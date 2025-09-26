Apple iphoe 17 pro problem : ॲपलने आयफोन 17 प्रोच्या स्क्रॅच संदर्भातील चिंतांबद्दल मत स्पष्ट केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे डेमो युनिट्सवर दिसणारे डाग हे स्टोअरमधील स्टँडमुळे होतात, ना की फोनच्या टिकाऊपणात कमतरता आहे. कॅमेरा प्लॅटोच्या कडा काही काळानंतर झीज दाखवू शकतात, पण एकंदरीत डिझाइन अधिक मजबूत आणि चांगली काम करणारी आहे. आयफोन 17 Pro ने केवळ आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीने नव्हे, तर टिकाऊपणाबाबतच्या चर्चेनेही लक्ष वेधले आहे. .आयफोन एअरने वाकणे आणि स्क्रॅच चाचण्या पास केल्या असून आयफोन 17 प्रोच्या डेमो युनिट्सवर दिसणाऱ्या खुणा स्क्रॅचगेट म्हणून चर्चेत आल्या. स्क्रॅचगेटबद्दल ॲपलने स्पष्ट केले की, डेमो मॉडेल्सवरील खुणा स्क्रॅच नसून ॲपल स्टोअरमधील खराब झालेल्या मॅगसेफ स्टँडमुळे वस्तु जास्त वेळा एका हातातून दुसऱ्या हातात गेल्यामुळे तयार होतात, असे 9to5Mac ने नमूद केले..Navratri Car Buying Dates : नवरात्रीत गाडी खरेदी करण्याचा शुभ मुहूर्त; हे 3 दिवस आहेत सगळ्यात बेस्ट, नव्या सुरुवातीसाठी लाभदायक.हे डाग साफसफाईने काढता येतात. जुने आयफोन मॉडेल्सही या समस्येतून गेले असून ॲपलने खराब स्टँड्स बदलण्यास सुरुवात केली आहे. कॅमेरा कडांचे बारकाईने निरीक्षण ड्युरॅबिलिटी तज्ज्ञ यांनी नमूद केले की, आयफोन 17 प्रोच्या कॅमेरा बंपच्या कडा स्क्रॅचसाठी जास्त संवेदनशील आहेत. ॲपलने स्पष्ट केले की या कडा इतर आयफोन आणि मॅकबुकमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अॅनोडाइज्ड अॅल्युमिनियमपासून बनल्या आहेत ज्या मजबूत असल्या तरी कालांतराने सामान्य झीज दिसू शकते..Xiaomi ने लाँच केला सगळ्यात पावरफुल स्मार्टफोन; नेटवर्क नसेल तरी करू शकता कॉल, परवडणारी किंमत अन् फीचर्स एकदा बघाच.नवीन डिझाइनचे फायदेआयफोन 17 प्रोसाठी ऍपलने टायटॅनियमऐवजी हलक्या वजनाच्या 7000 सीरीज अॅल्युमिनियम मिश्रधातूचा वापर केला आहे. हे नवीन फ्रेम उत्कृष्ट थर्मल कामगिरी, सुधारित कार्यक्षमता आणि बॅटरी लाईफ देते. नवीन सिरॅमिक शील्ड 2 फ्रंट कव्हर अत्यंत स्क्रॅच प्रतिरोधक आहे, तर आयफोन एअर एकदम पातळ असूनही अजिबात व्यंकट नाही. दोन आठवड्यांच्या वापरानंतरही आयफोन 17 प्रो आणि प्रो मॅक्स नव्यासारखे दिसतात असे काही लोकांचे म्हणणे आहे.FAQs Why are there visible marks on iPhone 17 Pro demo units?आयफोन १७ प्रोच्या डेमो युनिट्सवर खुणा का दिसतात?या खुणा स्क्रॅच नसून, ऍपल स्टोअरमधील खराब मॅगसेफ स्टँडमुळे सामग्री हस्तांतरणामुळे होतात आणि साफसफाईने काढता येतात.Is the iPhone 17 Pro less durable than previous models?आयफोन १७ प्रो मागील मॉडेल्सपेक्षा कमी टिकाऊ आहे का?नाही, आयफोन १७ प्रो नवीन सिरॅमिक शील्ड २ आणि अॅल्युमिनियम फ्रेममुळे अधिक टिकाऊ आहे, केवळ कॅमेरा कडांना सामान्य झीज दिसू शकते.What material is used in the iPhone 17 Pro’s frame?आयफोन १७ प्रोच्या फ्रेमसाठी कोणती सामग्री वापरली आहे?यात हलक्या वजनाच्या ७०००-सीरीज एरोस्पेस-ग्रेड अॅल्युमिनियम मिश्रधातूचा वापर केला आहे, जो मजबूत आणि कार्यक्षम आहे.How does the new Ceramic Shield 2 perform?नवीन सिरॅमिक शील्ड २ कशी कामगिरी करते?सिरॅमिक शील्ड २ अत्यंत स्क्रॅच-प्रतिरोधक आहे आणि मागील आवृत्तीपेक्षा अधिक मजबूत संरक्षण प्रदान करते.Are MagSafe stands being replaced in Apple Stores?ऍपल स्टोअरमधील मॅगसेफ स्टँड्स बदलले जात आहेत का?होय, खराब झालेले मॅगसेफ स्टँड्स बदलले जात आहेत, ज्यामुळे डेमो युनिट्सवरील डागांची समस्या कमी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.