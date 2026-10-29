विज्ञान-तंत्र

iPhone Duo Screen Issue: Apple iPhone Duoच्या स्क्रीनला तडे! कंपनीकडून रिप्लेसमेंट मिळणार का? नेमकं प्रकरण काय जाणून घ्या

APPLE IPHONE DUO INNER DISPLAY REPAIR COST IN INDIA: Apple च्या पहिल्या फोल्डेबल आयफोनच्या स्क्रीनला तडे जाण्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. जाणून घ्या रिप्लेसमेंटची सुविधा आणि दुरुस्तीचा खर्च.
iPhone Duo Screen Crack Complaints Emerge Days After Launch: What Apple Says

iPhone Duo Screen Crack Complaints Emerge Days After Launch: What Apple Says

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

APPLE IPHONE DUO SCREEN CRACKING ISSUE AND REPLACEMENT POLICY: जवळपास ३ लाख रुपये किंमत असलेल्या Apple च्या पहिल्या फोल्डेबल आयफोनच्या टिकाऊपणावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. iPhone Duo बाजारात येऊन काही दिवस होत नाहीत, तोच फोनच्या आतील स्क्रीनला तडे जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, काही ग्राहकांना फोन वापरण्यास सुरुवात केल्यानंतर काही तासांतच या समस्येचा सामना करावा लागल्याचे सांगितले जात आहे. या तक्रारींची दखल घेत Apple ने प्रभावित ग्राहकांना फोन रिप्लेस करून देण्याची सुविधा जाहीर केली आहे.

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