतिशय पातळ ट्रान्झिस्टर असतात. ते विद्युत स्थिर विसर्जन किंवा व्यत्यय सहन करू शकत नाहीत. यामुळे टी कॉन बोर्डमध्ये शॉर्ट सर्किट होऊ शकते आणि संपूर्ण डिस्प्ले बिघडू शकतो..Jio-Airtel-Vi ची मनमानी आता बंद! सरकारने युजर्सना दिली मोठी खुशखबर, नवे नियम जाणून घ्या.का होतो हा धोका?या रॅकेटमध्ये उच्च-व्होल्टेजचे कपॅसिटर असतात. डास मारताना सर्किट पूर्ण होते आणि विद्युत चुंबकीय व्यत्यय (EMI) किंवा सूक्ष्म स्पंद (EMP) निर्माण होतो. एलसीडी आणि ओएलईडी पॅनलसाठी हा स्पंद पुरेसा आहे.सुरक्षित पद्धत काय?टीव्हीच्या स्क्रीनवर डास बसला असेल तर प्रथम मऊ स्वच्छ कापडाने हळूच काढून दूर न्या. नंतर टीव्हीपासून लांब जाऊन रॅकेट वापरा. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांजवळ डास येऊ नयेत म्हणून मॉस्किटो नेट, रेपेलेंट मशीन किंवा नैसर्गिक पद्धतींचा वापर करा. टीव्ही आणि रॅकेट यांच्यात किमान एक मीटर अंतर ठेवा. छोट्या चुकीमुळे महागडी स्क्रीन गमावण्यापेक्षा थोडी खबरदारी घेतल्यास वर्षानुवर्षे टीव्ही सुरळीत चालेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.