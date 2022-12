By

Apple iPhone 15 Features Leaked: नवीन आयफोन सीरिजची प्रत्येकजण वाट पाहत असतो. Apple देखील दरवर्षी नवीन मॉडेलला सादर करते. कंपनीने काही महिन्यांपूर्वीच iPhone 14 सीरिजला लाँच केले होते. या सीरिजमध्ये iPhone 14, iPhone 14 plus, iPhone 14 pro, iPhone 14 pro max चा समावेश आहे. मात्र, आतापासूनच आयफोन १५ ची चर्चा सुरू झाली आहे.

रिपोर्टनुसार, iPhone 14 Plus च्या जास्त किंमतीमुळे या सीरिजला ग्राहकांचा फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे कंपनी iPhone 15 Plus ला कमी किंमतीत लाँच करण्याची शक्यता आहे. Apple iPhone 15 सीरिजच्या प्रो आणि नॉन-प्रो मॉडेलबाबत गंभीरतेने विचार करत आहे. ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळावा यासाठी कंपनी iPhone 15 Plus मॉडेलला अवघ्या ८९९ डॉलर्स (जवळपास ७५ हजार रुपये) सुरुवाती किंमतीत लाँच करण्याची शक्यता आहे. मात्र, लाँचनंतरच फोनची अधिकृत किंमत समजू शकेल.

हेही वाचा: Airtel Offer: एअरटेल यूजर्सला मोफत देत आहे तब्बल 50GB डेटा, जाणून घ्या कसा मिळेल फायदा

कंपनी iPhone 15 Plus ला सीरिजमधील बेसिक मॉडेल म्हणून सादर करू शकते. Apple ने गेल्याकाही वर्षात आयफोनच्या लाइनअपमध्ये मोठे बदल केले आहेत. मात्र, मागील काही सीरिजचे डिझाइन सारखे असल्याने कंपनीला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला होता.

हेही वाचा: क्रेडिट कार्ड वापरताय...मग या गोष्टी माहिती हव्याच....

iPhone 15 Plus चे संभाव्य स्पेसिफिकेशन्स

Apple लवकरच iPhone 15 सीरिजला लाँच करण्याची शक्यता आहे. या सीरिजच्या फोन्समध्ये डायनॅमिक आयलँड आणि हाय-रिफ्रेश रेट प्रोमोशन डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो. कंपनी फोनमध्ये सॅमसंग आणि एलजीच्या LTPO पॅनेलचा वापर करेल. सर्वसाधारणपणे Apple द्वारे आयफोनमध्ये ६० हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिला जातो.

दरम्यान, कंपनीने यावर्षी iPhone 14 Plus ला सादर केले आहे. फोनमध्ये ६.७ इंच सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दिला आहे. तर फोटोग्राफीसाठी ड्यूल रियर कॅमेरा सेटअप मिळेल. फोन ४ जीबी रॅम आणि ५१२ जीबी स्टोरेजसह येतो.

हेही वाचा: WhatsApp Tips: दोन स्मार्टफोनमध्ये वापरता येईल एकच WhatsApp अकाउंट, जाणून घ्या संपूर्ण प्रोसेस