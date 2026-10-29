iPhone Duo Screen Issue: Apple iPhone Duoच्या स्क्रीनला तडे! कंपनीकडून रिप्लेसमेंट मिळणार का? नेमकं प्रकरण काय जाणून घ्या

APPLE IPHONE DUO SCREEN CRACKING ISSUE AND REPLACEMENT POLICY: जवळपास ३ लाख रुपये किंमत असलेल्या Apple च्या पहिल्या फोल्डेबल आयफोनच्या टिकाऊपणावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. iPhone Duo बाजारात येऊन काही दिवस होत नाहीत, तोच फोनच्या आतील स्क्रीनला तडे जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, काही ग्राहकांना फोन वापरण्यास सुरुवात केल्यानंतर काही तासांतच या समस्येचा सामना करावा लागल्याचे सांगितले जात आहे. या तक्रारींची दखल घेत Apple ने प्रभावित ग्राहकांना फोन रिप्लेस करून देण्याची सुविधा जाहीर केली आहे..iPhone Duo च्या स्क्रीनला तडे जाण्याची समस्या काय?मिळालेल्या माहितीनुसार, काही iPhone Duo वापरकर्त्यांच्या फोनच्या आतील डिस्प्लेला बिजागराच्या (Hinge) मध्यभागी तडे गेले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये स्क्रीनवर आडव्या रेषेत पांढरे पिक्सेल चमकत असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. Reddit आणि इतर ऑनलाइन फोरमवर अशा सुमारे १० प्रकरणांची चर्चा झाली आहे..काही ग्राहकांनी फोन अनबॉक्स केल्यानंतर काही तासांतच स्क्रीन खराब झाल्याचा दावा केला आहे. तर काहींच्या मते, फोन सेटअप करतानाच ही समस्या दिसून आली. मात्र, ही समस्या नेमकी कशामुळे निर्माण होत आहे, याचे अधिकृत कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.Apple विश्लेषक मार्क गुरमन यांनीही ही समस्या खरी असल्याचे नमूद केले आहे. कंपनी या प्रकरणाची चौकशी करत असल्याची माहिती समोर आली आहे..Apple कडून ग्राहकांना रिप्लेसमेंटApple ने 9to5Mac ला दिलेल्या माहितीनुसार, iPhone Duo च्या काही मोजक्या युनिट्सच्या आतील डिस्प्लेमध्ये समस्या असल्याचे कंपनीने मान्य केले आहे. ज्या ग्राहकांच्या फोनच्या स्क्रीनमध्ये बिघाड झाला आहे, त्यांनी AppleCare शी संपर्क साधावा, असे कंपनीने सांगितले आहे.काही ग्राहकांना Apple Store मधून नवीन फोन मिळाल्याचेही वृत्त आहे. या समस्येसाठी रिप्लेसमेंट मिळवण्याकरिता AppleCare+ असणे आवश्यक नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे..स्क्रीन दुरुस्तीचा खर्च किती?भारतात iPhone Duo च्या आतील स्क्रीनच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे १,४९,९०० रुपये, तर बाहेरील स्क्रीनसाठी ४२,९०० रुपये खर्च येऊ शकतो. इतर प्रकारच्या नुकसानीसाठी हा खर्च २,२४,९०० रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.दरम्यान, फोनच्या बिजागरामध्ये धूळ जाणे आणि स्क्रीनवर ताण निर्माण होणे याबाबतही काही चाचण्यांमधून प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र, स्क्रीनला तडे जाण्याचे नेमके कारण अद्याप सिद्ध झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.