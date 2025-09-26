विज्ञान-तंत्र

स्क्रॅचवाल्या iPhone 17 Pro चा वाद पेटला, पण अ‍ॅपल कंपनी म्हणाली यामध्ये लपलाय युजर्सचा फायदा, पण कसं? बघा एका क्लिकवर

iPhone 17 Pro Scratch Concerns apple clarification : अ‍ॅपलने नुकताच लॉंच केलेला iPhone 17 Pro सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. कारण आहे त्याच्यावर पडणारे स्क्रॅच. जाणून घ्या यावर कंपनी काय म्हणाली
iPhone 17 Pro Scratch Concerns Addressed with Advanced Aluminium Design

iPhone 17 Pro Scratch Concerns Addressed with Advanced Aluminium Design

Saisimran Ghashi
Apple iphoe 17 pro problem : ॲपलने आयफोन 17 प्रोच्या स्क्रॅच संदर्भातील चिंतांबद्दल मत स्पष्ट केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे डेमो युनिट्सवर दिसणारे डाग हे स्टोअरमधील स्टँडमुळे होतात, ना की फोनच्या टिकाऊपणात कमतरता आहे. कॅमेरा प्लॅटोच्या कडा काही काळानंतर झीज दाखवू शकतात, पण एकंदरीत डिझाइन अधिक मजबूत आणि चांगली काम करणारी आहे. आयफोन 17 Pro ने केवळ आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीने नव्हे, तर टिकाऊपणाबाबतच्या चर्चेनेही लक्ष वेधले आहे.

